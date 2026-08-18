Vardy tetap menjadi favorit suporter di Leicester, dengan 13 tahun yang penuh kenangan dihabiskan bersama klub tersebut. Setelah menikmati lonjakan karier yang luar biasa, saat melangkah dari level non-liga ke EFL, penyerang pekerja keras itu bergabung dengan Leicester City pada 2012.

Ia menginspirasi mereka meraih gelar kasta tertinggi yang sensasional, dengan menepis peluang 5.000 banding 1 dalam prosesnya, pada musim 2015-16. Sejarah Premier League tercipta pada musim itu ketika ia mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun, dengan terobosan di level timnas senior juga dirasakannya bersama Inggris.

Vardy menutup kiprahnya dengan gaya saat mencatatkan gol ke-200 untuk Leicester, sekaligus menuntaskan 500 penampilan kompetitif. Ketika tantangan baru dicari pada tahap itu, sayap profesionalnya dikembangkan saat bergabung dengan tim promosi Serie A.

Hanya satu musim yang dijalaninya di Lombardy, tanpa kesepakatan perpanjangan kontrak setelah mengalami degradasi. Leicester juga mendapati diri mereka melangkah mundur pada 2025-26, ketika mereka terjerumus ke League One.

Banyak yang ingin melihat Vardy memainkan peran dalam upaya untuk kembali bangkit, tetapi penyerang veteran itu sedang dihubungkan dengan West Ham dan kepindahan mengejutkan ke raksasa Brasil Sao Paulo, dengan sesama mantan bintang Inggris Jesse Lingard menjadi salah satu nama lain yang berada di Amerika Selatan.