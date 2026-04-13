"Bayangkan bisa mengalahkan Arsenal dua kali dalam beberapa minggu!" - Pep Guardiola melontarkan tantangan kepada para bintang Man City menjelang 'final' Liga Premier melawan The Gunners
Kota memperkecil selisih
Para penantang gelar memanfaatkan salah satu dari dua pertandingan yang belum mereka mainkan dengan menghancurkan Chelsea melalui penampilan tanpa ampun di babak kedua, sehingga secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap tim pemuncak klasemen asuhan Mikel Arteta. Kemenangan ini memastikan selisih poin di puncak klasemen kini berkurang menjadi enam poin, dengan City masih memiliki satu pertandingan tambahan yang belum dimainkan untuk berpotensi memperkecil selisih tersebut lebih jauh. Lonjakan performa di liga ini terjadi di saat para pesaing mereka mengalami kemunduran, dengan kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, seiring dengan semakin memanasnya perebutan gelar juara Liga Premier.
Mentalitas lebih penting daripada taktik
Guardiola mengaitkan kesuksesan timnya belakangan ini dengan keunggulan mental yang lebih baik, bukan semata-mata penyesuaian taktis, sambil memuji hierarki internal yang telah menumbuhkan budaya kemenangan. Ia meyakini bahwa kondisi fisik tim yang prima saat ini, ditambah dengan tidak adanya jadwal pertandingan Eropa di tengah pekan—sesuatu yang jarang terjadi—telah memungkinkan persiapan yang lebih terfokus di lapangan latihan.
Membahas pola pikir luar biasa para pemainnya dan besarnya pertandingan yang akan datang, manajer City itu berkata: “Babak kedua luar biasa karena kami memiliki pola pikir yang tepat. Itu bukan soal taktik. Kami sudah saling mengenal sejak lama dan para pemain menunjukkan mentalitas yang baik untuk menang di sini, yang tidak pernah mudah. Masa lalu adalah sesuatu yang unik, tapi kami terus berkembang. Kami memiliki waktu yang lebih panjang sekarang setelah tersingkir dari Liga Champions. Kami lebih segar, dalam latihan, semua orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan."
Dia menambahkan: “Kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Laga melawan Arsenal adalah final, tapi jangan bilang padaku bahwa pertandingan melawan Brentford minggu depan akan mudah. Banyak hal yang akan terjadi. Saya baru saja mengatakan kepada para pemain kemarin bahwa mereka harus rileks.”
Persaingan gelar yang luar biasa
Manajer City dengan cepat mengingatkan para pemainnya akan betapa sulitnya tugas yang menanti, sambil mengakui Arsenal sebagai tolok ukur keunggulan di Eropa sejauh musim ini. Meskipun baru saja mengalahkan The Gunners di Wembley untuk mengangkat trofi Carabao Cup pada 22 Maret, Guardiola tetap waspada terhadap rasa puas diri, meski City memiliki rekor historis hanya kalah sekali dalam 43 pertandingan terakhir mereka selama 10 laga penutup musim.
Merenungkan rasa hormat yang harus diberikan kepada rival mereka dan kesempatan unik untuk mengalahkan mereka dua kali berturut-turut, ia menambahkan: “Mereka adalah tim terbaik di negara ini, di Eropa, sejauh ini. Mengalahkan Arsenal sekali saja sudah sangat sulit, bayangkan mengalahkan mereka dua kali dalam beberapa minggu. Kita harus beristirahat. Saya ingin mengatakan kepada para penggemar saya - hormati Arsenal dengan sepenuh hati, mereka adalah tim yang luar biasa. Datanglah dan dukung kami sejak menit pertama karena para pemain akan memberikan yang terbaik.
"Mentalitas tim. Hierarki ini memberi saya mentalitas para pemain yang luar biasa, itulah kunci kesuksesan. Selalu saya rasakan dalam satu setengah bulan terakhir. Menang banyak di era modern ini sangat rumit. Kami memiliki kesempatan untuk membuktikan diri lagi minggu depan.”
Pertarungan perebutan gelar
Pertandingan krusial melawan The Gunners pada 19 April mendatang menandai dimulainya fase akhir musim yang penuh tekanan, di mana konsistensi legendaris City di akhir musim akan diuji habis-habisan. Setelah 'final' di Etihad, pasukan Guardiola harus segera beralih fokus dengan lawatan ke Burnley sebelum jadwal krusial di bulan Mei yang mencakup laga melawan Everton, Brentford, Bournemouth, dan Crystal Palace. Dengan rekor kemenangan yang mengesankan sebesar 74% dalam 10 laga terakhir mereka dalam beberapa tahun terakhir, City berupaya mempertahankan momentum mereka hingga laga penutup musim melawan Aston Villa pada 24 Mei.