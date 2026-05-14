Bayern Munich berharap dapat meyakinkan Newcastle untuk menurunkan harga jual Anthony Gordon yang semula sebesar £75 juta
Bayern telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Gordon
Gordon telah menjadi prioritas utama Bayern musim panas ini, dengan klub raksasa Jerman tersebut telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Berbagai laporan menyebutkan bahwa sang pemain sayap sangat ingin pindah ke Allianz Arena dan telah mencapai kesepakatan prinsip terkait persyaratan kontrak.
Pindah ini mendapat dukungan penuh dari dewan pengawas klub, menandakan kesatuan sikap dalam upaya mereka untuk membawa mantan pemain Everton tersebut ke Bundesliga. Menurut Christian Falk dari BILD, "Pemain tersebut ingin bergabung dengan Bayern. Negosiasi dengan Newcastle United telah dimulai."
Hambatan penilaian senilai £75 juta
Meskipun sang pemain bersedia bergabung, Newcastle tetap bersikeras meminta biaya transfer yang tinggi untuk salah satu penyerang paling berpengaruh mereka. The Magpies dilaporkan meminta angka sekitar £75 juta (€86 juta) untuk melepas pemain berusia 25 tahun tersebut, yang kontraknya di St James' Park masih berlaku hingga 2030.
Strategi negosiasi di Allianz Arena
Bayern saat ini belum siap memenuhi harga tinggi yang diminta Newcastle dan berencana untuk menawar harga tersebut secara signifikan. Juara Bundesliga itu diperkirakan akan memulai penawaran di kisaran £50 juta (€60 juta), dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dengan klub Liga Premier tersebut dalam beberapa pekan mendatang.
Strategi klub Jerman itu jelas: mereka berharap memanfaatkan keinginan sang pemain untuk hengkang guna menekan Newcastle agar menyetujui kesepakatan yang lebih menguntungkan. Falk menambahkan: "Bayern ingin memulai tawaran di angka 60 juta. Mereka berusaha mencari titik temu. Tujuannya adalah menekan klub tersebut agar menurunkan harga."
Minat dari rival-rival di Liga Premier
Meskipun Bayern memimpin perburuan, mereka sangat menyadari persaingan yang mulai memanas di Inggris untuk mendapatkan tanda tangan Gordon. Beberapa klub terbesar di Liga Premier telah memantau situasinya dengan cermat menyusul penampilannya yang mengesankan sejak pindah ke Tyneside pada 2023.
Persaingan tetap ketat, dengan Falk mencatat: "Chelsea, Arsenal, Liverpool, dan bahkan [Manchester] City juga dikabarkan mengincar dirinya." Newcastle berada dalam posisi yang kuat terkait sisa durasi kontrak Gordon, namun Bayern tetap yakin bahwa mereka dapat memperkecil selisih nilai transfer untuk mengamankan target utama mereka.