Bayern Munich berharap dapat meyakinkan Newcastle untuk menurunkan harga jual Anthony Gordon yang semula sebesar £75 juta

Gordon telah menjadi prioritas utama Bayern musim panas ini, dengan klub raksasa Jerman tersebut telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Berbagai laporan menyebutkan bahwa sang pemain sayap sangat ingin pindah ke Allianz Arena dan telah mencapai kesepakatan prinsip terkait persyaratan kontrak.

Pindah ini mendapat dukungan penuh dari dewan pengawas klub, menandakan kesatuan sikap dalam upaya mereka untuk membawa mantan pemain Everton tersebut ke Bundesliga. Menurut Christian Falk dari BILD, "Pemain tersebut ingin bergabung dengan Bayern. Negosiasi dengan Newcastle United telah dimulai."