Bayer Leverkusen menghujat Arsenal lewat unggahan tajam di media sosial menjelang laga penentu Liga Champions di Emirates

Postingan provokatif itu dengan cepat menjadi viral, dengan pendukung dari kedua kubu ikut berkomentar mengenai aksi-aksi menjelang pertandingan tersebut. Sementara penggemar Arsenal membela fleksibilitas taktis tim mereka, yang lain memuji tim media sosial Leverkusen, dengan seorang penggemar menyebut mereka sebagai "admin sepak bola terbaik sepanjang masa".

Sindiran ini terasa sangat pedas mengingat Leverkusen sebenarnya mengalahkan Arsenal dengan taktik mereka sendiri pada leg pertama; gol Robert Andrich adalah tendangan sudut pertama yang kebobolan The Gunners di Liga Champions sepanjang musim ini. Ini bukan pertama kalinya pasukan Arteta diejek karena obsesi mereka terhadap bola mati, dengan tim League Two Mansfield Town baru-baru ini menggunakan TikTok untuk mengejek ketergantungan The Gunners pada tendangan sudut menjelang pertemuan mereka di Piala FA.