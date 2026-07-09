Lothar Matthäus hanyalah salah satu dari sekian banyak pakar yang masih sangat sibuk menganalisis kegagalan memalukan tim nasional Jerman di Piala Dunia 2026. Tim DFB tersingkir di babak 16 besar melalui adu penalti melawan Paraguay – dan setelah tiga penampilan memalukan berturut-turut di Piala Dunia, bukan hanya Matthäus yang bertanya-tanya bagaimana Jerman bisa segera bangkit kembali.
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Baru-baru ini ia bermain di Oberliga melawan Meppen II: Apakah mantan penyerang FC Bayern yang tidak mencetak gol ini akan menjadi harapan baru bagi timnas Jerman?
Pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional itu mencoba meramal masa depan dalam wawancara dengan surat kabar *Bild* dan menyebut beberapa pemain yang, menurutnya, berpotensi memainkan peran penting di timnas Jerman dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. “Tentunya akan ada banyak nama baru yang mendapat kesempatan masuk starting eleven,” kata Matthäus – dan secara mengejutkan ia kemudian menyebut, antara lain, Robert Ramsak.
Hal ini mengejutkan karena Ramsak, yang berusia 19 tahun, tidak hanya secara usia masih masuk dalam kategori "talenta", tetapi juga dari segi penampilannya: Dua masa peminjaman yang dijalani musim lalu tidak berjalan sesuai harapan, sehingga ia masih belum melepaskan statusnya sebagai pemain prospektif dengan bakat luar biasa.
Pada tahun 2024, RB Leipzig mendatangkannya secara gratis dari FC Bayern München, klub tempat ia bermain sejak usia delapan tahun. Setelah satu musim di tim U-19 “Rote Bullen”, RB Leipzig tidak yakin ia bisa menembus tim utama di klub tersebut, sehingga memilih solusi yang lebih masuk akal: Melalui status pinjaman, Ramsak diharapkan bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain pada musim 25/26 daripada yang bisa ia dapatkan di Leipzig.
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Dua kesepakatan peminjaman tidak membuahkan hasil yang diharapkan bagi Robert Ramsak
Namun, rencana itu tidak berhasil: Ramsak pindah ke Braunschweig – dan hanya bermain selama total 59 menit dalam empat pertandingan di 2. Bundesliga. Eintracht bahkan dua kali menurunkan penyerang tersebut di tim cadangan, sehingga Ramsak berkesempatan bermain di Oberliga (divisi kelima) melawan FC Verden 04 dan SV Meppen II. Karena kesepakatan peminjaman tersebut tidak berjalan sesuai harapan semua pihak, RB memutuskan untuk mengakhiri kontrak tersebut pada musim dingin – dan mengirim Ramsak ke SV Sandhausen.
Di Regionalliga, ia memang mendapat lebih banyak waktu bermain, tetapi tugas utama seorang penyerang di lapangan tetap menjadi masalah baginya di Sandhausen. Oleh karena itu, catatan akhir musim 2025/26 menunjukkan bahwa, dengan kata lain, Robert Ramsak masih memiliki ruang untuk berkembang: Dalam 959 menit bermain untuk tim utama Braunschweig, tim cadangan Braunschweig, dan Sandhausen, ia tidak berhasil mencetak satu gol pun.
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Robert Ramsak: Untuk Jerman, Kroasia, Slovenia, atau Bosnia?
"Saya berusaha keras agar bisa memanfaatkan peluang yang saya dapatkan," kata Ramsak kepada tz setelah pindah ke Leipzig. Di level junior, ia melakukannya dengan baik dan konsisten: Saat membela Bayern, ia mencetak 24 gol dalam 29 pertandingan di Bundesliga Junior B. Pada tahun 2023, ia dinobatkan sebagai raja pencetak gol di Kejuaraan Eropa U-17, yang dimenangkan oleh Jerman.
Selain itu, ia juga menyumbang dua gol dalam perayaan gelar juara dunia bersama tim U-17 DFB pada tahun yang sama, meskipun ia lebih sering diturunkan sebagai pemain pengganti. “Saya paling suka bermain di posisi terdepan sebagai nomor sembilan. Namun, saya juga tidak keberatan bermain di lini tengah serang,” kata Ramsak kepada media DFB.
Matthäus pasti juga mengingat penampilan gemilang Ramsak bersama tim junior DFB sebelum ia mengumumkan nama pemain berusia 19 tahun itu dan memberinya peluang untuk masuk starting eleven di tim nasional senior. Namun, sebelum hal itu terjadi, Ramsak harus menunjukkan perkembangan di musim mendatang. Ia tidak boleh mengalami satu tahun lagi yang sia-sia, yang memang memberinya pengalaman, tetapi tidak mempercepat perkembangannya. "Saya berharap klub-klub Bundesliga membantu tim nasional dengan lebih banyak mengandalkan pemain muda," kata Matthäus.
Tidak dapat dikesampingkan bahwa mulai musim panas nanti, keadaan Ramsak di RB akan jauh lebih baik daripada sebelumnya; lagipula, ada pelatih baru, Martin Demichelis, yang pasti akan mengamati semua pemain dalam skuadnya dengan cermat. Namun, bahkan jika sang penyerang berhasil menembus tim utama, belum tentu ia memiliki masa depan di tim nasional Jerman: Ramsak tidak hanya berhak bermain untuk Jerman, tetapi juga untuk Kroasia, Slovenia, dan Bosnia. Apakah Matthäus telah mempertimbangkan hal ini ketika ia mengejutkan semua orang dengan menyebut nama Robert Ramsak, masih menjadi pertanyaan.
Robert Ramsak pada musim 2025/26:
Pertandingan: 19 Menit bermain: 959 Gol: 0 Assist: 1
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