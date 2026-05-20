Menurut Sport1 yang biasanya dapat diandalkan, Josko Gvardiol dilaporkan memaksa Manchester City untuk melepasnya. Bek tersebut tertarik untuk pindah ke Bayern. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 24 tahun itu merupakan 'penggemar berat' Bayern dan konon telah menarik minat klub raksasa Jerman itu bahkan sebelum ia pindah dari RB Leipzig ke Manchester City pada tahun 2023.
Bayern München berencana untuk memboyong pemain dari Manchester City dengan tawaran besar
Namun, ada beberapa kendala yang mempersulit terwujudnya transfer sensasional semacam itu. Pertama, lini belakang Bayern München sudah sangat kuat dengan kehadiran Dayot Upamecano dan Jonathan Tah. Selain itu, Josip Stanisic juga bisa bermain di posisi tersebut.
Meskipun Hiroki Ito dan Min-Jae Kim dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas, Der Rekordmeister sebenarnya telah menetapkan posisi bek kanan dan sayap kiri sebagai prioritas transfer. Idealnya, mereka membutuhkan pemain serang yang dapat berfungsi sebagai cadangan bagi Harry Kane sekaligus penantang bagi Luis Diaz.
Dalam hal ini, Anthony Gordon dari Newcastle United menjadi target transfer utama. Baru-baru ini, Charles De Ketelaere dari Atalanta Bergamo juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial bagi Bayern. Di posisi bek kanan, sudah berbulan-bulan beredar rumor tentang transfer Givairo Read dari Feyenoord.
Semua pemain ini harganya mahal. Oleh karena itu, sangat diragukan apakah Bayern akan mengerahkan segala upaya untuk Gvardiol. Pemain berusia 24 tahun ini pindah dari Leipzig ke Manchester pada 2023 dengan nilai transfer sebesar 90 juta euro dan masih memiliki kontrak di sana hingga 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 70 juta euro. Di City, ia langsung berkembang menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola dan semakin sering diturunkan sebagai bek kiri.
Kemampuan serba bisa dan fakta bahwa ia kidal saja sudah cukup untuk membuatnya kembali menarik bagi Bayern, karena keraguan internal terhadap Alphonso Davies semakin meningkat. Sejak mengalami robekan ligamen silang disertai cedera tulang rawan pada Maret 2025, pemain asal Kanada itu belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya. Baru-baru ini, ia mengalami cedera otot serius untuk ketiga kalinya dalam tiga bulan dan khawatir tidak bisa bermain di Piala Dunia di negaranya sendiri. Sebagai alternatif untuk Davies, Bayern dilaporkan sudah mengincar Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt.
Gvardiol juga mengalami musim yang berat. Awal tahun ini ia mengalami patah tulang kering dan baru kembali bermain pada pertengahan Mei, tepat waktu untuk Piala Dunia. Meskipun cedera yang lama, Gvardiol berhasil masuk dalam skuad 26 pemain Kroasia dan kemungkinan besar akan memainkan peran penting di lini belakang.
Di City, Gvardiol sebenarnya selalu menjadi andalan di bawah asuhan Guardiola, asalkan ia dalam kondisi fit. Pertanyaannya adalah apakah hal itu akan berubah jika musim panas ini mungkin akan dimulai era baru dan Enzo Maresca mengambil alih tongkat estafet dari Guardiola.