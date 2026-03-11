Goal.com
"Bayern ini menakutkan": Pers internasional memuji demonstrasi kekuatan FCB melawan Atalanta Bergamo

FC Bayern merayakan kemenangan mengesankan atas Atalanta di babak 16 besar Liga Champions. Media hanya memberikan pujian atas penampilan tim Munich, namun juga memberikan kritik tajam terhadap Bergamo.

Media Italia menulis tentang "gelombang" Bavaria yang dengan mudah mengalahkan Atalanta yang "jelas kewalahan". Di Inggris, Spanyol, dan Prancis pun, orang-orang angkat topi untuk juara rekor Jerman setelah skor 6:1. Berikut adalah beberapa kutipan dari media.

  • Tanggapan media tentang pertandingan Liga Champions Bayern melawan Atalanta: ITALIA

    Tuttosport: "Bayern München adalah mesin penggilas, Atalanta tersingkir setelah kalah 1-6 di Bergamo."

    Gazzetta dello Sport: "Atalanta, begini tidak bisa! Di kandang sendiri, mereka dihancurkan oleh Bayern yang tak terbendung: enam gol kebobolan – dan bisa saja lebih buruk lagi."

    Goal Italia: "Olise luar biasa, Gnabry tak terbendung, Luis Díaz menggetarkan, dan Jackson luar biasa, sehingga Atalanta jelas kewalahan."

    Corriere della Serra: "Jerman, yang awalnya membiarkan Kane dan Musiala di bangku cadangan, hanya membutuhkan 25 menit untuk menghancurkan harapan Atalanta. Dengan tiga gol per babak, Bayern Munich sudah melaju ke perempat final."

    Tanggapan media tentang pertandingan Liga Champions Bayern melawan Atalanta: PRANCIS

    L'Equipe: "Bayern München mengalahkan Atalanta Bergamo dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions."

  • Tanggapan media tentang pertandingan Liga Champions Bayern melawan Atalanta: INGGRIS

    BBC: "Michael Olise bersinar dalam absennya Harry Kane saat Bayern Munich mengalahkan Atalanta dengan telak dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions."

    ESPN: "Bayern dalam mood mencetak gol: Enam gol dalam kemenangan telak di Bergamo."

    Tanggapan media tentang pertandingan Liga Champions Bayern melawan Atalanta: SPANYOL

    AS: "Bayern ini menakutkan: Dengan kemenangan tandang 6-1 atas Atalanta, Bayern sekali lagi menegaskan ambisi mereka untuk meraih gelar juara. Musiala kembali bersinar."

    Marca: "Mimpi buruk Alphonso Davies membayangi pesta Bayern: Pemain Kanada itu masuk sebagai pengganti di babak pertama di Bergamo, tetapi harus meninggalkan lapangan dengan air mata setelah hanya 25 menit."

    Mundo Deportivo: "Bayern menghancurkan Atalanta dan sekarang menunggu Real Madrid atau Manchester City. Juara Jerman itu menunjukkan kepada Eropa dengan sepak bola yang luar biasa bahwa mereka adalah pesaing serius untuk gelar Liga Champions dengan menyapu bersih Atalanta di babak 16 besar dengan kemenangan sensasional 6-1."

    El Pais: "Bayern adalah angin puyuh! Dalam pertandingan yang tak terlupakan, Bayern Munich memastikan tempatnya di perempat final di Bergamo."

  • Tanggapan media tentang pertandingan Liga Champions Bayern melawan Atalanta: ÖSTERREICH

    Hari ini: "Bayern merayakan pesta gol – Pertandingan spektakuler di Madrid: Bayern München mengalahkan Atalanta Bergamo dengan skor 6:1."

    Kronen Zeitung: "Bayern München mempermalukan Atalanta yang inferior."

