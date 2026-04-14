Bayern München mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang Liga Premier yang telah mencetak 10 gol di Liga Champions

Cabang Sky Sport di Jerman sebelumnya mengumumkan bahwa Der Rekordmeister memiliki minat serius terhadap pemain sayap berusia 25 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, pembicaraan awal telah berlangsung, namun belum ada kontak dengan Newcastle. Pemain internasional Inggris ini dianggap sebagai cadangan ideal bagi Díaz, yang saat ini menempati posisi sayap kiri di Bavaria.

Gordon juga masuk dalam radar beberapa klub besar Liga Premier. Pada akhir Februari, The Sun melaporkan bahwa baik Liverpool maupun Arsenal sedang menjajaki kemungkinan transfer sang penyerang. The Gunners kabarnya bersedia membayar hingga 92 juta euro untuk pemain sayap cepat tersebut. Saat ini, nilai pasar Gordon menurut Transfermarkt berada di angka 60 juta.

Namun, kecil kemungkinan Bayern benar-benar akan melangkah lebih jauh jika harus mengeluarkan dana sebesar itu. Dengan adanya pemain bintang yang sudah mapan di skuad, kebutuhan untuk itu tidak cukup besar.