Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich akan mengalahkan Real Madrid! Harry Kane dan kawan-kawan diprediksi akan melaju hingga akhir dan meraih treble oleh legenda sepak bola Jerman
Bayern memastikan tempat mereka di perempat final berkat kemenangan agregat 10-2 yang luar biasa atas tim Italia, Atalanta, sementara Real Madrid dengan mudah mengalahkan Manchester City 5-1 secara agregat untuk melaju ke babak yang diprediksi akan menjadi salah satu laga paling seru di babak ini. Matthaus, pemain internasional Jerman dengan penampilan terbanyak sepanjang masa dan mantan kapten Bayern Munich, tidak segan-segan menyatakan bahwa mantan klubnya akan mengalahkan tim Eropa tersukses sepanjang masa.
"Bayern adalah tim yang saat ini tampil terbaik di Eropa. Bukan hanya karena dua pertandingan, tapi sebenarnya sepanjang tahun ini. Itulah mengapa Bayern juga menjadi favorit melawan Real Madrid bagi saya," katanya. Ini adalah pernyataan berani mengingat rekam jejak Real Madrid di kompetisi ini. Los Blancos adalah juara Eropa 15 kali dan telah menyingkirkan City dalam empat musim terakhir, dengan hat-trick menakjubkan Federico Valverde pada leg pertama babak 16 besar sebagai contoh betapa berbahayanya tim asuhan Alvaro Arbeloa ini, meskipun performa mereka di La Liga tidak konsisten.
- Getty Images Sport
Pembicaraan tentang lini depan Bayern
Matthaus bahkan melangkah lebih jauh dari sekadar mendukung Bayern untuk mengalahkan Madrid. Pria berusia 64 tahun itu yakin tim asuhan Kompany memiliki kualitas untuk menyapu bersih ketiga trofi utama yang bisa mereka raih musim ini, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai klub Jerman mana pun sejak Bayern sendiri terakhir kali melakukannya pada musim 2019-20. "Saya yakin Bayern tidak hanya bisa memenangkan gelar, tetapi bahkan meraih treble tahun ini. Peluangnya pasti ada, dan kualitas tim ini sangat bagus di kedua ujung lapangan," tambahnya.
Bayern unggul sembilan poin atas Borussia Dortmund di Bundesliga setelah 26 pertandingan, dengan cengkeraman mereka pada gelar juara yang tak melemah. Di DFB-Pokal, mereka akan menghadapi Bayer Leverkusen di kandang lawan pada babak semifinal, dan tim Bavaria ini telah memenangkan German Supercup.
Ketua Bayern mengambil pendekatan yang lebih hati-hati
Mantan presiden Bayern, Uli Hoeness, sama optimisnya mengenai gelar Bundesliga, meskipun ia tampak sedikit lebih berhati-hati terkait pembicaraan tentang treble. "Menurut saya, kami akan menjadi juara Jerman," kata pria berusia 74 tahun itu. Ia juga sependapat dengan kekaguman Matthaus terhadap skuad saat ini, sambil menambahkan bahwa Bayern "sudah lama tidak memiliki peluang sebesar ini dalam hal kualitas permainan seperti yang mereka miliki tahun ini." Meskipun demikian, Hoeness memberikan peringatan terkait pertandingan semifinal DFB-Pokal melawan Leverkusen. "Ini akan sulit," katanya, mengakui bahwa Werkself tetap menjadi salah satu dari sedikit tim di Jerman yang mampu memberikan ujian yang sesungguhnya bagi Bayern.
- Getty Images Sport
Kane, motor di balik dominasi Bayern
Kane, yang tampil luar biasa sepanjang musim ini, menjadi kunci harapan Bayern di ketiga kompetisi tersebut. Kapten timnas Inggris itu mencetak dua gol saat melawan Atalanta pada leg kedua, sehingga total golnya di Liga Champions untuk klub ini menjadi 19 gol hanya dalam 18 pertandingan kandang. Dengan 49 gol di semua kompetisi musim ini, ia menjadi striker paling produktif di liga-liga top Eropa. Bayern terakhir kali menjuarai Liga Champions pada musim 2019-20, mengalahkan Paris Saint-Germain di Lisbon, sekaligus melengkapi treble di bawah asuhan Hansi Flick pada musim tersebut. Jika mereka mampu mengulangi prestasi tersebut pada 2026, Kane akan menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan kompetisi tersebut bersama klub Jerman. Jika impian itu terwujud, mantan pemain Tottenham itu pasti akan menjadi salah satu favorit untuk meraih Ballon d'Or.
Iklan