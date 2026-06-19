Apa yang membuat Saibari—yang memiliki kemampuan teknis mumpuni, lincah, sekaligus tegas—begitu menarik? Fleksibilitasnya. Saat melawan Brasil (1:1), sang pencetak gol ini tampil gemilang sebagai penyerang tengah; pemain yang telah 31 kali membela tim nasional (dengan sepuluh gol) ini paling sering bermain di posisi nomor 10, namun juga dapat ditempatkan di sayap.

Setelah musim lalu bersama Eindhoven, di mana ia mencetak 15 gol dan delapan assist, Saibari meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini di Eredivisie. Sebenarnya, selama bertahun-tahun tidak ada yang menduga bahwa kariernya suatu hari nanti akan melesat begitu pesat.

Ia memulai karier sepak bolanya di Terrassa, dekat Barcelona. Namun, setelah keluarganya pindah dari Spanyol ke Belgia, impiannya menjadi pemain sepak bola profesional seolah-olah pupus. Pasalnya, di akademi muda RSC Anderlecht, Saibari dicoret karena alasan yang keras: “Mereka mengatakan kepadaku bahwa aku terlalu gemuk.” Padahal, saat itu ia “bermain bagus. Aku sedang dalam performa terbaik.” Namun, sehari sebelum musim dimulai, semuanya berakhir: “Itu benar-benar menyakitkan.”