Setelah lima hari menjalani pemusatan latihan, kini saatnya Juventus kembali bertanding: tim Bianconeri asuhan Luciano Spalletti bermain imbang 0-0 di kandang Basel yang dilatih oleh mantan pemain Juve, Stephan Lichtsteiner, dalam laga persahabatan pertama pramusim ini, di stadion yang sama tempat Juventus mengalahkan Porto 2-1 pada final Piala Piala tahun 1984, yang kemudian diangkat oleh kapten Gaetano Scirea di akhir pertandingan. Hari ini, Juventus berhadapan dengan tim yang persiapannya jauh lebih matang, yang pada Sabtu depan, 25 Juli, akan memulai debutnya di pekan pertama Liga Super Swiss melawan Servette. Pertandingan hari ini menjadi kesempatan untuk menyaksikan penampilan pemain baru Jeff Ekhator, yang terpaksa keluar lapangan pada menit ke-28 akibat cedera otot—ini menjadi catatan menyedihkan hari ini—sedangkan pemain baru lainnya yang baru saja didatangkan Juventus, yakni Zeki Celik asal Turki, mantan pemain Roma yang bergabung secara gratis, belum masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.Selain Celik, para pemain Bianconeri yang baru saja kembali dari Piala Dunia (atau masih berlaga di ajang tersebut, seperti Nico Gonzalez) juga absen: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yildiz, dan Weston McKennie.





Pada babak pertama, Spalletti menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan Ekhator sebagai penyerang tengah, didukung oleh trio penyerang yang terdiri dari Boga, Adzic, dan Zhegrova. Pada babak kedua, susunan pemain Juventus mengalami perubahan total dengan masuknya sejumlah pemain Nex Gen yang bergabung dengan tim utama. Di antara semua pemain yang turun ke lapangan, terdapat juga dua pemain Brasil yang banyak dibicarakan, Douglas Luiz dan Arthur, yang baru kembali dari masa peminjaman dan diperkirakan akan meninggalkan Juve lagi. Peluang paling penting bagi Juventus datang dari Miretti, yang gagal mencetak gol secara spektakuler saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, serta dari pemain muda Oboavwoduo, yang upayanya digagalkan dengan baik oleh kiper Basel, Salvi, yang kemudian diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran di luar kotak penalti terhadap Openda yang sedang melakukan serangan balik. Sementara itu, bagi tuan rumah, ada peluang emas melalui tendangan penalti yang disebabkan oleh pelanggaran Arthur terhadap Otele; namun tendangan penalti yang dieksekusi Otele sendiri berhasil ditepis oleh Perin (yang masuk menggantikan Di Gregorio pada babak kedua; Di Gregorio menjadi starter hari ini setelah kontroversi yang dipicu oleh agennya beberapa hari terakhir).









BASEL-JUVENTUS 0-0

PENCETAK GOL: -



