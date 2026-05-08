Khadija Shaw Man City gfx 16:9
Ameé Ruszkai

Bayar gaji Bunny! Man City membuat kesalahan besar dengan membiarkan Khadija Shaw hengkang saat Chelsea semakin mendekati pencetak gol terbanyak WSL

Selama beberapa pekan terakhir, saat Manchester City berjuang merebut gelar Women's Super League pertama mereka dalam 10 tahun, suasana menjadi tegang baik di dalam maupun di luar lapangan. Hilangnya poin sempat mengancam untuk membiarkan Arsenal kembali bersaing dalam perebutan gelar, hingga kekalahan The Gunners di kandang Brighton pada pertengahan pekan lalu mengakhiri ketegangan tersebut. Meskipun kekhawatiran seputar nasib trofi WSL kini telah sirna, para penggemar City masih bisa cemas mengenai masa depan striker andalan mereka, Khadija Shaw.

Kontrak Shaw saat ini akan berakhir musim panas ini dan, meskipun tanggal berakhirnya kini tinggal hitungan minggu, belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak dengan sang pemain yang diprediksi akan meraih gelar Sepatu Emas WSL untuk ketiga kalinya secara berturut-turut akhir bulan ini, setelah mencetak 19 gol dalam 21 pertandingan liga musim ini. Gol atau assist berikutnya yang dicetak Shaw dalam kompetisi ini akan menjadi kontribusi langsungnya yang ke-100; padahal ia baru bermain dalam 92 pertandingan. Ini adalah rekor yang luar biasa.

Namun, meskipun produktivitasnya di depan gawang menjadi alasan utama mengapa City berhasil meraih gelar WSL untuk pertama kalinya sejak 2016, semua tanda mengarah pada kemungkinan Shaw akan bermain untuk rival liga musim depan. Pada Kamis pagi, hanya beberapa jam setelah kemenangan itu dipastikan, The Guardian melaporkan bahwa Shaw akan meninggalkan City musim panas ini dan bahwa Chelsea, yang menurut The Athletic telah menawarkan kontrak senilai £1 juta per tahun ($1,36 juta) kepada pemain berusia 29 tahun itu, akan menjadi favorit untuk mendapatkan tanda tangannya.

Setelah begitu banyak kesempatan yang nyaris terlewatkan dan tahun-tahun penuh kekecewaan, Cityzens telah menyatukan segalanya tahun ini, sedemikian rupa hingga mereka menjadi juara baru Inggris. Merupakan langkah salah yang sangat besar jika kesuksesan luar biasa tersebut diikuti oleh kepergian striker kelas dunia mereka, yang kemungkinan besar akan membuat proyek yang menarik ini mundur secara signifikan.

    Kesalahan yang jarang terjadi

    Ini tidak seperti biasanya bagi City. Dalam beberapa tahun terakhir, klub ini sangat proaktif dalam hal perpanjangan kontrak, dengan Shaw mendapatkan perpanjangan kontrak pada akhir musim 2022-23, hanya dua tahun setelah kedatangannya dari Bordeaux. Tahun berikutnya, City memperpanjang kontrak empat pemain inti lainnya - Khiara Keating, Yui Hasegawa, Leila Ouahabi, dan Lauren Hemp - serta kontrak pelatih kepala saat itu, Gareth Taylor. Kerstin Casparij menandatangani perpanjangan kontrak musim lalu dan, musim ini, Hasegawa, Mary Fowler, Alex Greenwood, dan Rebecca Knaak, di antara yang lainnya, telah menyetujui kontrak baru.

    Tentu saja, ada beberapa kepergian penting melalui transfer bebas selama periode tersebut, dengan kepergian Laia Aleixandri, yang kembali ke klub masa kecilnya Barcelona musim ini, mungkin menjadi pukulan terbesar. Namun, setelah musim panas 2023 tampaknya menimbulkan kekhawatiran, ketika Georgia Stanway, Caroline Weir, dan Lucy Bronze semua hengkang setelah kontrak mereka berakhir, City secara umum telah proaktif dalam hal perpanjangan kontrak.

    Pemain yang konsisten

    Lalu, mengapa situasi Shaw bisa sampai pada titik ini? Hal ini sungguh tak terduga, terutama mengingat semua laporan menunjukkan bahwa pemain internasional Jamaika tersebut sangat ingin tetap bertahan di Manchester. Hal itu pun tidak mengherankan, karena pemain berusia 29 tahun ini telah berkembang menjadi pemain kelas dunia sejati sejak bergabung dengan City pada tahun 2021, dan ia tampak sangat nyaman baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Mantan pelatih kepala Taylor berupaya memaksimalkan bakat Shaw, mengawasi periode di mana ia mencetak 62 gol dalam 71 penampilan di WSL, dan bos baru Andree Jeglertz telah mengubah formasi dengan sangat baik musim ini untuk menciptakan kondisi produktif versinya sendiri bagi sang striker. Dengan membiarkan Miedema bergerak bebas di belakang Shaw, keduanya telah membentuk kemitraan yang cukup baik, yang terbukti efektif baik bagi statistik individu kedua pemain maupun kesuksesan tim secara keseluruhan.

    Pemain lengkap

    Shaw bukan sekadar mesin pencetak gol. Perannya dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya sering kali diremehkan; dengan empat assistnya musim ini, ia hanya tertinggal tiga assist dari pemuncak klasemen liga, sementara 27 umpan kuncinya menempatkannya di peringkat kedelapan bersama di divisi tersebut. Angka terakhir ini menempatkannya di atas pemain seperti Fran Kirby dan Olivia Smith, misalnya.

    Lalu ada juga kontribusinya di lini pertahanan. Hanya empat pemain di skuad City - empat bek utama - yang menghasilkan lebih banyak sapuan daripada Shaw musim ini, dengan dia sering berada di kotak penaltinya sendiri untuk menyundul bola hasil tendangan bebas. Cara sang penyerang memimpin dari depan dengan tekanannya juga sangat berharga, sehingga rekan setimnya Sam Coffey menggambarkannya sebagai "salah satu penyerang nomor sembilan dengan tekanan terbaik di liga ini dan dunia" di awal musim.

    Kesalahan fatal yang tak bisa dibenarkan

    Semua itu menjadikan Shaw salah satu penyerang tengah terbaik di dunia sepak bola wanita, jika bukan yang terbaik. Memang, setelah ia mencetak hat-trick tercepat dalam sejarah WSL saat melawan Tottenham pada bulan Maret lalu, manajer Spurs Martin Ho tak ragu menyebutnya sebagai "penyerang terbaik di dunia, jauh di atas yang lain".

    Itulah yang membuatnya begitu mengejutkan bahwa City belum menjadikan perpanjangan kontraknya sebagai prioritas mutlak, di klub tempat ia ingin tetap bertahan. Laporan The Guardian menyebutkan durasi kontrak baru sebagai 'penghalang utama' dalam negosiasi, tanpa rincian spesifik mengenai apa yang diinginkan masing-masing pihak.

    Terlepas dari itu, ketidaksepakatan ini berarti City kini akan kehilangan seorang pesepakbola kelas dunia sejati yang hampir mustahil untuk digantikan. Pemain seperti Shaw, dan tentu saja penyerang seperti Shaw, tidak muncul setiap hari. Di lima liga teratas Eropa, tidak ada yang mencetak gol lebih banyak daripada pemain berusia 29 tahun ini sejak kepindahannya ke City pada 2021. Itulah jenis pemain yang harus dipertahankan, apa pun yang terjadi.

    Pengagum yang bisa dimengerti

    Chelsea, lawan City di semifinal Piala FA hari Minggu, dan tim yang paling sering dikaitkan dengan upaya merekrut Shaw, sangat memahami nilai seorang penyerang kelas atas seperti itu.

    Selama bertahun-tahun, Sam Kerr telah menjadi milik mereka, tanpa ada pemain lain yang mencetak lebih banyak gol di WSL untuk The Blues. Pemain internasional Australia ini telah berulang kali menjadi andalan di momen-momen penting selama dominasi domestik Chelsea, sebelumnya menyebut Wembley sebagai stadion favoritnya karena, setelah mencetak lima gol dalam empat kunjungan, dia "belum pernah ke sana tanpa membawa pulang trofi".

    Namun, musim ini, dengan menit bermain Kerr yang terkadang terbatas karena ia baru pulih dari cedera ACL, Chelsea kurang memiliki kehadiran yang dapat diandalkan di lini depan. Catarina Macario mengalami kendala sebelum pindah ke San Diego Wave pada Maret, Aggie Beever-Jones sedang berurusan dengan masalah pergelangan kaki, dan Mayra Ramirez absen sepanjang musim setelah operasi otot paha. Chelsea belum memiliki penyerang tengah yang konsisten. Ini merupakan alasan utama mengapa pertahanan gelar WSL mereka begitu mengecewakan.

    Tentu saja, The Blues masih memiliki pemain penentu kemenangan. Lauren James adalah salah satunya di final Piala Liga pada bulan Maret dan dia berharap dapat memainkan peran serupa akhir pekan ini saat City datang ke kota. Namun, dia dan Alyssa Thompson termasuk di antara mereka yang harus beradaptasi dengan peran sentral musim ini, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi, untuk menutupi kurangnya striker reguler yang dapat dimanfaatkan oleh pelatih kepala Sonia Bompastor.

    Kepergian yang tak terbayangkan

    Jadi, wajar jika Chelsea tertarik pada Shaw. Wajar pula jika banyak klub lain di Eropa dan Amerika Serikat juga mengincar penyerang andalan City tersebut. Namun, tidak masuk akal jika sang juara baru membiarkannya hengkang.

    Setelah baru saja menjadi tim yang mengakhiri dominasi Chelsea dalam enam gelar WSL berturut-turut, musim panas ini seharusnya menjadi musim yang menarik bagi City, di mana mereka membangun fondasi yang kokoh dengan mengincar kesuksesan mereka sendiri. Namun, kehilangan salah satu pilar monumental dan hampir tak tergantikan dari kemenangan tersebut, dan kemungkinan besar ke rival domestik, menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan City untuk benar-benar melangkah maju dari sini.

