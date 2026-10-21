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Bayar utang Liga Super kalian! Real Madrid tuntut pembayaran fantastis dari enam klub besar Liga Primer Inggris setelah proyek Eropa itu kandas
Tagihan untuk pemisahan diri
Jajaran petinggi Real Madrid menilai enam klub Inggris yang menandatangani perjanjian awal European Super League Company pada April 2021 harus menanggung biaya pembentukan proyek tersebut, menurut The Athletic. Total biaya persiapannya dilaporkan mencapai €80 juta (£67,3 juta).
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham termasuk dalam 12 klub yang semula memisahkan diri. Namun, Real Madrid kini menjadi satu-satunya klub yang masih berkomitmen pada rencana kontroversial tersebut setelah seluruh anggota pendiri lainnya satu per satu mengundurkan diri.
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Sebuah proyek yang terus berubah bentuk
Madrid kini semakin dekat untuk menunjuk Bernd Reichart sebagai kepala operasional bisnis yang baru, demikian tambahan laporan tersebut. Pengusaha asal Jerman itu sebelumnya menjabat sebagai CEO A22, perusahaan pengelola berbasis di Madrid yang ditugaskan menjalankan kompetisi tandingan tersebut.
Di bawah A22, struktur turnamen itu telah beberapa kali mengalami perubahan drastis dalam upaya meyakinkan para pengkritik. Proposal pada Desember 2023 mengajukan kompetisi terbuka yang diikuti 64 tim dalam tiga divisi, lengkap dengan sistem promosi dan degradasi. Hanya 12 bulan kemudian, formatnya kembali diubah menjadi kompetisi 'Unify League' yang diikuti 96 tim dan terbagi dalam empat tingkat.
Perez menolak mengalah
Tuntutan finansial terbaru itu sejalan dengan sikap teguh Florentino Perez sejak proyek awal tersebut runtuh. Ketika klub-klub Premier League mulai keluar secara besar-besaran, presiden Real Madrid itu dengan tegas menyatakan bahwa mereka terikat secara hukum. "Saya tidak akan menghabiskan waktu untuk menjelaskan di sini apa itu kontrak yang mengikat," katanya. "Namun faktanya, klub-klub itu tidak bisa keluar."
Perez tetap bersikap menentang hanya beberapa bulan sebelum Barcelona meninggalkan proyek itu bersama Juventus, AC Milan, Inter, dan Atletico Madrid. "Hak kami untuk membuat kompetisi sendiri telah diakui," tegasnya. "Kami juga dapat menuntut ganti rugi jutaan euro atas tindakan UEFA. Kami memiliki dua hak: mendapat ganti rugi atas kerugian kami dan menyelenggarakan kompetisi pada masa depan. Kami akan terus memperjuangkan keduanya tanpa henti."
- Getty Images
Sendirian di Eropa
Setelah Barcelona secara resmi menarik diri pada Februari, Madrid kini sendirian dalam upayanya membentuk kompetisi tandingan di Eropa. Belum diketahui bagaimana klub-klub Inggris akan menanggapi laporan mengenai tagihan sebesar €80 juta tersebut.
Meski klub-klub Liga Primer Inggris telah lama meninggalkan rencana itu dan kembali ke dalam ekosistem tradisional UEFA, kegigihan Madrid menuntut kompensasi memastikan saga Liga Super akan terus membayangi klub-klub elite Eropa.
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