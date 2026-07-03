"Saya tidak merindukan apa pun dari kehidupan sebagai pesepakbola. Saya tidak menikmati bermain sepak bola, sebagian karena rasa sakit, sebagian lagi karena saya tahu orang-orang membayar untuk menonton saya. Saya tidak membiarkan diri saya bersenang-senang. Ketika saya mencetak gol, saya merasakannya sebagai tanggung jawab untuk menampilkan pertunjukan terbaik. Lagipula, saya tidak dilahirkan sebagai Maradona; saya harus bekerja keras."