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'Bawa dia kembali tanpa pikir panjang' - Minimnya pertanyaan soal Jamie Vardy mengejutkan legenda Leicester Emile Heskey saat pemenang gelar Premier League berusia 39 tahun itu bersantai di bursa pemain bebas transfer
Peraih gelar juara, Vardy mencetak 200 gol untuk Leicester
Vardy tetap menjadi favorit suporter di Leicester, dengan 13 tahun yang penuh kenangan dihabiskan bersama klub tersebut. Setelah menikmati lonjakan karier yang luar biasa, saat melangkah dari level non-liga ke EFL, penyerang pekerja keras itu bergabung dengan Leicester City pada 2012.
Ia menginspirasi mereka meraih gelar kasta tertinggi yang sensasional, dengan menepis peluang 5.000 banding 1 dalam prosesnya, pada musim 2015-16. Sejarah Premier League tercipta pada musim itu ketika ia mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun, dengan terobosan di level timnas senior juga dirasakannya bersama Inggris.
Vardy menutup kiprahnya dengan gaya saat mencatatkan gol ke-200 untuk Leicester, sekaligus menuntaskan 500 penampilan kompetitif. Ketika tantangan baru dicari pada tahap itu, sayap profesionalnya dikembangkan saat bergabung dengan tim promosi Serie A.
Hanya satu musim yang dijalaninya di Lombardy, tanpa kesepakatan perpanjangan kontrak setelah mengalami degradasi. Leicester juga mendapati diri mereka melangkah mundur pada 2025-26, ketika mereka terjerumus ke League One.
Banyak yang ingin melihat Vardy memainkan peran dalam upaya untuk kembali bangkit, tetapi penyerang veteran itu sedang dihubungkan dengan West Ham dan kepindahan mengejutkan ke raksasa Brasil Sao Paulo, dengan sesama mantan bintang Inggris Jesse Lingard menjadi salah satu nama lain yang berada di Amerika Selatan.
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Vardy berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Cremonese
Menapaktilasi jejak emosional kembali ke King Power tampaknya kecil kemungkinan terjadi, dengan Heskey, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat situs taruhan Premier League BetWright, mengatakan soal Leicester City yang bergerak ke arah berbeda: “Sejujurnya saya tidak tahu kenapa mereka bahkan tidak membawanya kembali. Saya akan menerimanya kembali tanpa pikir panjang.
“Kenyataannya, sejak dia pergi, kami belum punya penyerang yang mendekati level itu. Dia bahkan sempat tidak punya tim untuk beberapa waktu saat kami masih bermain. Saya tahu sekarang cakupannya berbeda. Ini soal memunculkan pemain-pemain muda.
“Kami punya beberapa pemain muda yang fantastis, Will Alves salah satunya. Jayden Joseph mencetak gol pada akhir pekan. Pemain-pemain seperti itu yang berasal dari akademi, atau datang dari tim U-18, kami masih punya lebih banyak lagi yang akan muncul. Ini tentang membangun seperti itu lagi. Kami sempat menjauh dari itu, dan sekarang kami membutuhkan model itu kembali lagi.”
Apa yang dikatakan Vardy dalam perpisahan emosional dengan Leicester
Vardy mengatakan saat mengucapkan perpisahan kepada klub yang telah menjadi rumahnya selama lebih dari satu dekade: "Kepada para penggemar Leicester, saya sangat sedih hari ini datang, tetapi saya tahu ini pada akhirnya akan datang.
"Saya menjalani 13 tahun yang luar biasa di klub ini, dengan banyak kesuksesan, beberapa masa sulit, tetapi sebagian besarnya adalah momen-momen indah. Namun kini akhirnya sudah waktunya untuk mengakhirinya, sesuatu yang membuat saya hancur, tetapi saya rasa ini waktu yang tepat.
"Saya hanya ingin dengan tulus berterima kasih kepada kalian semua karena telah menerima saya sebagai salah satu dari kalian. Leicester akan selalu, selalu punya tempat yang sangat besar di hati saya dan saya akan memastikan bahwa saya akan terus mengikuti perjalanan klub ini di tahun-tahun mendatang, yang saya harap akan diwarnai lebih banyak kesuksesan lagi. Untuk sekarang, ini adalah perpisahan saya, tetapi kalian akan melihat saya lagi segera, saya janji."
Kepulangan tersebut tampaknya tidak akan terjadi dalam kapasitas sebagai pemain, dengan Vardy baru-baru ini mengatakan di podcast 'Having A Party' miliknya ketika ditanya tentang reuni dengan Leicester: "Tidak, saya rasa itu sudah berlalu. Saya akan selalu mendukung mereka, selalu mengikuti mereka. Saya pikir itu adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan sekarang."
- Getty
Ke mana Vardy akan berlabuh selanjutnya? Keputusan besar harus diambil
Leicester, yang lolos ke putaran kedua Piala Carabao, membuka kampanye League One 2026-27 dengan hasil imbang 1-1 di kandang tetangga geografis mereka, Notts County. Mereka akan menghadapi musuh lokal lain pada Sabtu saat menjamu Burton Albion.
Vardy akan menjadi salah satu yang menyaksikan dari kejauhan, saat ia mempertimbangkan opsi-opsinya, dengan perkiraan bahwa keputusan besar soal masa depannya - karena sang istri, Rebekah, punya andil - akan dibuat pada suatu waktu dalam beberapa pekan ke depan.
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