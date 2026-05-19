Kedatangannya pun datang pada waktu yang tepat bagi klub asal Madrid ini, karena tampaknya akan terjadi perombakan besar-besaran di lini pertahanan. Di bawah arahan pelatih baru yang telah ditunjuk, Jose Mourinho, Real saat ini secara pasti merencanakan untuk mengandalkan Dean Huijsen, Rüdiger, dan Eder Militao—yang saat ini masih cedera—di lini tengah untuk musim depan.

Sebaliknya, menurut laporan tersebut, masa depan talenta Raul Asencio masih dipertanyakan, sementara era David Alaba di Madrid akan berakhir. Kontrak pemain asal Austria itu akan habis dan tidak akan diperpanjang, sehingga ia harus meninggalkan klub.

Karena Militao masih dianggap sebagai kandidat yang tidak pasti setelah cedera parahnya, memperkuat barisan pertahanan menjadi prioritas utama. Baru pada Minggu lalu terungkap bahwa para petinggi Real ditawari Josko Gvardiol dari lingkaran pemain tersebut.

Pemain serba bisa di lini belakang Manchester City ini tampaknya tertarik dengan tantangan baru mengingat pergantian generasi yang akan terjadi di The Skyblues. Meskipun Real Madrid sejauh ini bersikap pasif terkait pemain asal Kroasia tersebut, masalah di lini pertahanan bisa memaksa Los Blancos untuk segera bertindak.