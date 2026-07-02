Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bastoni gelisah dan cemas: panggilan telepon dari Inter, bagaimana kelanjutan situasinya dengan Real Madrid

Inter
S. Bastoni
A. Bastoni

Bek Inter Milan ini sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit, klub pun tetap mendukungnya

La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa, pada saat Bastoni menerima surat pemberitahuan status tersangka, Selasa lalu, sang pesepakbola sedang berlibur di Puglia bersama keluarganya. Ia kembali ke Milan tadi malam, merasa terguncang oleh kasus yang menimpanya ini—hanya masalah terbaru di tahun 2026 yang, sejak pertengahan Februari, telah merusak citranya sebagai pemuda yang baik. Sebuah insiden (yang langsung ia bantah, dengan meyakinkan orang-orang terdekatnya bahwa tidak ada hubungan apa pun dengan gadis berusia 17 tahun yang terlibat, maupun dengan anak di bawah umur lainnya yang dibayar) yang terjadi enam tahun lalu, yang harus ia pertanggungjawabkan, namun jaksa penuntut umum berencana untuk menyelidikinya secara mendalam.


Secara formal, masalah ini tidak melibatkan Inter, namun klub tersebut segera menghubungi Bastoni melalui telepon — demikian dilaporkan surat kabar tersebut — dengan tujuan menenangkannya secara pribadi. Inti dari komunikasi singkat ini adalah bahwa klub tidak akan meninggalkannya sendirian dan bahwa mereka berada di pihaknya.



  • Dan bahwa, jika melihat ke depan, ia tidak akan dilepas meskipun selama bursa transfer musim panas ini terus beredar kabar dari Spanyol mengenai minat yang kuat dari Real Madrid terhadap dirinya. Sikapnya tetap sama, seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta: jika ada peluang untuk pindah, hal itu akan dibahas bersama, terutama karena pihak Inter tidak menutup kemungkinan tersebut, namun di sisi lain juga tidak ada kebutuhan untuk melepas pemain sekelas dirinya ke bursa transfer. Dalam beberapa jam terakhir sebelum penerbitan surat panggilan, beredar kabar tentang minat yang kuat dari Real Madrid, namun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang datang dari Spanyol.


    • Iklan