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Bayern Munich akan menolak tawaran pertama, kedua, dan ketiga dari Real Madrid untuk Michael Olise di tengah sikap tegas bahwa mereka 'tidak berniat menjual'
Olise dianggap tidak dapat dipindahkan
Menurut laporan dari jurnalis Florian Plettenberg, masih sangat tidak pasti apakah Florentino Perez benar-benar akan mengajukan tawaran sebesar €150 juta yang dikabarkan untuk sang pemain sayap. Namun, seandainya presiden Real Madrid itu mengajukan tawaran awal, manajemen Bayern tidak berniat untuk menjualnya dan akan langsung menolaknya. Klub Jerman tersebut tampaknya siap menolak tawaran pertama, kedua, dan ketiga untuk Olise, karena Perez sudah sangat menyadari sikap tegas klub terkait pemain asal Prancis tersebut.
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Bayern membantah adanya ketertarikan terhadap Perez
Petinggi klub telah secara terbuka turun tangan untuk menghentikan spekulasi yang beredar dan mencegah presiden Madrid yang baru saja terpilih kembali untuk melakukan kontak resmi. Menanggapi langsung spekulasi seputar pemain asal Prancis tersebut, Presiden Bayern Herbert Hainer mengatakan kepada BILD: "Michael Olise adalah pemain Bayern dan memiliki kontrak jangka panjang. Kami bukanlah klub yang suka menjual pemain. Jika Florentino Perez ingin mengajukan tawaran kepada kami – yang sejauh ini belum terjadi – dia bisa menghemat waktunya."
Hoeness dan Perez memaparkan visi yang bertentangan
Berita transfer ini muncul bersamaan dengan keberhasilan Perez mempertahankan jabatannya, sebuah pencapaian yang biasanya ia rayakan dengan mendatangkan pemain-pemain bintang. Dalam pidato kemenangannya, Perez mengatakan kepada para anggota klub: "Saya masih di sini. Para anggota mengenal saya. Saya di sini untuk membela Real Madrid. Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih gelar juara."
Namun, presiden kehormatan Uli Hoeness sebelumnya menyatakan: "Menjual Michael Olise seharga €200 juta? Dia tidak akan dijual. Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, kami memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak akan banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena hal itu."
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Winger menargetkan kesuksesan di turnamen internasional
Setelah mencatatkan performa gemilang di Bavaria dengan 22 gol dan 31 assist, pemain berusia 24 tahun ini kini sepenuhnya mengalihkan fokus profesionalnya ke tugas-tugas tim nasional. Penyerang dinamis ini memasuki turnamen dalam performa yang sangat prima, setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-1 pada laga persahabatan melawan Irlandia Utara. Les Bleus dijadwalkan akan berjuang di Grup I yang sangat kompetitif, dengan menghadapi laga-laga grup yang berat melawan Senegal, Irak, dan Norwegia.