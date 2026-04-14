Bayern München sedang mempertimbangkan untuk merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United pada musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, The Magpies kemungkinan akan menjual setidaknya satu, dan mungkin bahkan dua, pemain bintang mereka pada musim panas ini. Klub asal München tersebut tampaknya memandang pemain asal Inggris itu sebagai pesaing ideal bagi Luis Díaz.
Diterjemahkan oleh
Bayern München mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang Liga Premier yang telah mencetak 10 gol di Liga Champions
Newcastle dilaporkan sedang mempertimbangkan secara serius untuk menjual salah satu pemain bintangnya pada musim panas ini. Menurut jurnalis transfer, hal ini berkaitan dengan aturan Financial Fair Play yang harus dipatuhi klub. Selain Gordon, gelandang Sandro Tonali dan Bruno Guimarães juga telah menarik banyak minat dari klub-klub lain.
Newcastle tidak berencana untuk menjual ketiga pemain tersebut, tambah Romano. "Namun, ada kemungkinan untuk menjual Gordon jika ada tawaran yang signifikan. Sudah ada klub yang tertarik dan pembicaraan awal sedang berlangsung, termasuk dengan klub-klub dari Liga Premier."
- Getty Images Sport
Cabang Sky Sport di Jerman sebelumnya mengumumkan bahwa Der Rekordmeister memiliki minat serius terhadap pemain sayap berusia 25 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, pembicaraan awal telah berlangsung, namun belum ada kontak dengan Newcastle. Pemain internasional Inggris ini dianggap sebagai cadangan ideal bagi Díaz, yang saat ini menempati posisi sayap kiri di Bavaria.
Gordon juga masuk dalam radar beberapa klub besar Liga Premier. Pada akhir Februari, The Sun melaporkan bahwa baik Liverpool maupun Arsenal sedang menjajaki kemungkinan transfer sang penyerang. The Gunners kabarnya bersedia membayar hingga 92 juta euro untuk pemain sayap cepat tersebut. Saat ini, nilai pasar Gordon menurut Transfermarkt berada di angka 60 juta.
Namun, kecil kemungkinan Bayern benar-benar akan melangkah lebih jauh jika harus mengeluarkan dana sebesar itu. Dengan adanya pemain bintang yang sudah mapan di skuad, kebutuhan untuk itu tidak cukup besar.
- Getty
Setelah promosi Josip Stanisic, Lennart Karl, dan Aleksandar Pavlovic, juara bertahan nasional berharap dapat memasukkan lebih banyak talenta muda ke dalam skuad utama di masa mendatang.
Noël Aséko berpotensi mengikuti jejak tersebut musim panas ini. Gelandang asal Jerman ini menjalani masa peminjaman yang sangat baik di Hannover 96 di 2. Bundesliga dan, setelah kembali ke klub juara terbanyak Jerman tersebut melalui opsi pembelian kembali, berpotensi menggantikan posisi Leon Goretzka di skuad.
Strategi serupa sedang dipertimbangkan untuk Arijon Ibrahimovic, yang berpotensi menjadi cadangan Díaz tanpa memerlukan biaya transfer. Sama seperti Aséko, Ibrahimovic tampil gemilang selama masa peminjamannya di Heidenheim.
Gordon, yang musim ini mencetak 17 gol dan memberikan 5 assist dalam 46 pertandingan untuk The Magpies, dilaporkan terbuka untuk pindah ke München, meskipun ia mungkin tidak akan menerima peran cadangan di belakang pemain Kolombia tersebut. Dalam jangka panjang, ia bahkan berpotensi menggantikan posisi Harry Kane di lini depan, jika diperlukan.