Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP
Adhe Makayasa

Adhe Makayasa

Bayer Leverkusen menghujat Arsenal lewat unggahan tajam di media sosial menjelang laga penentu Liga Champions di Emirates

Bayer Leverkusen telah memicu perang psikologis menjelang laga penentuan Liga Champions di Emirates Stadium dengan mengolok-olok ketergantungan Arsenal pada situasi bola mati. Setelah hasil imbang 1-1 yang ketat pada leg pertama babak 16 besar, tim media sosial klub asal Jerman itu membagikan sebuah gambar provokatif yang menyindir "keunggulan" taktis The Gunners dalam situasi tendangan sudut.

  • Trolling taktis menjadi viral

    Meskipun tim asuhan Mikel Arteta telah dikenal karena keefektifannya dalam situasi bola mati, tim digital Leverkusen memilih untuk mengolok-olok apa yang mereka anggap sebagai ketergantungan berlebihan tersebut dengan mengunggah foto lapangan Arsenal yang telah diedit. Hasil edit tersebut menampilkan bendera sudut Emirates di mana permukaan lapangan telah dihapus sepenuhnya dari area seperempat lingkaran, disertai dengan keterangan yang menyindir: "Itu lebih baik." Serangan media sosial ini jelas dirancang untuk mengganggu konsentrasi pemimpin klasemen Liga Premier, yang telah membangun sebagian besar upaya mereka dalam perburuan gelar domestik musim ini berkat rekor 21 gol yang dicetak dari berbagai situasi bola mati.

  Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Para penggemar menanggapi candaan tentang ‘admin terbaik’

    Postingan provokatif itu dengan cepat menjadi viral, dengan pendukung dari kedua kubu ikut berkomentar mengenai aksi-aksi menjelang pertandingan tersebut. Sementara penggemar Arsenal membela fleksibilitas taktis tim mereka, yang lain memuji tim media sosial Leverkusen, dengan seorang penggemar menyebut mereka sebagai "admin sepak bola terbaik sepanjang masa". 

    Sindiran ini terasa sangat pedas mengingat Leverkusen sebenarnya mengalahkan Arsenal dengan taktik mereka sendiri pada leg pertama; gol Robert Andrich adalah tendangan sudut pertama yang kebobolan The Gunners di Liga Champions sepanjang musim ini. Ini bukan pertama kalinya pasukan Arteta diejek karena obsesi mereka terhadap bola mati, dengan tim League Two Mansfield Town baru-baru ini menggunakan TikTok untuk mengejek ketergantungan The Gunners pada tendangan sudut menjelang pertemuan mereka di Piala FA.

  • Kelemahan pertahanan yang menjadi sorotan

    Meskipun Arsenal dikenal unggul dalam situasi bola mati di bawah bimbingan salah satu asisten pelatih Arteta, Nicolas Jover, leg pertama di Jerman justru memperlihatkan kelengahan yang jarang terjadi. Gol pembuka Andrich merupakan kali ketiga dari 23 tendangan sudut di Liga Champions musim ini di mana lawan berhasil melepaskan tembakan ke gawang The Gunners. Arteta tampak frustrasi setelah hasil imbang 1-1 tersebut, mengakui bahwa para pemainnya telah diperlihatkan tiga cuplikan spesifik mengenai taktik Leverkusen sebelumnya, namun tetap gagal bereaksi.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    Pertandingan yang sangat menentukan untuk babak perempat final

    Semua sudah siap untuk malam yang dramatis di Emirates saat Arsenal berupaya melaju ke perempat final untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. The Gunners belum pernah kalah di kandang saat menghadapi Leverkusen di kompetisi Eropa, namun tim asuhan Kasper Hjulmand telah membuktikan pada leg pertama bahwa mereka dilatih dengan baik dan berbahaya dalam serangan balik. Leverkusen berupaya mencapai perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak menjadi runner-up pada 2002, sementara Arsenal bertekad untuk terus mengejar peluang meraih quadruple.

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
0