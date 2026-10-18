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Bayern Munich cemas dengan kondisi Manuel Neuer jelang menghadapi Arsenal setelah cairan di kaki sang kiper membuat Jonas Urbig harus mengambil alih peran
Perjuangan Neuer untuk kembali bugar berlanjut
Juara Jerman itu menghadapi kekhawatiran baru terkait ketersediaan kapten mereka menjelang laga penting di kompetisi Eropa. Sempat ada harapan bahwa pemain berusia 40 tahun itu akan kembali untuk laga tengah pekan, tetapi ia masih absen dari sesi latihan tim utama. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa ia belum siap menghadapi Arsenal. Kiper legendaris itu hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat timnya meraih kemenangan telak 6-1 atas RB Leipzig. Meski timnya menang meyakinkan, absennya sang kapten tetap menjadi sorotan utama.
Tim medis Bayern bekerja tanpa henti untuk menangani situasi ini, tetapi minimnya kemajuan dalam pemulihannya menjadi masalah bagi staf pelatih. Sang kiper hanya menjalani sesi latihan individu di dalam ruangan di fasilitas klub di Sabener Strasse, alih-alih mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekan setimnya. Sebelumnya, ia juga absen saat timnya bermain imbang 3-3 melawan Viking, sehingga muncul pertanyaan mengenai ketahanan fisiknya dalam jangka panjang pada musim ini.
- Getty Images Sport
Eberl ungkap diagnosis cedera yang sebenarnya
Direktur olahraga Bayern Max Eberl memberikan penjelasan lebih jelas mengenai cedera yang membuat pemain klub peraih gelar Piala Dunia itu menepi, setelah staf pelatih sebelumnya hanya memberikan diagnosis samar berupa "masalah pada kaki". Eberl menjelaskan bahwa kondisi tersebut secara spesifik disebabkan oleh penumpukan cairan di kaki, memberikan penjelasan medis yang jauh lebih konkret dibandingkan keterangan sebelumnya.
Kondisi itu membuat sang pemain absen dari pertandingan Sabtu, tetapi belum diketahui apakah ia bisa tampil pada laga Rabu. "Hanya ada sedikit cairan di kaki. Kondisinya belum memungkinkan untuk bermain hari ini. Kita lihat apakah kondisinya memungkinkan untuk Rabu," jelas Eberl, seperti dikutip Bild.
Urbig siap tampil di panggung besar
Dengan kemungkinan absennya sang kapten veteran, sorotan beralih kepada Jonas Urbig yang berusia 23 tahun dan telah menggantikannya di bawah mistar gawang. Kiper muda itu mampu menghadapi tekanan dengan baik setelah tampil dalam sejumlah pertandingan musim ini. Seusai kemenangan meyakinkan di Allianz Arena, pemain muda asal Jerman tersebut menyatakan siap terus menggantikan Neuer jika tim medis memutuskan sang kapten membutuhkan istirahat lebih lama untuk mencegah kondisinya memburuk dalam jangka panjang.
“Saya berusaha memasuki pertandingan dengan perasaan positif. Saya merasa sangat baik. Kami ingin selalu siap agar pelatih bisa menentukan siapa yang menjadi starter setiap kali. Saya berharap Manu (Neuer) segera kembali. Saya akan siap kapan pun dibutuhkan,” kata Urbig.
- Getty Images Sport
Musiala dipastikan absen saat menghadapi Arsenal
Di tengah ketidakpastian situasi penjaga gawang, Bayern dipastikan kehilangan salah satu sumber kreativitas utamanya. Jamal Musiala dipastikan absen menghadapi klub asal London Utara itu karena masih memulihkan diri dari robekan otot paha kanan yang dialaminya tiga pekan lalu.
Eberl menegaskan bahwa laga Liga Champions tersebut datang terlalu cepat bagi pemain timnas Jerman itu, yang kembali menjalani aktivitas secara sangat bertahap. "Saya rasa dia belum akan siap menghadapi Arsenal. Dia akan kembali secara perlahan, tetapi dia akan kembali pada Oktober," kata Eberl.
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