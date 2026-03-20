Bayern Munich akan mengalahkan Real Madrid! Harry Kane dan kawan-kawan diprediksi akan melaju hingga akhir dan meraih treble oleh legenda sepak bola Jerman

Bayern memastikan tempat mereka di perempat final berkat kemenangan agregat 10-2 yang luar biasa atas tim Italia, Atalanta, sementara Real Madrid dengan mudah mengalahkan Manchester City 5-1 secara agregat untuk melaju ke babak yang diprediksi akan menjadi salah satu laga paling seru di babak ini. Matthaus, pemain internasional Jerman dengan penampilan terbanyak sepanjang masa dan mantan kapten Bayern Munich, tidak segan-segan menyatakan bahwa mantan klubnya akan mengalahkan tim Eropa tersukses sepanjang masa.

"Bayern adalah tim yang saat ini tampil terbaik di Eropa. Bukan hanya karena dua pertandingan, tapi sebenarnya sepanjang tahun ini. Itulah mengapa Bayern juga menjadi favorit melawan Real Madrid bagi saya," katanya. Ini adalah pernyataan berani mengingat rekam jejak Real Madrid di kompetisi ini. Los Blancos adalah juara Eropa 15 kali dan telah menyingkirkan City dalam empat musim terakhir, dengan hat-trick menakjubkan Federico Valverde pada leg pertama babak 16 besar sebagai contoh betapa berbahayanya tim asuhan Alvaro Arbeloa ini, meskipun performa mereka di La Liga tidak konsisten.