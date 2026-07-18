Setelah lima hari menjalani pemusatan latihan, kini saatnya Juventus kembali bertanding: hari ini, tim Bianconeri asuhan Luciano Spalletti akan bertandang ke Basel yang dilatih oleh mantan pemain Juventus, Stephan Lichtsteiner, dalam laga persahabatan pertama menjelang musim baru ini. Pertandingan akan dimulai pukul 15.30 di St. Jakob-Park dan liputan langsung teksnya dapat diikuti di sini, di calciomercato.com, langsung dari stadion tempat Juventus mengalahkan Porto dengan skor 2-1 pada final Piala Piala tahun 1984, yang trofinya diangkat oleh kapten Gaetano Scirea di akhir pertandingan.





Pertandingan hari ini menjadi kesempatan untuk menyaksikan penampilan pemain baru Jeff Ekhator, sementara pemain baru lainnya yang baru saja didatangkan Juventus hingga saat ini, yaitu pemain asal Turki Zeki Celik, mantan pemain Roma yang bergabung secara gratis, belum masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.





Selain Celik, pemain-pemain Bianconeri lainnya yang baru saja kembali dari Piala Dunia (atau masih berlaga di ajang tersebut, seperti Nico Gonzalez) juga absen: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yildiz, dan Weston McKennie.









BASEL-JUVENTUS pukul 15.30

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