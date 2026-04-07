Batu tentang hubungannya dengan Ancelotti: Dia menamai anjingnya dengan namaku

Mengenai hubungannya dengan pelatih Ancelotti, Pato mengatakan bahwa pelatih veteran asal Italia itulah yang paling membantunya merasa nyaman di Milan.

Dia menegaskan bahwa komunikasi di antara mereka masih terus berlanjut, dan mereka memiliki hubungan yang erat, sambil menjelaskan bukti tersebut dengan mengatakan: "Ancelotti menamai anjingnya Batu, kami begitu dekat."

Dia melanjutkan: "Saya merasa Ancelotti lebih dari sekadar pelatih, dia adalah teman, dan ayah. Saat saya di Milan, usia saya 17 tahun. Jadi ketika saya tiba di sana, dia datang ke gerbang Milanello, menggenggam tangan saya, dan berkata, 'Baiklah, masuklah, saya ingin memperkenalkanmu kepada para pemain lainnya'."

Dia melanjutkan: "Dia berbicara kepada setiap pemain dan berkata, 'Teman-teman, ini adalah Pato.' Mereka menyapa, 'Halo Pato, semoga sukses, kami di sini untukmu.'

Dia menambahkan: "Itulah mengapa saya percaya Ancelotti lebih dari sekadar pelatih, dia adalah pria yang mulia."

Bato tidak ragu sedikit pun mengenai nilai Ancelotti di antara pelatih sepak bola terhebat, dan mengenai hal itu ia berkata: "Bagi saya, dia adalah pelatih terbaik sepanjang masa."