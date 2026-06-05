Bayer Leverkusen mengonfirmasi pelatih baru yang mengejutkan untuk menggantikan Kasper Hjulmand setelah penolakan dari Andoni Iraola dan Filipe Luis

Pihak Leverkusen memilih Martinez berkat latar belakang taktisnya yang terstruktur serta pengalamannya bekerja di akademi pemuda elit. Direktur Utama Fernando Carro menjelaskan: "Sebagai Bayer 04, kami telah mencatat kemajuan signifikan baik di kancah domestik maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan kami tetap untuk selalu kompetitif di level tertinggi dan semakin memperkuat posisi kami di antara klub-klub terkemuka Eropa.

"Kami yakin bahwa Carles Martinez, dengan profil kepelatihannya yang mengesankan, sangat cocok dengan ambisi ini. Ia mewakili tipe manajer modern yang mampu mengembangkan skuad berbakat kami, mengangkat mereka ke level yang konsisten tinggi, dan mengarahkan mereka menuju kesuksesan yang nyata."

Direktur Olahraga Simon Rolfes menekankan: "Kami telah mempertimbangkan dengan cermat manajer mana yang paling sesuai untuk fase berikutnya dalam perkembangan Bayer 04. Di Toulouse, Carles Martinez berhasil mengembangkan banyak pemain muda dan membentuk skuad yang beragam secara internasional menjadi unit yang kuat.

"Selain pengalaman berharga ini, ia membawa keahlian teknis yang tinggi ke Leverkusen dari masa kerjanya di akademi muda FC Barcelona. Carles adalah pelatih dengan prinsip yang jelas dan filosofi permainan yang modern. Kami yakin bahwa ia dapat memberikan dorongan yang tepat bagi masa depan olahraga kami."