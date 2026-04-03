Bayern Munich dan Brighton mundur dari perburuan Said El Mala setelah Koln mematok biaya transfer rekor untuk bintang Bundesliga tersebut
Laju sang pemuda mulai melambat
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan El Mala mengalami perubahan mendadak setelah dua pesaing utama, Bayern Munich dan Brighton, mundur dari negosiasi. Meskipun telah dilakukan pemantauan intensif dan pendekatan awal, tuntutan finansial yang diajukan oleh Koln terbukti menjadi hambatan besar bagi pihak-pihak yang tertarik.
Menurut Sky Germany, Koln dilaporkan bertekad untuk memaksimalkan nilai aset berharga mereka, dengan menuntut biaya transfer yang akan mencetak rekor baru untuk pemain dengan profil usia serupa di klub tersebut. Sikap tegas ini telah memaksa kedua raksasa Bavaria dan klub Liga Premier tersebut untuk menjajaki opsi lain, karena mereka saat ini enggan memenuhi penilaian yang sangat tinggi untuk talenta asal Jerman tersebut.
Tuntutan yang tinggi dan realitas pasar
Meskipun belum ada langkah resmi yang diambil oleh klub-klub yang tertarik, laporan tersebut memberikan gambaran mengenai situasi tersebut. Alasan utama di balik mundurnya Bayern dan Brighton dari perburuan ini adalah bahwa Koln meminta biaya transfer lebih dari €40 juta. Biaya tersebut terlalu tinggi bagi kedua klub pada tahap ini untuk seorang pemain yang belum secara konsisten membuktikan kemampuannya di level tertinggi, dan mereka merasa hal itu tidak sesuai dengan nilai sebenarnya El Mala.
Apakah bakat ini layak untuk dicoba?
El Mala dengan cepat menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak dibicarakan di Bundesliga, mencetak 10 gol dan memberikan empat assist dalam 27 pertandingan, sambil menunjukkan kecepatan luar biasa dan kemampuan teknis yang membuatnya sering disandingkan dengan bintang-bintang Eropa ternama. Kenaikannya di RheinEnergieStadion sangat pesat, namun desakan Koln untuk mendapatkan paket senilai €40 juta mencerminkan keyakinan mereka bahwa ia adalah talenta sekali dalam satu generasi. Bagi Koln, mempertahankan El Mala bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun nilainya bisa melonjak lebih tinggi lagi dengan musim yang gemilang, risiko kehilangan keuntungan besar jika performanya menurun selalu ada. Untuk saat ini, Billy Goats tampaknya puas mempertahankan bintang mereka kecuali ada klub yang mengajukan tawaran yang sesuai dengan ekspektasi mereka yang memecahkan rekor.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Menjelang penutupan bursa transfer, performa El Mala akan tetap menjadi sorotan. Jika ia mampu mempertahankan performanya, atau bahkan meningkatkannya, ada kemungkinan Koln akan meminta biaya transfer yang lebih tinggi. Namun, dengan posisi mereka yang terancam, di mana Koln saat ini berada di peringkat ke-15 Bundesliga, hanya lima poin di atas zona degradasi, nasib pemain bintang mereka bisa bergantung pada performa klub musim ini. Jika mereka terdegradasi, kemungkinan El Mala hengkang akan semakin besar.