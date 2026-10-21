Bayar utang Liga Super kalian! Real Madrid tuntut pembayaran fantastis dari enam klub besar Liga Primer Inggris setelah proyek Eropa itu kandas

Tuntutan finansial terbaru itu sejalan dengan sikap teguh Florentino Perez sejak proyek awal tersebut runtuh. Ketika klub-klub Premier League mulai keluar secara besar-besaran, presiden Real Madrid itu dengan tegas menyatakan bahwa mereka terikat secara hukum. "Saya tidak akan menghabiskan waktu untuk menjelaskan di sini apa itu kontrak yang mengikat," katanya. "Namun faktanya, klub-klub itu tidak bisa keluar."

Perez tetap bersikap menentang hanya beberapa bulan sebelum Barcelona meninggalkan proyek itu bersama Juventus, AC Milan, Inter, dan Atletico Madrid. "Hak kami untuk membuat kompetisi sendiri telah diakui," tegasnya. "Kami juga dapat menuntut ganti rugi jutaan euro atas tindakan UEFA. Kami memiliki dua hak: mendapat ganti rugi atas kerugian kami dan menyelenggarakan kompetisi pada masa depan. Kami akan terus memperjuangkan keduanya tanpa henti."



