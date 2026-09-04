Gabriel Batistuta menjalani comeback yang berkesan ke Stadio Artemio Franchi pada 2 September 2026, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan ekshibisi 7-3 untuk Fiorentina All-Stars atas Operazione Nostalgia. Lebih dari 20.000 suporter menghadiri pertandingan tersebut untuk merayakan ulang tahun ke-100 klub.

Mantan penyerang Argentina itu tampil bersama rekan-rekan setim ikonik, termasuk Manuel Rui Costa, Roberto Baggio, dan Francesco Totti.

Penampilan Batistuta membuat Curva Fiesole bergemuruh, membangkitkan kenangan akan masa suburnya bersama Fiorentina pada era 1990-an.







