Bayern Munich berpotensi memecat kepala urusan transfer karena dewan direksi menilai dia terlalu lunak terhadap agen-agen dan telah 'merusak' reputasi raksasa Bundesliga tersebut

Di balik layar Bayern, musim olahraga kini berganti dengan manuver politik yang intens. Pada hari Senin, dewan pengawas klub yang berpengaruh, yang dipimpin oleh Presiden Herbert Hainer, akan mengadakan pertemuan untuk meninjau kinerja dewan eksekutif. Inti dari diskusi ini adalah Eberl, yang kontraknya saat ini – bersama dengan CEO Jan-Christian Dreesen dan direktur olahraga Christoph Freund – akan berakhir pada musim panas 2027. Meskipun perpanjangan kontrak untuk Dreesen dan Freund dipandang sebagai "sekadar formalitas", Eberl berada dalam posisi di mana ia harus berjuang secara aktif untuk mempertahankan kepercayaan dewan.

Menurut Sport1, beberapa anggota dewan semakin kecewa dengan metode Eberl. Kekhawatiran muncul bahwa ia terlalu mudah terpengaruh oleh agen pemain, dengan mengambil pendekatan yang lunak alih-alih mempertahankan reputasi tegas yang selama ini dimiliki Bayern di bursa transfer. Kelemahan yang dirasakan dalam negosiasi ini diduga telah menyebabkan perpanjangan kontrak yang tidak perlu mahal dan, di mata beberapa direktur, merusak reputasi global klub.