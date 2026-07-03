Wawancara panjang Gazzetta dello Sport dengan Gabriel Omar Batistuta, mantan penyerang Argentina yang pernah membela Fiorentina, Roma, dan Inter: "Lautaro? Kalau dia tampil bagus, wajar kalau dia main, kan. Tentu saja, Julian Alvarez juga sangat hebat dan pantas mendapatkannya karena dia juara dunia. Ini tak terhindarkan: kalau salah satu dari keduanya dicoret, tetap saja terasa tidak adil. Keputusannya ada di tangan Scaloni."
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Batistuta: "Dulu, saat masih jadi pemain sepak bola, aku nggak menikmati permainannya. Sekarang, pergelangan kakiku terbuat dari titanium dan aku beternak sapi. Siapa yang lebih baik, Messi atau Maradona? Aku kasih tahu..."
FINAL
“Sudah dua tahun ini saya bilang bahwa finalnya akan kembali mempertemukan Prancis dan Argentina, dan saya tidak berubah pikiran. Saya juga sudah mengatakannya di Telemundo, tempat saya menjadi komentator pertandingan: saya merasa sangat nyaman di sana, mereka hebat, dan saya menikmati Piala Dunia ini.”
PERGELANGAN KAKI DARI TITANIUM
"Bagaimana kondisi pergelangan kakiku? Sudah lebih baik, aku tidak lagi memikirkan hal itu karena aku sudah menjalani operasi penggantian total pada kedua pergelangan kakiku. Sekarang aku memiliki dua pergelangan kaki buatan dari titanium, dan rasa sakitnya jauh lebih ringan.”
KEHIDUPAN SEORANG PEMAIN SEPAK BOLA
"Saya tidak merindukan apa pun dari kehidupan sebagai pesepakbola. Saya tidak menikmati bermain sepak bola, sebagian karena rasa sakit, sebagian lagi karena saya tahu orang-orang membayar untuk menonton saya. Saya tidak membiarkan diri saya bersenang-senang. Ketika saya mencetak gol, saya merasakannya sebagai tanggung jawab untuk menampilkan pertunjukan terbaik. Lagipula, saya tidak dilahirkan sebagai Maradona; saya harus bekerja keras."
HIDUP BERSAMA SAPI
"Saya punya sapi-sapi di pedesaan, di Reconquista, kota asal saya. Biasanya saya mengelolanya, tapi kadang-kadang saya perlu merawatnya sendiri, dan itulah yang saya lakukan. Lalu saya bepergian bersama para Legenda FIFA, dan itu sangat menyenangkan.”
MESSI ATAU MARADONA
"Leo atau Diego, mana yang lebih baik? Sebenarnya, kami pun bertanya-tanya hal yang sama... dan kami tidak punya jawabannya."
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