Bayern Munich cemas dengan kondisi mental Alphonso Davies setelah cedera yang 'sangat parah' mengancam peluang bintang Kanada itu untuk tampil di Piala Dunia
Pukulan telak bagi klub dan negaranya
Pemain timnas Kanada itu mengalami cedera otot yang cukup parah di bagian paha belakang kirinya saat Bayern tersingkir di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Diagnosis dugaan robekan otot tersebut berarti pemain berusia 25 tahun itu tidak akan bisa lagi bermain bersama raksasa Jerman tersebut di sisa musim ini, dan partisipasinya di Piala Dunia musim panas ini kini berada dalam ancaman serius.
Direktur olahraga Bayern, Christoph Freund, tidak menyembunyikan kekecewaannya saat berbicara setelah klubnya menang 1-0 atas Wolfsburg. "Itu sangat menyakitkan, terutama baginya dan tentu saja bagi kami juga," kata Freund dalam komentar yang dilansir oleh Bild. "Dia pulih dengan baik dari cedera lutut seriusnya, namun cedera otot terus menghambatnya. Dia tidak pernah benar-benar menemukan ritme permainannya. Tentu saja ini menyakitkan, dan saat ini dia juga sedang melewati fase yang sulit secara mental. Namun, kami semua akan mendukungnya sebaik mungkin dan berharap dia bisa kembali dalam kondisi yang stabil."
Masalah kebugaran yang terus menerus dialami oleh bek sayap tersebut
Riwayat medis Davies belakangan ini sungguh mengkhawatirkan. Setelah mengalami robekan ligamen silang dan kerusakan tulang rawan di lutut kanannya pada Maret 2025, ia harus absen selama sembilan bulan yang melelahkan. Sejak kembali bermain pada Desember, kondisinya terus-menerus memburuk. Ia mengalami robekan serat otot pada Februari, disusul cedera otot paha saat bertanding melawan Atalanta di Liga Champions pada Maret.
Kekecewaan terbaru ini merupakan masalah otot ketiga dalam beberapa bulan terakhir, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa siklus rehabilitasi yang terus-menerus ini berdampak lebih besar pada mentalnya daripada fisiknya. Davies telah tampil dalam 23 pertandingan di semua kompetisi untuk Bayern Munich musim ini, dengan total waktu bermain 841 menit. Selama periode tersebut, ia telah mencetak satu gol dan memberikan lima assist.
Masalah kesehatan mental menjadi prioritas utama
Pihak manajemen di Allianz Arena sangat memperhatikan kondisi psikologis Davies, mengingat pengakuannya di masa lalu terkait kesehatan mentalnya. Selama masa pemulihan jangka panjangnya sebelumnya, bek tersebut mengungkapkan di saluran YouTube-nya bahwa ia telah mencapai titik puncak. "Saya mengalami gangguan mental. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Saya mandi, lalu tiba-tiba menangis," ujarnya sebelumnya.
Manajer Vincent Kompany menggemakan kekhawatiran ini menyusul berita terbaru tersebut, dengan mengatakan: "Secara fisik, saya tidak khawatir. Dia akan kembali; semuanya akan baik-baik saja lagi. Namun secara mental, ini sungguh sangat sulit."
Perburuan tiket ke Piala Dunia
Dengan Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, Davies kini berada dalam situasi yang mendesak. Turnamen ini merupakan puncak karier bagi sang bek, namun Kompany menyadari bahwa penyesuaian mental sama pentingnya dengan terapi fisik. "Terkadang bukan cedera besar yang menjadi masalah. Justru cedera-cedera kecil yang terus kambuh inilah yang kadang-kadang memberikan beban mental tambahan," jelas sang manajer.
Kompany tetap optimis bahwa bek kiri andalannya itu dapat menemukan kekuatan untuk fokus pada turnamen musim panas ini. "Tapi ya, dia harus segera beralih fokus lagi sekarang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi terkait Piala Dunia. Tidak ada jalan lain, dan kami akan membantu; kami akan mendukungnya," tambahnya.