Paris Saint-Germain FC v AC Milan - Dubai Challenge CupGetty Images Sport

Batu tentang hubungannya dengan Ancelotti: Dia menamai anjingnya dengan namaku

Mantan bintang Rossoneri mengenang kenangan terbaiknya

Mantan bintang Milan, Alexandre Pato, membongkar beberapa kisah di balik layar masa kejayaannya bersama Rossoneri, saat ia tampil gemilang di bawah asuhan pelatih berpengalaman Carlo Ancelotti.

Pato berbicara secara mendalam tentang waktunya bersama Milan, serta kehidupannya setelah pensiun dalam wawancara eksklusif dengan CBS Sports Golazo.

Pato bergabung dengan Milan saat masih remaja pada tahun 2007, meraih penghargaan Golden Boy pada tahun 2009, dan menjuarai Serie A pada musim 2010-11.

    Bergabung dengan klub bergengsi seperti ini di usia yang begitu muda tidak selalu merupakan transisi yang mudah, seperti yang dijelaskan Pato: "Ketika saya tiba di Milan, saya masuk ke ruang ganti sendirian."

    Dia menambahkan: "Saya melihat foto-foto dan nama-nama di sekitar ruang ganti dan saya terkejut: Kaka, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Maldini, Ronaldo juga, saya berkata 'Wow'... Itu sungguh luar biasa."

  • Dia menamai anjingnya dengan namaku

    Mengenai hubungannya dengan pelatih Ancelotti, Pato mengatakan bahwa pelatih veteran asal Italia itulah yang paling membantunya merasa nyaman di Milan.

    Dia menegaskan bahwa komunikasi di antara mereka masih terus berlanjut, dan mereka memiliki hubungan yang erat, sambil menjelaskan bukti tersebut dengan mengatakan: "Ancelotti menamai anjingnya Batu, kami begitu dekat."

    Dia melanjutkan: "Saya merasa Ancelotti lebih dari sekadar pelatih, dia adalah teman, dan ayah. Saat saya di Milan, usia saya 17 tahun. Jadi ketika saya tiba di sana, dia datang ke gerbang Milanello, menggenggam tangan saya, dan berkata, 'Baiklah, masuklah, saya ingin memperkenalkanmu kepada para pemain lainnya'."

    Dia melanjutkan: "Dia berbicara kepada setiap pemain dan berkata, 'Teman-teman, ini adalah Pato.' Mereka menyapa, 'Halo Pato, semoga sukses, kami di sini untukmu.'

    Dia menambahkan: "Itulah mengapa saya percaya Ancelotti lebih dari sekadar pelatih, dia adalah pria yang mulia."

    Bato tidak ragu sedikit pun mengenai nilai Ancelotti di antara pelatih sepak bola terhebat, dan mengenai hal itu ia berkata: "Bagi saya, dia adalah pelatih terbaik sepanjang masa."