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Kawhi LeonardGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Batu loncatan terakhir menuju gelar juara NBA? Rumor mengenai pertukaran pemain besar-besaran yang melibatkan Kawhi Leonard semakin menguat

Setelah Los Angeles Clippers melepas James Harden dan Ivica Zubac—dua pilar utama dalam upaya perburuan gelar yang semula direncanakan—sebelum batas waktu perdagangan, kini rumor kepergian Kawhi Leonard pun semakin santer.

Seperti dilaporkan oleh jurnalis ESPN Insider Brian Windhorst, kemungkinan terjadinya pertukaran pemain besar-besaran yang melibatkan "The Claw" pada musim panas ini tidaklah kecil. Dalam hal ini, ia secara khusus menyebut Detroit Pistons sebagai tim yang paling realistis untuk mendapatkan Leonard sebagai imbalan atas pilihan draft, Ron Holland, dan Marcus Sasser.

Rekan Windhorst di ESPN, Bobby Marks, bahkan melangkah lebih jauh dengan menyebut mantan tim Leonard, San Antonio Spurs dan Toronto Raptors, sebagai pihak yang juga tertarik. 

  • Spurs baru-baru ini berhasil mencapai Final NBA berkat skuad inti muda dan sangat berbakat yang dipimpin Victor Wembanyama, namun mereka kalah di sana dari New York Knicks. Dengan pengalamannya meraih gelar juara, Leonard bisa menjadi potongan terakhir yang dibutuhkan untuk upaya terakhir merebut takhta NBA.

    Raptors, yang pada tahun 2019 dibawa oleh pemain berusia 34 tahun ini meraih gelar NBA pertama dalam sejarah franchise, juga dikabarkan tertarik untuk menggabungkan Kawhi dengan Scottie Barnes dan Brandon Ingram. Sebagai bahan tukar, Marks mengajukan nama RJ Barrett.

    Latar belakang rumor pertukaran yang beredar seputar "The Claw" adalah pertimbangan berikut: Kawhi memasuki tahun terakhir kontraknya yang dijamin bersama Clippers dan akan mendapatkan gaji sebesar 50,3 juta dolar pada musim mendatang. Ia mengincar kontrak besar terakhirnya dan, setelah musim yang baru saja berakhir, ia kembali memiliki argumen yang kuat di pihaknya.

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  • Harden ZubacIMAGO / ZUMA Press Wire

    Apakah Kawhi Leonard di Clippers akan menjadi korban berikutnya dari program peremajaan tim?

    Dengan rata-rata 27,9 poin, 6,3 rebound, dan 3,6 assist, Leonard mencatatkan musim terbaik dan paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir, tanpa terus-menerus terhambat oleh cedera. Pada musim 2024/25, ia sempat mengalami musim yang benar-benar buruk dan hanya tampil dalam 37 pertandingan di musim reguler; kini jumlahnya mencapai 65 pertandingan.

    Namun, kesehatan Kawhi selalu menjadi tanda tanya besar, sehingga Clippers mungkin mempertimbangkan untuk melanjutkan strategi peremajaan yang dimulai menjelang batas waktu perdagangan dengan menukar Kawhi demi mendapatkan talenta muda dan hak pilih draft.

    Bahwa Clippers telah mengambil arah baru, menjauh dari mode “Win-Now” menuju rencana jangka panjang yang lebih berkelanjutan, sudah terlihat dari pertukaran James Harden dan Ivica Zubac pada fase di mana Clippers, setelah awal musim yang bencana, berhasil bangkit dan lolos ke babak playoff.

    Harden dikirim ke Cleveland Cavaliers sebagai imbalan atas pilihan putaran kedua dan Darius Garland, pemain All-Star dua kali (dan jauh lebih muda). Zubac pindah ke Indiana Pacers sebagai bagian dari pertukaran yang melibatkan dua pilihan putaran pertama (pilihan 2026 yang dilindungi, 2029 tidak dilindungi), satu pilihan putaran kedua, dan Bennedict Mathurin. Dengan pilihan 2026 tersebut, Clippers berhasil mendapatkan Keotan Wagler di urutan kelima dalam draft—seorang talenta unggulan dari kelas draft yang berkualitas tinggi. 

    Masih dipertanyakan apakah Kawhi, yang kini berusia 34 tahun, masih ingin dan seharusnya menjadi bagian dari proses peremajaan ini. Kemungkinan besar, tanda-tanda memang mengarah pada perpisahan.