Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica bastoni italia 2027
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Bastoni dan "utang kepada rakyat Italia": ia juga akan menjadi masa depan dalam pertahanan empat bek

Italy
A. Bastoni
Inter
Turkiye vs Italy
Turkiye
UEFA Nations League A

Bek asal Italia itu akhirnya kembali ke level yang pernah diperlihatkannya di Inter, juga bersama tim nasional Italia.

Alessandro Bastoni absen karena skorsing dalam penampilan pertama yang buruk dari Italia baru asuhan Roberto Mancini melawan Belgia, dan Italia mengalami kesulitan yang tidak sedikit dalam fase bertahan. Satu pertandingan hukuman itu tak terelakkan membawa kembali bek tengah Inter tersebut ke Zenica, ke kartu merah yang didapatnya saat melawan Bosnia yang memaksa Italia asuhan Gennaro Gattuso saat itu menelan kegagalan yang membuat kami tidak lolos ke Piala Dunia.

Enam bulan dan sembilan menit setelah malam yang mengejutkan itu, bek tengah kelahiran 1999 tersebut kembali menemukan dirinya dan menemukan kembali perannya sebagai pemimpin di tim nasional yang benar-benar membutuhkannya dan yang, mau tak mau, harus membangun masa depan lini pertahanannya di atas dirinya.

  • Bukan hanya gol

    Setelah menjalani skorsing, Mancini memasukkan Bastoni dan langsung menempatkannya kembali di pos bek tengah kiri dalam lini pertahanannya yang beranggotakan empat pemain, dengan seorang bek sayap murni di satu sisi dan seorang bek tengah yang secara fisik lebih kuat darinya di sisi lain (meski penampilan Scalvini, walaupun positif, tidak selevel dengan pemain Inter tersebut).


    Dan penampilan yang lahir darinya jauh melampaui gol pelepas beban pikiran - lewat sebuah sliding sambil berkoordinasi dalam waktu singkat dan dengan bola yang berakhir di bawah mistar - yang membuka pertandingan pada menit ke-9 babak pertama. Namun yang paling penting adalah keandalan dalam bertahan yang lahir dari pembacaannya, dengan Scalvini mengikutinya dan dengan kepemimpinan lini belakang yang penuh kepribadian, sesuatu yang sudah lama tak terlihat.

    • Iklan

  • "Utang kepada rakyat Italia"

    Setelah Zenica dan setelah tersingkir dari Bosnia, Bastoni diidentifikasi dan dijadikan - mungkin memang pantas - sebagai kambing hitam kegagalan Italia. Namun, laga kemarin di Turki menjadi sinyal pertama kebangkitan yang harus membawa Italia ke tempat yang semestinya dalam 4 tahun masa kepengurusan berikutnya.


    Berbicara seusai pertandingan, bukan tanpa alasan, bek tengah itu memikul beban kegagalan tersebut di pundaknya, sambil berusaha memperbaiki hubungannya dengan para pendukung Italia bukan hanya lewat aksi di lapangan, tetapi juga lewat kata-kata. Dan ucapan: "Setiap kali, bagi saya tak terelakkan untuk kembali memikirkan malam itu. Saya akan berutang kepada seluruh rakyat Italia setidaknya untuk 4 tahun ke depan. Kami tahu kami telah menyentuh titik terendah, tetapi kami adalah grup muda dan ingin memulai lagi. Saya hanya meminta sedikit keseimbangan dan kesabaran" memang mengarah ke sana.

  • Masa depan juga dalam lini belakang empat pemain

    Ucapan seorang pemimpin - bukan ucapan yang banal, terutama di ruang ganti ini yang sejak lama mencari sosok yang mampu membimbing para pemain muda - yang memproyeksikan Bastoni menuju peran sebagai kepastian mutlak untuk masa kini dan masa depan. Bekas bek Atalanta itu tampil ke depan, meminta kesabaran untuk para pemain muda dan mengajak para suporter mengarahkan sorotan kepada dirinya dan para senior lain, alih-alih kepada mereka yang membutuhkan antusiasme dan hal-hal positif.


    Dengan demikian, Bastoni harus menjadi sosok sentral, baik dari sisi kepribadian maupun di lapangan. Sekali lagi, ketika berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik, ia memang telah menunjukkan bahwa dirinya mampu bertahan bahkan dalam lini pertahanan empat bek. Mungkin didampingi seorang penjaga lawan yang sedikit lebih keras dibandingkan Scalvini yang terlihat tadi malam, mungkin dengan menggeser Calafiori secara permanen ke kiri dan menaikkan Dimarco di antara lini tengah dan lini serang (Mancini yang akan menyelesaikan dilema ini), tetapi yang pasti tanpa keraguan lagi soal perlunya adaptasi darinya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google