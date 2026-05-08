Kontrak Shaw saat ini akan berakhir musim panas ini dan, meskipun tanggal berakhirnya kini tinggal hitungan minggu, belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak dengan sang pemain yang diprediksi akan meraih gelar Sepatu Emas WSL untuk ketiga kalinya secara berturut-turut akhir bulan ini, setelah mencetak 19 gol dalam 21 pertandingan liga musim ini. Gol atau assist berikutnya yang dicetak Shaw dalam kompetisi ini akan menjadi kontribusi langsungnya yang ke-100; padahal ia baru bermain dalam 92 pertandingan. Ini adalah rekor yang luar biasa.

Namun, meskipun produktivitasnya di depan gawang menjadi alasan utama mengapa City berhasil meraih gelar WSL untuk pertama kalinya sejak 2016, semua tanda mengarah pada kemungkinan Shaw akan bermain untuk rival liga musim depan. Pada Kamis pagi, hanya beberapa jam setelah kemenangan itu dipastikan, The Guardian melaporkan bahwa Shaw akan meninggalkan City musim panas ini dan bahwa Chelsea, yang menurut The Athletic telah menawarkan kontrak senilai £1 juta per tahun ($1,36 juta) kepada pemain berusia 29 tahun itu, akan menjadi favorit untuk mendapatkan tanda tangannya.

Setelah begitu banyak kesempatan yang nyaris terlewatkan dan tahun-tahun penuh kekecewaan, Cityzens telah menyatukan segalanya tahun ini, sedemikian rupa hingga mereka menjadi juara baru Inggris. Merupakan langkah salah yang sangat besar jika kesuksesan luar biasa tersebut diikuti oleh kepergian striker kelas dunia mereka, yang kemungkinan besar akan membuat proyek yang menarik ini mundur secara signifikan.