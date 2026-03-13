Goal.com
Bastoni dinominasikan untuk Penghargaan Rosa Camuna dari Wilayah Lombardia setelah pertandingan uji coba antara Inter dan Juventus: "Kematangan dalam mengakui kesalahan"

Bek Inter dan tim nasional yang dinominasikan untuk penghargaan tertinggi di Lombardy, menyoroti nilai-nilai olahraga dan tanggung jawab setelah insiden dalam laga Inter melawan Juventus

Bek Inter dan tim nasional Italia, Alessandro Bastoni, dinominasikan untuk Penghargaan Rosa Camuna, penghargaan tertinggi dari Wilayah Lombardia, atas prestasi olahraganya dan sikap yang ditunjukkan baik di dalam maupun di luar lapangan.

Usulan tersebut diajukan oleh Ketua Dewan Regional Lombardia Federico Romani (Fratelli d’Italia) dan didukung serta ditandatangani oleh anggota Dewan Regional Pietro Bussolati (Partito Democratico),yang juga menjabat sebagai ketua Inter Club di Palazzo Pirelli. Menurut Romani dan Bussolati, pencalonan ini mengakui peran simbolis sang pemain dalam dunia olahraga Lombardia serta kedewasaan yang ditunjukkan dalam mengakui kesalahannya secara terbuka.

  • PENcalonan Bipartisan dari Dewan Regional

    Pencalonan ini diajukan oleh Ketua Dewan Regional Federico Romani, yang mengusulkan Alessandro Bastoni untuk Penghargaan Rosa Camuna "atas prestasi olahraga yang ditunjukkan sepanjang kariernya, atas peran simbolis yang dimilikinya dalam sepak bola Lombardy, serta atas kemampuannya yang telah terbukti dalam menghadapi momen-momen tersulit sekalipun dengan keseriusan dan integritas".

    Romani dan Bussolati menekankan bahwa Bastoni merupakan "salah satu figur paling berpengaruh dan dikenal di dunia sepak bola Lombardy, Italia, dan Eropa". Menurut kedua pejabat regional tersebut, dengan seragam Inter dan Tim Nasional, sang bek telah menunjukkan kualitas teknis, kepribadian, dan rasa tanggung jawab, sehingga menjadi panutan baik di dalam maupun di luar lapangan.

  • KASUS BASTONI-KALULU DAN AKSI PURBAYA DALAM LAGA INTER VS JUVENTUS

    Dalam alasan pencalonan tersebut juga disebutkan insiden yang terjadi pada laga Inter vs Juventus tanggal 14 Februari, yang melibatkan Bastoni dan bek Juventus Pierre Kalulu. Pemain Inter tersebut sempat dikritik, dan dicemooh dalam laga tandang melawan Lecce, Como, dan Milan, karena dianggap berpura-pura terkena kontak dengan Kalulu—yang diusir dari lapangan akibat dua kartu kuning yang didapatnya akibat aksi berpura-pura Bastoni—serta karena merayakan keberhasilannya menyebabkan pengusiran lawan. Menurut Federico Romani, Bastoni mampu "mengakui kesalahannya secara terbuka, serta mengambil tanggung jawab", sebuah tindakan yang disebut "tidak biasa dan tidak lazim, yang menunjukkan rasa hormat terhadap permainan, lawan, dan para pendukung".

    Romani dan Bussolati juga mencatat bahwa insiden serupa sering terjadi di sepak bola tanpa mendapat sorotan media yang sama, menekankan bahwa "reaksi Bastoni merupakan contoh positif tentang bagaimana sebuah kesalahan dapat diubah menjadi kesempatan untuk bertanggung jawab dan berkembang".

  • APA ITU PENGHARGAAN ROSA CAMUNA

    Penghargaan Rosa Camuna, yang didirikan pada tahun 1996 oleh Pemerintah Daerah Lombardia, merupakan penghargaan regional tertinggi untuk keunggulan dan dedikasi dalam bidang kemasyarakatan. Penghargaan ini diberikan kepada individu, perusahaan, atau organisasi yang menonjol karena kerja keras, kreativitas, dan kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi, sosial, budaya, atau olahraga di Lombardia.

    Awalnya, penghargaan ini ditujukan untuk lima perempuan yang berjuang dalam mempromosikan kondisi perempuan dan kesetaraan kesempatan, namun pada tahun 2014, peraturan tersebut diperluas untuk mencakup kelompok calon yang lebih luas. Saat ini, penghargaan ini dapat diberikan setiap tahun kepada maksimal lima penerima. Penyerahan penghargaan dilakukan pada tanggal 29 Mei, selama Festa della Lombardia, yang didirikan pada tahun 2013 untuk memperingati Pertempuran Legnano tahun 1176, ketika Lega Lombarda mengalahkan pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Federico Barbarossa.

