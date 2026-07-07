'Batalkan ini!'

Sementara para pemain Belgia dengan senang hati mengolok-olok sisi politik dari kisah ini, pelatih kepala Rudi Garcia mengambil pendekatan yang lebih diplomatis terhadap pemain yang menjadi pusat kontroversi tersebut. Garcia mengungkapkan bahwa Balogun mendatangi dirinya setelah peluit akhir dibunyikan untuk membicarakan kontroversi tersebut.

"Saya sangat menyukai hal itu," kata Garcia saat ditanya mengenai percakapan pasca-pertandingan tersebut. "Ini bukan salahnya, dia bukan orang yang harus disalahkan, dan itulah yang saya sampaikan kepadanya." Manajer tersebut menegaskan bahwa drama sebelum pertandingan tidak mengganggu konsentrasi timnya, sambil menambahkan: "Terlepas dari susunan pemain inti AS, yang paling penting bagi kami adalah rencana permainan kami. Tim ini sangat matang. Saya katakan kepada mereka bahwa yang paling penting adalah kami sendiri."

Fokus tunggal tersebut pada akhirnya membuat mereka mampu menembus pertahanan Amerika dan memastikan tempat di babak berikutnya untuk menghadapi Spanyol.