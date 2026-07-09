"Saya berusaha keras agar bisa memanfaatkan peluang yang saya dapatkan," kata Ramsak kepada tz setelah pindah ke Leipzig. Di level junior, ia melakukannya dengan baik dan konsisten: Saat membela Bayern, ia mencetak 24 gol dalam 29 pertandingan di Bundesliga Junior B. Pada tahun 2023, ia dinobatkan sebagai raja pencetak gol di Kejuaraan Eropa U-17, yang dimenangkan oleh Jerman.

Selain itu, ia juga menyumbang dua gol dalam perayaan gelar juara dunia bersama tim U-17 DFB pada tahun yang sama, meskipun ia lebih sering diturunkan sebagai pemain pengganti. “Saya paling suka bermain di posisi terdepan sebagai nomor sembilan. Namun, saya juga tidak keberatan bermain di lini tengah serang,” kata Ramsak kepada media DFB.

Matthäus pasti juga mengingat penampilan gemilang Ramsak bersama tim junior DFB sebelum ia mengumumkan nama pemain berusia 19 tahun itu dan memberinya peluang untuk masuk starting eleven di tim nasional senior. Namun, sebelum hal itu terjadi, Ramsak harus menunjukkan perkembangan di musim mendatang. Ia tidak boleh mengalami satu tahun lagi yang sia-sia, yang memang memberinya pengalaman, tetapi tidak mempercepat perkembangannya. "Saya berharap klub-klub Bundesliga membantu tim nasional dengan lebih banyak mengandalkan pemain muda," kata Matthäus.

Tidak dapat dikesampingkan bahwa mulai musim panas nanti, keadaan Ramsak di RB akan jauh lebih baik daripada sebelumnya; lagipula, ada pelatih baru, Martin Demichelis, yang pasti akan mengamati semua pemain dalam skuadnya dengan cermat. Namun, bahkan jika sang penyerang berhasil menembus tim utama, belum tentu ia memiliki masa depan di tim nasional Jerman: Ramsak tidak hanya berhak bermain untuk Jerman, tetapi juga untuk Kroasia, Slovenia, dan Bosnia. Apakah Matthäus telah mempertimbangkan hal ini ketika ia mengejutkan semua orang dengan menyebut nama Robert Ramsak, masih menjadi pertanyaan.