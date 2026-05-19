Dengan demikian, pemain tim nasional Jerman tersebut telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Los Blancos dan akan kembali mengenakan seragam putih untuk satu musim lagi. Namun, untuk memastikan ia tetap bertahan, bek tengah yang tak kenal kompromi ini harus mengalah dari tuntutannya semula.
Diterjemahkan oleh
Batasan usia yang ditetapkan klub telah berlaku! Antonio Rüdiger tampaknya menyerah dalam negosiasi kontrak dengan Real Madrid
Sebenarnya, Rüdiger berharap bisa mendapatkan kontrak baru untuk dua musim ke depan. Namun, pada akhirnya ia tampaknya menyadari bahwa aturan klub berlaku tanpa kecuali bagi setiap pemain profesional setelah mencapai usia tertentu.
Di klub Real Madrid, sudah menjadi filosofi yang teguh selama bertahun-tahun untuk hanya memperpanjang kontrak pemain yang berusia di atas tiga puluh tahun masing-masing selama satu tahun.
- Getty Images Sport
Rüdiger dilanda masalah cedera yang serius
Pemain kelahiran Berlin ini baru saja melewati musim yang sangat berat secara fisik. Keluhan kesehatan yang parah mengganggu sang bek selama berbulan-bulan dan pada akhirnya bahkan membuatnya harus menjalani operasi.
Hal ini diawali dengan perjalanan medis yang panjang, yang antara lain membawa Rüdiger ke London untuk menemui seorang dokter terkemuka. Baru setelah menjalani perawatan khusus di sana, rasa sakitnya pun sirna. Betapa bugar dan bebasnya sang pemain asal Jerman ini kini dapat bermain kembali, ia tunjukkan dengan mengesankan dalam pertandingan-pertandingan terakhir beberapa pekan terakhir, di mana ia menampilkan performa yang stabil.
Rüdiger menolak tawaran fantastis dari Arab Saudi
Sejak pindah secara gratis dari Chelsea ke Concha Espina pada musim panas 2022, ia memang harus berjuang keras untuk masuk ke tim inti, namun kemudian dengan cepat berkembang menjadi pemain andalan di bawah asuhan pelatih saat itu, Carlo Ancelotti. Masalah kronis pada pinggul dan lututnya memaksanya untuk memaksakan diri melampaui batas kemampuannya pada tahun lalu. Karena rasa tanggung jawabnya terhadap klub dan staf pelatih, Rüdiger bermain hampir sepanjang fase akhir musim dalam kondisi cedera.
Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen pemain asal Jerman ini juga menerima berbagai tawaran, termasuk tawaran besar dari Arab Saudi. Namun, bagi Rüdiger, hengkang dari ibu kota Spanyol bukanlah pilihan. Keinginan untuk meraih gelar di level tertinggi menjadi faktor penentu keputusannya untuk tetap di Real, di mana menurut AS, ia belum menganggap misinya di sana selesai.
- AFP
Perubahan besar di lini pertahanan Real Madrid?
Kedatangannya pun datang pada waktu yang tepat bagi klub asal Madrid ini, karena tampaknya akan terjadi perombakan besar-besaran di lini pertahanan. Di bawah arahan pelatih baru yang telah ditunjuk, Jose Mourinho, Real saat ini secara pasti merencanakan untuk mengandalkan Dean Huijsen, Rüdiger, dan Eder Militao—yang saat ini masih cedera—di lini tengah untuk musim depan.
Sebaliknya, menurut laporan tersebut, masa depan talenta Raul Asencio masih dipertanyakan, sementara era David Alaba di Madrid akan berakhir. Kontrak pemain asal Austria itu akan habis dan tidak akan diperpanjang, sehingga ia harus meninggalkan klub.
Karena Militao masih dianggap sebagai kandidat yang tidak pasti setelah cedera parahnya, memperkuat barisan pertahanan menjadi prioritas utama. Baru pada Minggu lalu terungkap bahwa para petinggi Real ditawari Josko Gvardiol dari lingkaran pemain tersebut.
Pemain serba bisa di lini belakang Manchester City ini tampaknya tertarik dengan tantangan baru mengingat pergantian generasi yang akan terjadi di The Skyblues. Meskipun Real Madrid sejauh ini bersikap pasif terkait pemain asal Kroasia tersebut, masalah di lini pertahanan bisa memaksa Los Blancos untuk segera bertindak.
Antonio Rüdiger: Catatan statistiknya di Real Madrid
Pertandingan resmi Gol Assist 182 8 4