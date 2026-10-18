Juara Jerman itu menghadapi kekhawatiran baru terkait ketersediaan kapten mereka menjelang laga penting di kompetisi Eropa. Sempat ada harapan bahwa pemain berusia 40 tahun itu akan kembali untuk laga tengah pekan, tetapi ia masih absen dari sesi latihan tim utama. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa ia belum siap menghadapi Arsenal. Kiper legendaris itu hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat timnya meraih kemenangan telak 6-1 atas RB Leipzig. Meski timnya menang meyakinkan, absennya sang kapten tetap menjadi sorotan utama.

Tim medis Bayern bekerja tanpa henti untuk menangani situasi ini, tetapi minimnya kemajuan dalam pemulihannya menjadi masalah bagi staf pelatih. Sang kiper hanya menjalani sesi latihan individu di dalam ruangan di fasilitas klub di Sabener Strasse, alih-alih mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekan setimnya. Sebelumnya, ia juga absen saat timnya bermain imbang 3-3 melawan Viking, sehingga muncul pertanyaan mengenai ketahanan fisiknya dalam jangka panjang pada musim ini.