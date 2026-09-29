Alessandro Bastoni absen karena skorsing dalam penampilan pertama yang buruk dari Italia baru asuhan Roberto Mancini melawan Belgia, dan Italia mengalami kesulitan yang tidak sedikit dalam fase bertahan. Satu pertandingan hukuman itu tak terelakkan membawa kembali bek tengah Inter tersebut ke Zenica, ke kartu merah yang didapatnya saat melawan Bosnia yang memaksa Italia asuhan Gennaro Gattuso saat itu menelan kegagalan yang membuat kami tidak lolos ke Piala Dunia.

Enam bulan dan sembilan menit setelah malam yang mengejutkan itu, bek tengah kelahiran 1999 tersebut kembali menemukan dirinya dan menemukan kembali perannya sebagai pemimpin di tim nasional yang benar-benar membutuhkannya dan yang, mau tak mau, harus membangun masa depan lini pertahanannya di atas dirinya.