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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Bayern itu istimewa' - Luis Diaz bicara soal kehidupan di Munchen dan mengincar kejayaan Liga Champions di bawah Vincent Kompany

L. Diaz
V. Kompany
Bayern Munich
Champions League
Bundesliga

Luis Diaz menyatakan bahwa bergabung dengan Bayern Munich tetap menjadi bab yang sangat spesial dalam kariernya saat ia membidik gelar Liga Champions. Winger Kolombia itu memuji keseimbangan taktik Vincent Kompany setelah meraih treble domestik, seraya menegaskan raksasa Jerman itu harus terus berjuang tanpa henti di semua ajang untuk membangun pencapaian dari keberhasilan sebelumnya.

  • Diaz memburu trofi Eropa yang masih sulit diraih

    Didatangkan dari Liverpool dengan nilai €75 juta pada musim panas 2025, Diaz dengan cepat menjelma menjadi sosok kunci di Bayern lewat torehan 26 gol dan 23 assist. Meski menyapu bersih ketiga gelar domestik Jerman pada musim debutnya, pemain sayap itu tetap menegaskan bahwa misinya di Bavaria belum lengkap tanpa kejayaan di Liga Champions. Menaklukkan Eropa kini menjadi motivasi utamanya saat ia berupaya memimpin Bayern menuju supremasi kontinental.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Ruang ganti yang hangat mempercepat adaptasi

    Beradaptasi dengan cepat dengan kehidupan di Bayern memungkinkan penyerang itu langsung tampil meyakinkan sejak tiba di Jerman. Merefleksikan ikatan emosionalnya dengan klub tersebut serta kepindahannya ke Allianz Arena, Diaz mengatakan kepada ESPN: "Bagi saya, Bayern itu spesial; itu adalah sesuatu yang datang dan membuat saya sangat bahagia pada saat itu, dan itu terus membuat saya sangat bahagia."

    Menjelaskan bagaimana suasana hangat yang diciptakan rekan-rekan setimnya dan staf pelatih membantu transisinya berjalan mulus, winger itu menambahkan: "Saat Anda datang dan mereka membuat Anda merasa seolah-olah sudah menjadi bagian dari grup ini sejak lama, membuat Anda merasa seperti keluarga, saya pikir itu membuat proses adaptasi jauh lebih mudah."

    Menyoroti kekompakan taktik kolektif sebagai pemicu produktivitas dalam menyerang, mantan penyerang Liverpool itu melanjutkan: "Ketika kolektif bekerja, individu juga berkembang."

  • Kekecewaan di Eropa memicu perburuan trofi

    Satu-satunya noda dalam musim debut yang luar biasa itu adalah kekalahan agregat 6-5 yang menyakitkan dari Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions. Menolak berpuas diri setelah meraih treble domestik, Diaz menegaskan: "Masa lalu adalah masa lalu; kami menjalani musim yang hebat, tetapi jika itu tidak dibuktikan lagi tahun ini dengan pencapaian yang sama atau bahkan lebih baik, saya pikir itu akan dilupakan dan kami tidak akan mencapai apa pun."

    Menegaskan rasa lapar skuad yang tanpa kompromi di semua ajang di bawah Kompany, pemain berusia 29 tahun itu menambahkan: "Kami harus mengejar semuanya, setiap kompetisi yang kami ikuti, dan berjuang untuk memenangkan semuanya."

    Menjelaskan kebebasan menyerang yang diberikan manajer kepada para penyerang, ia berkata: "Dia memberi Anda kebebasan untuk bermain, tentu saja sambil tetap menghormati tugas spesifik Anda di lapangan."

    Menekankan disiplin bertahan yang dituntut ahli taktik asal Belgia itu, Diaz menutup dengan mengatakan: "Dia menuntut sedikit lebih banyak dalam hal kami semua harus bertahan bersama, memastikan kami menjaga posisi yang kuat untuk bertahan dengan lebih baik."

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bayern Munich memburu penebusan total di kancah kontinental

    Perburuan Diaz untuk meraih trofi Eropa dimulai dengan tegas lewat pembantaian 5-0 atas Bodo/Glimt dalam laga pembuka fase liga Liga Champions. Di kompetisi domestik, Bayern Munich saat ini berada di posisi kedua Bundesliga setelah mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan pertama mereka. Tim asuhan Kompany akan kembali beraksi di laga kompetitif setelah jeda internasional dengan melawat ke markas Augsburg pada 10 Oktober.

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