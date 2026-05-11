Bayern Munich berpotensi memecat kepala urusan transfer karena dewan direksi menilai dia terlalu lunak terhadap agen-agen dan telah 'merusak' reputasi raksasa Bundesliga tersebut
Dewan yang selalu waspada
Di balik layar Bayern, musim olahraga kini berganti dengan manuver politik yang intens. Pada hari Senin, dewan pengawas klub yang berpengaruh, yang dipimpin oleh Presiden Herbert Hainer, akan mengadakan pertemuan untuk meninjau kinerja dewan eksekutif. Inti dari diskusi ini adalah Eberl, yang kontraknya saat ini – bersama dengan CEO Jan-Christian Dreesen dan direktur olahraga Christoph Freund – akan berakhir pada musim panas 2027. Meskipun perpanjangan kontrak untuk Dreesen dan Freund dipandang sebagai "sekadar formalitas", Eberl berada dalam posisi di mana ia harus berjuang secara aktif untuk mempertahankan kepercayaan dewan.
Menurut Sport1, beberapa anggota dewan semakin kecewa dengan metode Eberl. Kekhawatiran muncul bahwa ia terlalu mudah terpengaruh oleh agen pemain, dengan mengambil pendekatan yang lunak alih-alih mempertahankan reputasi tegas yang selama ini dimiliki Bayern di bursa transfer. Kelemahan yang dirasakan dalam negosiasi ini diduga telah menyebabkan perpanjangan kontrak yang tidak perlu mahal dan, di mata beberapa direktur, merusak reputasi global klub.
Hoeness mengeluarkan peringatan terbuka
Ketegangan seputar Eberl bukanlah hal yang sepenuhnya baru, karena presiden kehormatan Uli Hoeness sebelumnya telah menyuarakan kekhawatirannya secara terbuka. Saat tampil di Sport1, Hoeness melontarkan sindiran kepada sang direktur, dengan menyiratkan bahwa Eberl "cukup sensitif" dan perlu lebih tangguh untuk memenuhi tuntutan raksasa Bavaria tersebut. Teguran publik ini menjadi indikasi awal bahwa gaya kepemimpinan Eberl tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional hierarki klub.
Pria berusia 52 tahun itu juga dituduh bertindak sendiri dalam pengambilan keputusan penting dan gagal menumbuhkan "budaya debat" yang sehat di dalam tim eksekutif. Para kritikus berpendapat bahwa strategi transfernya, seandainya diterapkan sepenuhnya, akan menyebabkan "ledakan biaya" dan membengkaknya jumlah pemain cadangan. Kegagalan dalam mengejar target seperti Nick Woltemade dan Florian Wirtz hanya menambah bahan bakar ke dalam api, dengan laporan-laporan yang menggambarkan fase perencanaan sebelumnya sebagai "agak kacau".
Keberhasilan sebagai perisai
Meskipun tekanan semakin meningkat, Eberl tetap memiliki pendukung dan prestasi yang membanggakan. Ia layak mendapat pujian atas keberhasilannya mendatangkan manajer Vincent Kompany ke klub, sebuah langkah yang secara internal dianggap sebagai keberhasilan sang direktur olahraga. Selain itu, perekrutan Michael Olise yang menjadi sorotan publik juga dikaitkan dengan inisiatif Eberl.
Dalam sebuah pernyataan dukungan baru-baru ini, Hoeness memperkuat posisi Eberl selama wawancara dengan DAZN, dengan menyatakan: "Itu adalah keputusan yang pada dasarnya berasal dari Max." Dukungan publik ini berfungsi sebagai "kemenangan poin" yang vital bagi Eberl dalam pertarungan yang sedang berlangsung untuk mendapatkan otoritas dalam hierarki kepemimpinan Bayern yang berlapis-lapis, memberinya ruang bernapas yang sangat dibutuhkan sebelum peninjauan resmi dewan direksi.
Batas waktu tahun 2027 yang semakin mendekat
Berdasarkan peraturan klub, masa depan Eberl dalam jangka panjang tidak dapat diputuskan secara resmi hingga satu tahun sebelum kontraknya berakhir pada tahun 2027. Hal ini memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa para pengkritiknya salah selama jendela transfer mendatang.
Sejak Eberl bergabung dengan Bayern, klub telah meraih tiga trofi — dua gelar Bundesliga dan DFL Supercup. Ia kini memiliki kesempatan untuk menambah trofi keempat ke dalam koleksinya jika tim Bavaria tersebut berhasil mengalahkan Stuttgart di final DFB-Pokal pada 23 Mei.