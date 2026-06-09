Bayern Munich akan menolak tawaran pertama, kedua, dan ketiga dari Real Madrid untuk Michael Olise di tengah sikap tegas bahwa mereka 'tidak berniat menjual'

Berita transfer ini muncul bersamaan dengan keberhasilan Perez mempertahankan jabatannya, sebuah pencapaian yang biasanya ia rayakan dengan mendatangkan pemain-pemain bintang. Dalam pidato kemenangannya, Perez mengatakan kepada para anggota klub: "Saya masih di sini. Para anggota mengenal saya. Saya di sini untuk membela Real Madrid. Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih gelar juara."

Namun, presiden kehormatan Uli Hoeness sebelumnya menyatakan: "Menjual Michael Olise seharga €200 juta? Dia tidak akan dijual. Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, kami memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak akan banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena hal itu."