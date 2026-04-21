Baroness Karren Brady mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua West Ham setelah 16 tahun menjabat, sementara bintang acara 'The Apprentice' itu mengeluarkan pernyataan yang penuh emosi
Brady mengakhiri masa jabatannya yang legendaris di East London
Kepergian Brady menandai berakhirnya hubungan profesional yang telah terjalin lama dengan ketua bersama David Sullivan, yang berlangsung selama hampir empat dekade. Sejak bergabung dengan The Hammers pada 2010 bersama Sullivan dan almarhum David Gold, Brady telah menjadi tokoh kunci dalam sejarah modern klub, terutama saat memimpin transisi kompleks dari Boleyn Ground ke London Stadium pada 2016.
"Merupakan suatu kehormatan dapat bekerja bersama Dewan Direksi, manajemen, para pemain, staf, dan pendukung di West Ham United," katanya di situswebresmi klub. "Bersama-sama kami telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa, tetapi momen terbaik bagi saya akan selalu adalah mengangkat trofi UEFA Europa Conference League - momen yang akan selalu saya ingat selamanya. Saya sangat berterima kasih atas hubungan, tantangan, dan peluang yang telah membentuk masa saya di Klub ini."
Ruang direksi menghadapi pasang surut nasib belakangan ini
Meskipun kesuksesan di ajang Eropa 2023 di Praha tetap menjadi titik puncak, musim terakhir Brady diwarnai oleh kesulitan finansial dan performa buruk di lapangan. Pada bulan Februari, klub melaporkan kerugian sebelum pajak sebesar £104,2 juta, dan protes para penggemar sesekali ditujukan kepada dewan direksi saat tim asuhan Nuno Espirito Santo berjuang menghindari degradasi dari kasta tertinggi.
Terlepas dari rintangan-rintangan baru-baru ini, dampak komersialnya tetap tak terbantahkan. Brady adalah negosiator utama dalam mengamankan sewa London Stadium berkapasitas 62.500 penonton, yang memungkinkan West Ham membangun basis tiket musiman yang melebihi 50.000 pendukung. Dia juga memainkan peran kunci dalam pencapaian penting klub, termasuk rekor transfer Inggris untuk Declan Rice ke Arsenal.
Ucapan belasungkawa berdatangan dari jajaran petinggi West Ham
Sullivan, yang pertama kali menunjuk Brady sebagai direktur pelaksana Birmingham City pada tahun 1993 ketika ia baru berusia 23 tahun, memberikan penghormatan atas kontribusinya. Sullivan menyatakan: "Karren telah menjadi pemimpin yang luar biasa dan tokoh kunci dalam perkembangan klub selama bertahun-tahun. Kami mendoakan kesuksesan baginya dalam upaya-upaya di masa depan dan berterima kasih atas kontribusinya yang luar biasa selama 16 tahun terakhir."
Ketua Bersama Daniel Kretinsky juga menekankan pentingnya kerja kerasnya di balik layar, terutama terkait stadion dan transfer besar. Kretinsky mengatakan: "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Karren atas kolaborasi kami sejak 2021 dan atas semua kerja keras yang telah dilakukannya untuk Klub di masa lalu. Kontribusinya terhadap pertumbuhan West Ham United, seperti kontrak jangka panjang untuk London Stadium, transisi pemegang saham, dan transfer Declan Rice yang memecahkan rekor Inggris, sangatlah penting dan tidak selalu sepenuhnya dihargai. Karren juga sangat dihargai di kalangan pimpinan Liga Premier dan merupakan perwakilan yang sangat baik bagi Klub kami di sana. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dalam semua kegiatan di masa depan."
Mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan
Saat bersiap untuk mundur dari urusan operasional sehari-hari klub Liga Premier, Brady menegaskan bahwa kecintaannya pada sepak bola tidak akan pudar seiring kepergiannya. Ia menyatakan bahwa semangatnya terhadap sepak bola dan komitmennya untuk mendukung generasi pemimpin berikutnya tetap tak tergoyahkan meski bab ini telah berakhir. Kepergiannya menandai perubahan signifikan dalam struktur kepengurusan West Ham saat mereka bersiap memasuki era baru tanpa salah satu eksekutif wanita paling terkemuka di dunia sepak bola.