Bek Inter dan tim nasional Italia, Alessandro Bastoni, dinominasikan untuk Penghargaan Rosa Camuna, penghargaan tertinggi dari Wilayah Lombardia, atas prestasi olahraganya dan sikap yang ditunjukkan baik di dalam maupun di luar lapangan.

Usulan tersebut diajukan oleh Ketua Dewan Regional Lombardia Federico Romani (Fratelli d’Italia) dan didukung serta ditandatangani oleh anggota Dewan Regional Pietro Bussolati (Partito Democratico),yang juga menjabat sebagai ketua Inter Club di Palazzo Pirelli. Menurut Romani dan Bussolati, pencalonan ini mengakui peran simbolis sang pemain dalam dunia olahraga Lombardia serta kedewasaan yang ditunjukkan dalam mengakui kesalahannya secara terbuka.