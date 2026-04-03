Bayern Munich dan Brighton mundur dari perburuan Said El Mala setelah Koln mematok biaya transfer rekor untuk bintang Bundesliga tersebut

Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan El Mala mengalami perubahan mendadak setelah dua pesaing utama, Bayern Munich dan Brighton, mundur dari negosiasi. Meskipun telah dilakukan pemantauan intensif dan pendekatan awal, tuntutan finansial yang diajukan oleh Koln terbukti menjadi hambatan besar bagi pihak-pihak yang tertarik.

Menurut Sky Germany, Koln dilaporkan bertekad untuk memaksimalkan nilai aset berharga mereka, dengan menuntut biaya transfer yang akan mencetak rekor baru untuk pemain dengan profil usia serupa di klub tersebut. Sikap tegas ini telah memaksa kedua raksasa Bavaria dan klub Liga Premier tersebut untuk menjajaki opsi lain, karena mereka saat ini enggan memenuhi penilaian yang sangat tinggi untuk talenta asal Jerman tersebut.