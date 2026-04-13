"Bayangkan bisa mengalahkan Arsenal dua kali dalam beberapa minggu!" - Pep Guardiola melontarkan tantangan kepada para bintang Man City menjelang 'final' Liga Premier melawan The Gunners

Guardiola mengaitkan kesuksesan timnya belakangan ini dengan keunggulan mental yang lebih baik, bukan semata-mata penyesuaian taktis, sambil memuji hierarki internal yang telah menumbuhkan budaya kemenangan. Ia meyakini bahwa kondisi fisik tim yang prima saat ini, ditambah dengan tidak adanya jadwal pertandingan Eropa di tengah pekan—sesuatu yang jarang terjadi—telah memungkinkan persiapan yang lebih terfokus di lapangan latihan.

Membahas pola pikir luar biasa para pemainnya dan besarnya pertandingan yang akan datang, manajer City itu berkata: “Babak kedua luar biasa karena kami memiliki pola pikir yang tepat. Itu bukan soal taktik. Kami sudah saling mengenal sejak lama dan para pemain menunjukkan mentalitas yang baik untuk menang di sini, yang tidak pernah mudah. Masa lalu adalah sesuatu yang unik, tapi kami terus berkembang. Kami memiliki waktu yang lebih panjang sekarang setelah tersingkir dari Liga Champions. Kami lebih segar, dalam latihan, semua orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan."

Dia menambahkan: “Kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Laga melawan Arsenal adalah final, tapi jangan bilang padaku bahwa pertandingan melawan Brentford minggu depan akan mudah. Banyak hal yang akan terjadi. Saya baru saja mengatakan kepada para pemain kemarin bahwa mereka harus rileks.”