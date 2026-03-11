"Bayern ini menakutkan": Pers internasional memuji demonstrasi kekuatan FCB melawan Atalanta Bergamo

Tuttosport: "Bayern München adalah mesin penggilas, Atalanta tersingkir setelah kalah 1-6 di Bergamo."

Gazzetta dello Sport: "Atalanta, begini tidak bisa! Di kandang sendiri, mereka dihancurkan oleh Bayern yang tak terbendung: enam gol kebobolan – dan bisa saja lebih buruk lagi."

Goal Italia: "Olise luar biasa, Gnabry tak terbendung, Luis Díaz menggetarkan, dan Jackson luar biasa, sehingga Atalanta jelas kewalahan."

Corriere della Serra: "Jerman, yang awalnya membiarkan Kane dan Musiala di bangku cadangan, hanya membutuhkan 25 menit untuk menghancurkan harapan Atalanta. Dengan tiga gol per babak, Bayern Munich sudah melaju ke perempat final."