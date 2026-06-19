Sebesar apa pun kemajuan pesat yang kini dialami Ismael Saibari dalam menembus kancah besar, langkah-langkah awal bintang muda asal Maroko ini justru berjalan sangat lambat. Saat masih balita, pemain yang kini menjadi incaran pelatih Bayern, Vincent Kompany, ini harus memakai alat bantu ortopedi selama lebih dari setahun untuk menjaga kakinya tetap lurus akibat kelainan bawaan. Baru pada usia dua tahun, Saibari belajar berjalan.
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Baru pada usia dua tahun ia belajar berjalan dan dianggap “terlalu gemuk”: Seorang pemain idaman Vincent Kompany di FC Bayern sejak dini dianggap sebagai kasus yang tak ada harapan
"Alat ini sangat membantu; alat ini mendukung bayi agar bisa berjalan tegak. Dan ya," kata pemuda berusia 25 tahun itu, "untungnya, alat itu berhasil." Jika tidak, pemain yang menjadi momok bagi Brasil ini tidak akan menjadi sorotan menjelang pertandingan grup Piala Dunia kedua Maroko melawan Skotlandia—dan menjelang kepindahannya dari juara Belanda PSV Eindhoven ke Munich.
Konon, jasanya dinilai senilai hampir 55 juta euro oleh juara terbanyak Jerman tersebut, dan kontraknya akan berlaku hingga 2031. Pada hari Selasa, spesialis serangan ini dilaporkan telah menjalani pemeriksaan medis dalam rangka kamp pelatihan di Basking Ridge, New Jersey. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan bantuan dokter tim Munich, Dr. Jochen Hahne, yang juga menjabat sebagai dokter tim nasional Jerman yang bermarkas di North Carolina.
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Saibari pernah ditolak saat masih remaja: "Mereka bilang aku terlalu gemuk"
Apa yang membuat Saibari—yang memiliki kemampuan teknis mumpuni, lincah, sekaligus tegas—begitu menarik? Fleksibilitasnya. Saat melawan Brasil (1:1), sang pencetak gol ini tampil gemilang sebagai penyerang tengah; pemain yang telah 31 kali membela tim nasional (dengan sepuluh gol) ini paling sering bermain di posisi nomor 10, namun juga dapat ditempatkan di sayap.
Setelah musim lalu bersama Eindhoven, di mana ia mencetak 15 gol dan delapan assist, Saibari meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini di Eredivisie. Sebenarnya, selama bertahun-tahun tidak ada yang menduga bahwa kariernya suatu hari nanti akan melesat begitu pesat.
Ia memulai karier sepak bolanya di Terrassa, dekat Barcelona. Namun, setelah keluarganya pindah dari Spanyol ke Belgia, impiannya menjadi pemain sepak bola profesional seolah-olah pupus. Pasalnya, di akademi muda RSC Anderlecht, Saibari dicoret karena alasan yang keras: “Mereka mengatakan kepadaku bahwa aku terlalu gemuk.” Padahal, saat itu ia “bermain bagus. Aku sedang dalam performa terbaik.” Namun, sehari sebelum musim dimulai, semuanya berakhir: “Itu benar-benar menyakitkan.”
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Saibari membuat ketakutan dan kekhawatiran di Piala Dunia: "Bek tengah kami harus waspada"
Akhirnya, Saibari pun bergabung dengan Genk pada tahun 2017. Dan ia pasti merasakan kepuasan yang semakin besar ketika kemudian, dalam sebuah pertandingan pemuda melawan Anderlecht, ia menjadi pahlawan kemenangan berkat golnya.
Namun, saat ini yang menjadi fokus di putaran final XXL adalah lolos dari Grup C. Langkah awal sudah dimulai dengan meraih satu poin melawan Brasil, namun Saibari melihat masih ada ruang untuk perbaikan saat menghadapi tim yang finis di peringkat keempat Piala Dunia 2022: "Kami memiliki banyak peluang dalam pertandingan yang bagus itu. Ada banyak hal yang akan membantu kami untuk pertandingan-pertandingan mendatang."
Lawan berikutnya sudah diberi peringatan. “Dia cepat, kuat, dan memiliki tendangan akhir yang tajam,” kata pelatih nasional Skotlandia, Steve Clarke: “Bek tengah kami harus waspada.”