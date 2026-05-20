Bayern München berencana untuk memboyong pemain dari Manchester City dengan tawaran besar

Namun, ada beberapa kendala yang mempersulit terwujudnya transfer sensasional semacam itu. Pertama, lini belakang Bayern München sudah sangat kuat dengan kehadiran Dayot Upamecano dan Jonathan Tah. Selain itu, Josip Stanisic juga bisa bermain di posisi tersebut.

Meskipun Hiroki Ito dan Min-Jae Kim dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas, Der Rekordmeister sebenarnya telah menetapkan posisi bek kanan dan sayap kiri sebagai prioritas transfer. Idealnya, mereka membutuhkan pemain serang yang dapat berfungsi sebagai cadangan bagi Harry Kane sekaligus penantang bagi Luis Diaz.

Dalam hal ini, Anthony Gordon dari Newcastle United menjadi target transfer utama. Baru-baru ini, Charles De Ketelaere dari Atalanta Bergamo juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial bagi Bayern. Di posisi bek kanan, sudah berbulan-bulan beredar rumor tentang transfer Givairo Read dari Feyenoord.

Semua pemain ini harganya mahal. Oleh karena itu, sangat diragukan apakah Bayern akan mengerahkan segala upaya untuk Gvardiol. Pemain berusia 24 tahun ini pindah dari Leipzig ke Manchester pada 2023 dengan nilai transfer sebesar 90 juta euro dan masih memiliki kontrak di sana hingga 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 70 juta euro. Di City, ia langsung berkembang menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola dan semakin sering diturunkan sebagai bek kiri.