Bayern Munich, cedera tak henti-hentinya: Kembali ke Liga Champions melawan Atalanta dengan kiper kelima?

Kiper utama Manuel Neuer tidak dapat diturunkan karena mengalami cedera otot yang dialaminya dalam pertandingan Jumat lalu melawan Borussia Mönchengladbach, sehingga pada laga Liga Champions hari Selasa melawan Atalanta, kiper muda Jonas Urbig yang diturunkan. Namun, di akhir pertandingan, Urbig mengalami cedera di kepala yang membuatnya masih harus absen. Dalam pertandingan liga melawan Bayer Leverkusen, kiper ketiga Sven Ulreich pun diturunkan sejak awal, dan di akhir pertandingan ia mengakui: "Saya merasakan sesuatu di paha. Itulah mengapa saya tidak melakukan tendangan terakhir. Kita lihat saja nanti. Saya pikir Jonas (Urbig, red.) sedang dalam jalur yang benar: mungkin ia bisa bermain lagi pada Rabu melawan Atalanta. Kita hanya perlu menunggu dan melihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan."