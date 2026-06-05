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Bayer Leverkusen mengonfirmasi pelatih baru yang mengejutkan untuk menggantikan Kasper Hjulmand setelah penolakan dari Andoni Iraola dan Filipe Luis
Leverkusen menunjuk pengganti Hjulmand
Leverkusen secara resmi menunjuk Martinez sebagai pelatih kepala baru mereka setelah proses pencarian yang intensif selama musim panas. Pelatih asal Spanyol itu telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2028 dan akan secara resmi mengambil alih kepelatihan Werkself pada bulan Juli. Martinez menggantikan Hjulmand, yang meninggalkan BayArena setelah kurang dari satu musim memimpin tim. Klub tersebut akhirnya memilih mantan manajer Toulouse tersebut setelah upaya untuk mendatangkan Iraola dan Luis gagal.
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Mantan pelatih akademi Barcelona tiba
Mantan penjaga gawang tersebut menghabiskan tiga tahun memimpin Toulouse, setelah awalnya bergabung sebagai asisten pelatih sebelum mengambil alih jabatan pelatih kepala pada tahun 2023. Ia membawa tim tersebut finis di peringkat ke-11 Ligue 1 pada musim perdananya, mengangkat posisi mereka ke peringkat ke-10 pada tahun berikutnya, sebelum menutup musim 2025-26 di peringkat kesembilan.
Pria berusia 42 tahun ini, yang memiliki pengalaman melatih di akademi muda Espanyol dan Barcelona, mengambil alih tim Leverkusen yang sedang pulih dari musim yang kurang memuaskan. Setelah melihat pelatih sukses Xabi Alonso hengkang ke Real Madrid, musim mereka dimulai dengan sangat buruk di bawah asuhan Erik ten Hag, yang berujung pada pemecatannya lebih awal. Meskipun Hjulmand mampu menstabilkan tim, ia tidak dapat membawa Leverkusen lebih tinggi dari posisi keenam di Bundesliga, sehingga memastikan mereka akan berlaga di Liga Europa musim depan.
Bayer puas dengan manajer 'modern'
Pihak Leverkusen memilih Martinez berkat latar belakang taktisnya yang terstruktur serta pengalamannya bekerja di akademi pemuda elit. Direktur Utama Fernando Carro menjelaskan: "Sebagai Bayer 04, kami telah mencatat kemajuan signifikan baik di kancah domestik maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan kami tetap untuk selalu kompetitif di level tertinggi dan semakin memperkuat posisi kami di antara klub-klub terkemuka Eropa.
"Kami yakin bahwa Carles Martinez, dengan profil kepelatihannya yang mengesankan, sangat cocok dengan ambisi ini. Ia mewakili tipe manajer modern yang mampu mengembangkan skuad berbakat kami, mengangkat mereka ke level yang konsisten tinggi, dan mengarahkan mereka menuju kesuksesan yang nyata."
Direktur Olahraga Simon Rolfes menekankan: "Kami telah mempertimbangkan dengan cermat manajer mana yang paling sesuai untuk fase berikutnya dalam perkembangan Bayer 04. Di Toulouse, Carles Martinez berhasil mengembangkan banyak pemain muda dan membentuk skuad yang beragam secara internasional menjadi unit yang kuat.
"Selain pengalaman berharga ini, ia membawa keahlian teknis yang tinggi ke Leverkusen dari masa kerjanya di akademi muda FC Barcelona. Carles adalah pelatih dengan prinsip yang jelas dan filosofi permainan yang modern. Kami yakin bahwa ia dapat memberikan dorongan yang tepat bagi masa depan olahraga kami."
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Era baru dimulai dengan Eropa di cakrawala
Manajer baru tersebut harus segera mempersiapkan skuad yang diwarisinya untuk menghadapi musim yang padat di kompetisi domestik dan Eropa.
Martinez akan berusaha membangun momentum menjelang penutupan jendela transfer musim panas, dengan jajaran petinggi klub akhirnya menemukan sosok yang tepat setelah upaya gagal merekrut rekan-rekan pelatihnya, Iraola—yang kini menangani Liverpool—dan Luis, yang memilih Monaco.