Batu loncatan terakhir menuju gelar juara NBA? Rumor mengenai pertukaran pemain besar-besaran yang melibatkan Kawhi Leonard semakin menguat

Dengan rata-rata 27,9 poin, 6,3 rebound, dan 3,6 assist, Leonard mencatatkan musim terbaik dan paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir, tanpa terus-menerus terhambat oleh cedera. Pada musim 2024/25, ia sempat mengalami musim yang benar-benar buruk dan hanya tampil dalam 37 pertandingan di musim reguler; kini jumlahnya mencapai 65 pertandingan.

Namun, kesehatan Kawhi selalu menjadi tanda tanya besar, sehingga Clippers mungkin mempertimbangkan untuk melanjutkan strategi peremajaan yang dimulai menjelang batas waktu perdagangan dengan menukar Kawhi demi mendapatkan talenta muda dan hak pilih draft.

Bahwa Clippers telah mengambil arah baru, menjauh dari mode “Win-Now” menuju rencana jangka panjang yang lebih berkelanjutan, sudah terlihat dari pertukaran James Harden dan Ivica Zubac pada fase di mana Clippers, setelah awal musim yang bencana, berhasil bangkit dan lolos ke babak playoff.

Harden dikirim ke Cleveland Cavaliers sebagai imbalan atas pilihan putaran kedua dan Darius Garland, pemain All-Star dua kali (dan jauh lebih muda). Zubac pindah ke Indiana Pacers sebagai bagian dari pertukaran yang melibatkan dua pilihan putaran pertama (pilihan 2026 yang dilindungi, 2029 tidak dilindungi), satu pilihan putaran kedua, dan Bennedict Mathurin. Dengan pilihan 2026 tersebut, Clippers berhasil mendapatkan Keotan Wagler di urutan kelima dalam draft—seorang talenta unggulan dari kelas draft yang berkualitas tinggi.

Masih dipertanyakan apakah Kawhi, yang kini berusia 34 tahun, masih ingin dan seharusnya menjadi bagian dari proses peremajaan ini. Kemungkinan besar, tanda-tanda memang mengarah pada perpisahan.