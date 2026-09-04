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Batigol kembali! Ikon Argentina itu membalikkan waktu dalam pesta 10 gol di laga ke-100nya
Batistuta kembali untuk pertunjukan peringatan seabad
Gabriel Batistuta menjalani comeback yang berkesan ke Stadio Artemio Franchi pada 2 September 2026, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan ekshibisi 7-3 untuk Fiorentina All-Stars atas Operazione Nostalgia. Lebih dari 20.000 suporter menghadiri pertandingan tersebut untuk merayakan ulang tahun ke-100 klub.
Mantan penyerang Argentina itu tampil bersama rekan-rekan setim ikonik, termasuk Manuel Rui Costa, Roberto Baggio, dan Francesco Totti.
Penampilan Batistuta membuat Curva Fiesole bergemuruh, membangkitkan kenangan akan masa suburnya bersama Fiorentina pada era 1990-an.
- Italy Photo Press
Pilihan Curva Fiesole dan reaksi pertandingan
Berbicara setelah laga ekshibisi itu, Batistuta mengungkapkan bahwa ia secara khusus memilih menyerang gawang di bawah Curva Fiesole pada babak pertama setelah memenangi undian koin sebelum pertandingan.
"Saya memenangi undian dan memilih menuju gawang itu karena saya merasa tempat itu familiar," jelas Batistuta. "Sejujurnya, saya tidak dalam kondisi bugar untuk bermain, tetapi saya tak bisa melewatkan pesta Fiorentina. Saya adalah bagian dari 100 tahun ini, jadi saya ingin berada di sini."
"Saya merasakan cinta mereka, dan jelas mereka merasakan apa yang saya rasakan untuk mereka, jadi ini saling berbalas dan saya berharap itu terus berlanjut," tambahnya.
Kontras dengan kemunduran di Serie A
Laga ekshibisi yang penuh sukacita itu menjadi kontras yang mencolok dengan pertandingan ulang tahun resmi tim utama pada 29 Agustus 2026. Fiorentina asuhan Fabio Grosso saat ini menelan kekalahan kandang 3-0 yang mengecewakan dari tim promosi Frosinone di Serie A.
Terlepas dari kemunduran di kompetisi domestik itu, perayaan di kota tersebut tetap berlangsung meriah sepanjang pekan centenary, dengan parade obor dan instalasi lampu di seluruh kota.
Batistuta menegaskan bahwa gairah dukungan dari Florence berbeda dari hasil jangka pendek.
- LaPresse
Ikatan abadi dengan Florence
Merefleksikan karakter unik klub ini dan budaya suporternya, Batistuta memberikan ringkasan tegas tentang apa yang diwakili Fiorentina bagi para pendukungnya.
"Cinta yang dimiliki kota ini untuk tim ini luar biasa, jarang terlihat di tempat lain mana pun di dunia," ujar Batistuta.
Saat diminta menjelaskan esensi klub tersebut, legenda Argentina itu menyimpulkan: "Jangan mencoba mencari penjelasan, paham? Rasakan saja."
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