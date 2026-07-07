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'Batalkan ini!' - Para pemain Belgia menari gaya Donald Trump untuk merayakan kemenangan di Piala Dunia atas USMNT di tengah kontroversi seputar pencabutan larangan bermain Folarin Balogun
Red Devils mengejek Trump di lapangan
Drama seputar pertandingan babak 16 besar itu berubah menjadi ejekan ketika para pemain Belgia tertangkap kamera sedang menirukan tarian yang dipopulerkan oleh Presiden AS Donald Trump selama kampanye pemilu 2024. Setelah mencetak gol keempat yang memastikan kemenangan, beberapa anggota tim menirukan gerakan mengayunkan pinggul dan mengangkat lengan sebagai sindiran langsung terhadap campur tangan politik yang membayangi persiapan pertandingan tersebut.
- Getty Images Sport
'Batalkan ini!'
Ejekan itu tak berhenti begitu peluit akhir dibunyikan, karena Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah bersama turnamen tersebut dengan skor meyakinkan 4-1. Admin media sosial tim nasional pun ikut meramaikan suasana dengan mengunggah foto striker veteran Romelu Lukaku beserta keterangan yang berbunyi "balikkan ini," merujuk pada upaya pihak Amerika Serikat untuk memastikan Balogun memenuhi syarat bermain di babak gugur.
Trump mengakui telah meminta FIFA untuk melakukan 'peninjauan'
Kontroversi tersebut dipicu oleh Presiden AS, yang mengakui telah berbicara langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino mengenai skorsing tersebut. "Saya rasa hal itu akan meninggalkan noda besar," kata Trump, meski ia membantah secara eksplisit memerintahkan agar larangan itu dicabut. Ia menegaskan bahwa ia tidak menganggap itu sebagai pelanggaran dan hanya meminta peninjauan ulang atas keputusan yang awalnya mendiskualifikasi penyerang Monaco tersebut.
Terlepas dari intervensi tersebut, Belgia mendominasi pertandingan dan berhasil melaju ke perempat final. Gelandang Nicolas Raskin mengakui bahwa timnya merasakan “rasa ketidakadilan” atas keputusan tersebut, namun memutuskan untuk membuktikannya di lapangan. Kapten Youri Tielemans sependapat dengan hal tersebut, dengan mengatakan: “Kami meyakinkan diri sendiri bahwa kami harus merespons di lapangan. Itulah yang kami lakukan.”
- Getty Images Sport
Garcia mengungkap sikap mulia Balogun
Sementara para pemain Belgia dengan senang hati mengolok-olok sisi politik dari kisah ini, pelatih kepala Rudi Garcia mengambil pendekatan yang lebih diplomatis terhadap pemain yang menjadi pusat kontroversi tersebut. Garcia mengungkapkan bahwa Balogun mendatangi dirinya setelah peluit akhir dibunyikan untuk membicarakan kontroversi tersebut.
"Saya sangat menyukai hal itu," kata Garcia saat ditanya mengenai percakapan pasca-pertandingan tersebut. "Ini bukan salahnya, dia bukan orang yang harus disalahkan, dan itulah yang saya sampaikan kepadanya." Manajer tersebut menegaskan bahwa drama sebelum pertandingan tidak mengganggu konsentrasi timnya, sambil menambahkan: "Terlepas dari susunan pemain inti AS, yang paling penting bagi kami adalah rencana permainan kami. Tim ini sangat matang. Saya katakan kepada mereka bahwa yang paling penting adalah kami sendiri."
Fokus tunggal tersebut pada akhirnya membuat mereka mampu menembus pertahanan Amerika dan memastikan tempat di babak berikutnya untuk menghadapi Spanyol.
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