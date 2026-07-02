Bastoni gelisah dan cemas: panggilan telepon dari Inter, bagaimana kelanjutan situasinya dengan Real Madrid

La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa, pada saat Bastoni menerima surat pemberitahuan status tersangka, Selasa lalu, sang pesepakbola sedang berlibur di Puglia bersama keluarganya. Ia kembali ke Milan tadi malam, merasa terguncang oleh kasus yang menimpanya ini—hanya masalah terbaru di tahun 2026 yang, sejak pertengahan Februari, telah merusak citranya sebagai pemuda yang baik. Sebuah insiden (yang langsung ia bantah, dengan meyakinkan orang-orang terdekatnya bahwa tidak ada hubungan apa pun dengan gadis berusia 17 tahun yang terlibat, maupun dengan anak di bawah umur lainnya yang dibayar) yang terjadi enam tahun lalu, yang harus ia pertanggungjawabkan, namun jaksa penuntut umum berencana untuk menyelidikinya secara mendalam.





Secara formal, masalah ini tidak melibatkan Inter, namun klub tersebut segera menghubungi Bastoni melalui telepon — demikian dilaporkan surat kabar tersebut — dengan tujuan menenangkannya secara pribadi. Inti dari komunikasi singkat ini adalah bahwa klub tidak akan meninggalkannya sendirian dan bahwa mereka berada di pihaknya.







