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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Basel-Juventus 0-0: Ekhator mengalami cedera, tendangan penalti digagalkan oleh Perin, dan semua pemain mendapat kesempatan bermain dalam laga uji coba pertama musim ini

Juventus
Serie A

Di Basel, Juventus bermain imbang tanpa gol dalam laga persahabatan pertamanya menjelang musim baru

Setelah lima hari menjalani pemusatan latihan, kini saatnya Juventus kembali bertanding: tim Bianconeri asuhan Luciano Spalletti bermain imbang 0-0 di kandang Basel yang dilatih oleh mantan pemain Juve, Stephan Lichtsteiner, dalam laga persahabatan pertama pramusim ini, di stadion yang sama tempat Juventus mengalahkan Porto 2-1 pada final Piala Piala tahun 1984, yang kemudian diangkat oleh kapten Gaetano Scirea di akhir pertandingan. Hari ini, Juventus berhadapan dengan tim yang persiapannya jauh lebih matang, yang pada Sabtu depan, 25 Juli, akan memulai debutnya di pekan pertama Liga Super Swiss melawan Servette. Pertandingan hari ini menjadi kesempatan untuk menyaksikan penampilan pemain baru Jeff Ekhator, yang terpaksa keluar lapangan pada menit ke-28 akibat cedera otot—ini menjadi catatan menyedihkan hari ini—sedangkan pemain baru lainnya yang baru saja didatangkan Juventus, yakni Zeki Celik asal Turki, mantan pemain Roma yang bergabung secara gratis, belum masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.Selain Celik, para pemain Bianconeri yang baru saja kembali dari Piala Dunia (atau masih berlaga di ajang tersebut, seperti Nico Gonzalez) juga absen: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yildiz, dan Weston McKennie.


Pada babak pertama, Spalletti menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan Ekhator sebagai penyerang tengah, didukung oleh trio penyerang yang terdiri dari Boga, Adzic, dan Zhegrova. Pada babak kedua, susunan pemain Juventus mengalami perubahan total dengan masuknya sejumlah pemain Nex Gen yang bergabung dengan tim utama. Di antara semua pemain yang turun ke lapangan, terdapat juga dua pemain Brasil yang banyak dibicarakan, Douglas Luiz dan Arthur, yang baru kembali dari masa peminjaman dan diperkirakan akan meninggalkan Juve lagi. Peluang paling penting bagi Juventus datang dari Miretti, yang gagal mencetak gol secara spektakuler saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, serta dari pemain muda Oboavwoduo, yang upayanya digagalkan dengan baik oleh kiper Basel, Salvi, yang kemudian diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran di luar kotak penalti terhadap Openda yang sedang melakukan serangan balik. Sementara itu, bagi tuan rumah, ada peluang emas melalui tendangan penalti yang disebabkan oleh pelanggaran Arthur terhadap Otele; namun tendangan penalti yang dieksekusi Otele sendiri berhasil ditepis oleh Perin (yang masuk menggantikan Di Gregorio pada babak kedua; Di Gregorio menjadi starter hari ini setelah kontroversi yang dipicu oleh agennya beberapa hari terakhir).



BASEL-JUVENTUS 0-0

PENCETAK GOL: -


  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    84' - Openda menjadi sorotan: pertama di kotak penalti Juventus dengan dugaan sentuhan tangan, lalu saat melancarkan serangan balik, ia dijatuhkan tepat di luar kotak penalti Basel oleh kiper Salvi, yang kemudian diusir dari lapangan

    82' - Lagi-lagi Oboavwoduo, dengan tendangan melengkung kaki kanan yang kali ini melebar

    68' - Perin menepis tendangan silang kaki kiri Celar

    65' - Sundulan Rugani melebar, tidak jauh dari tiang gawang Swiss

    64' - Oboavwoduo melepaskan tendangan yang bagus dan memaksa kiper Basel, Salvi, melakukan penyelamatan gemilang yang mengarah ke tendangan sudut

    59' - Milik mencoba sundulan, namun tidak mencapai gawang

    62' - Tendangan jarak dekat Celar melebar tipis

    58' - Pelanggaran oleh Arthur du Otele dan penalti untuk Basel, yang diselamatkan oleh Perin dari tendangan Otele sendiri

    54' - Openda mencoba menembak, namun tendangannya lemah dan tidak membuahkan hasil

    51' - Peluang bagi Joao Mario, dengan tendangan melengkung kaki kiri yang ditepis oleh kiper Basel

    48' - Kesalahan fatal dari Miretti, yang memanfaatkan kesalahan Basel saat membangun serangan dan kemudian, saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, tendangannya diblok

    46' - Di babak kedua, Spalletti melakukan rotasi hampir total dengan mengganti 10 dari 11 pemain (kecuali Openda yang masuk menggantikan Ekhator). Masuklah Perin, Joao Mario, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik, dan Oboavwoduo; hanya Openda yang tetap di lapangan.


    45' - Tendangan bebas Shaqiri berhasil ditepis dengan baik oleh Di Gregorio

    40' - Tendangan kaki kiri yang bagus dari Cambiaso dari jarak 25 meter melebar tipis

    34' - Upaya dari Douglas Luiz, dengan sentuhan dari jarak dekat, dihentikan oleh kiper Basel

    28' - Ekhator mengalami cedera; setelah terjadi benturan, ia terjatuh ke tanah sambil mengeluh sepertinya mengalami ketidaknyamanan pada lutut akibat benturan tersebut. Mantan pemain Genoa itu bangkit dan tampak siap melanjutkan permainan, namun Spalletti menggantikannya dengan Openda. Saat jeda babak pertama, Sky melaporkan kemungkinan adanya masalah otot pada paha.

    23' - Tendangan Boga kembali ditepis oleh Omlin

    21' - Pelanggaran yang dilakukan Locatelli terhadap Metinho memicu protes dari bangku cadangan Basel, dan terjadi sedikit ketegangan di antara kedua bangku cadangan, dengan Spalletti yang berkata kepada Lichtsteiner: "Kami tidak mengatakan apa-apa", mungkin merujuk pada pelanggaran sebelumnya yang dilakukan tim Swiss tersebut.

    20' - Adzic mencoba peruntungannya dengan tendangan kaki kanan keras dari jarak dekat: kiper Basel berhasil menepisnya

    18' - Tendangan pertama datang dari Metinho, tendangan kaki kanan yang lemah dari tepi kotak penalti yang dengan mudah ditangkis oleh Di Gregorio

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  • BASEL-JUVENTUS, RINCIAN PERTANDINGAN

    BASEL-JUVENTUS 0-0

    PENCETAK GOL: -


    BASEL (4-2-3-1): Omlin (46' Salvi); Tsunemoto (79' Omeragic), Daniliuc, Victory, Cissé (80' Louis); Thorell (67' Leroy), Metinho (79' Vouilloz); Olaigbe (68' Bacanin), Shaqiri (46' Sow), Otele (66' Salah); Ajeti (46' Celar, 86' Widmer D'Autilia). Pelatih: Lichtsteiner.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio (46' Perin); Kalulu (46' Joao Mario), Gatti (46' Rugani), Kelly (46' Cabal), Cambiaso (46' Rouhi); Locatelli (46' Miretti), Douglas Luiz (46' Arthur); Zhegrova (46' Oboavwoduo), Adzic (46' Licina), Boga (46' Milik, 78' Owusu); Ekhator (29' Openda). Pelatih: Spalletti.


    Kartu kuning: Cambiaso (J), Joao Mario (J)


    Dikeluarkan: Salvi (B)


    Catatan: 58' Perin menepis tendangan penalti Otele

  • BASEL-JUVENTUS, DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Berikut ini adalah para pemain yang dipanggil oleh Spalletti, beserta nomor punggung masing-masing:

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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