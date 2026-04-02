Ada kekhawatiran besar seputar Harry Kane. Penyerang FC Bayern München itu mengalami cedera pada Selasa lalu, tepat sebelum pertandingan internasional antara Inggris dan Jepang (0-1), sehingga belum pasti apakah ia akan pulih tepat waktu untuk pertandingan leg pertama melawan Real Madrid di Liga Champions.
Bayern München dilanda kekhawatiran besar menjelang laga Liga Champions melawan Real Madrid
Kane absen dalam laga melawan Uruguay (1-1) pada Jumat, 27 Maret. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyatakan bahwa hal itu merupakan tindakan pencegahan. “Kane mengalami sedikit masalah saat latihan, tetapi tetap masuk dalam skuad dan akan dievaluasi kembali.”
Pelatih kepala berusia 52 tahun itu kemudian menyatakan bahwa mantan penyerang Tottenham Hotspur tersebut dapat ikut serta dalam pertandingan melawan Jepang. “Saya senang Kane kembali. Lagipula, dia adalah kapten dan pencetak gol terbanyak kami,” kata Tuchel.
Namun, pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Three Lions itu tidak tampil sejak awal pertandingan melawan Jepang dan tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Morgan Rogers menjadi penggantinya dan Marc Guehi mengambil alih ban kapten.
Meskipun cedera tersebut tampaknya tidak parah, masih ada keraguan apakah Kane akan siap bertanding melawan Bayern München minggu depan. Pasalnya, klub tersebut akan menghadapi SC Freiburg di Bundesliga pada hari Sabtu.
Tiga hari kemudian, Der Rekordmeister akan bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions. Juara Bundesliga itu berharap sang top skor dapat tampil sejak menit pertama di Bernabéu.
Kane pindah dari Tottenham ke Bayern München pada musim panas 2023 dan saat ini sedang menjalani musim yang sangat gemilang. Pemain yang telah 112 kali membela tim nasional ini telah mencetak 48 gol dalam 40 pertandingan.