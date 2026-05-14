Goal.com
LiveTiket
Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Bayern Munich berharap dapat meyakinkan Newcastle untuk menurunkan harga jual Anthony Gordon yang semula sebesar £75 juta

A. Gordon
Bayern Munich
Newcastle United
Transfers
Bundesliga
Premier League

Bayern Munich telah mencetak terobosan signifikan dalam upaya mereka untuk mendatangkan Anthony Gordon setelah dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai gaji dengan pemain sayap Newcastle United tersebut. Namun, klub raksasa asal Bavaria itu akan menghadapi kendala terkait harga jual Gordon yang tinggi, dan akan berusaha meyakinkan klub Premier League tersebut untuk menurunkan harga yang diminta.

  • Bayern telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Gordon

    Gordon telah menjadi prioritas utama Bayern musim panas ini, dengan klub raksasa Jerman tersebut telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Berbagai laporan menyebutkan bahwa sang pemain sayap sangat ingin pindah ke Allianz Arena dan telah mencapai kesepakatan prinsip terkait persyaratan kontrak.

    Pindah ini mendapat dukungan penuh dari dewan pengawas klub, menandakan kesatuan sikap dalam upaya mereka untuk membawa mantan pemain Everton tersebut ke Bundesliga. Menurut Christian Falk dari BILD, "Pemain tersebut ingin bergabung dengan Bayern. Negosiasi dengan Newcastle United telah dimulai."

    • Iklan
  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hambatan penilaian senilai £75 juta

    Meskipun sang pemain bersedia bergabung, Newcastle tetap bersikeras meminta biaya transfer yang tinggi untuk salah satu penyerang paling berpengaruh mereka. The Magpies dilaporkan meminta angka sekitar £75 juta (€86 juta) untuk melepas pemain berusia 25 tahun tersebut, yang kontraknya di St James' Park masih berlaku hingga 2030.


  • Strategi negosiasi di Allianz Arena

    Bayern saat ini belum siap memenuhi harga tinggi yang diminta Newcastle dan berencana untuk menawar harga tersebut secara signifikan. Juara Bundesliga itu diperkirakan akan memulai penawaran di kisaran £50 juta (€60 juta), dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dengan klub Liga Premier tersebut dalam beberapa pekan mendatang.

    Strategi klub Jerman itu jelas: mereka berharap memanfaatkan keinginan sang pemain untuk hengkang guna menekan Newcastle agar menyetujui kesepakatan yang lebih menguntungkan. Falk menambahkan: "Bayern ingin memulai tawaran di angka 60 juta. Mereka berusaha mencari titik temu. Tujuannya adalah menekan klub tersebut agar menurunkan harga."

  • ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images

    Minat dari rival-rival di Liga Premier

    Meskipun Bayern memimpin perburuan, mereka sangat menyadari persaingan yang mulai memanas di Inggris untuk mendapatkan tanda tangan Gordon. Beberapa klub terbesar di Liga Premier telah memantau situasinya dengan cermat menyusul penampilannya yang mengesankan sejak pindah ke Tyneside pada 2023.

    Persaingan tetap ketat, dengan Falk mencatat: "Chelsea, Arsenal, Liverpool, dan bahkan [Manchester] City juga dikabarkan mengincar dirinya." Newcastle berada dalam posisi yang kuat terkait sisa durasi kontrak Gordon, namun Bayern tetap yakin bahwa mereka dapat memperkecil selisih nilai transfer untuk mengamankan target utama mereka.

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
FC Koeln crest
FC Koeln
KOE
Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
West Ham United crest
West Ham United
WHU