Baroness Karren Brady mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua West Ham setelah 16 tahun menjabat, sementara bintang acara 'The Apprentice' itu mengeluarkan pernyataan yang penuh emosi

Kepergian Brady menandai berakhirnya hubungan profesional yang telah terjalin lama dengan ketua bersama David Sullivan, yang berlangsung selama hampir empat dekade. Sejak bergabung dengan The Hammers pada 2010 bersama Sullivan dan almarhum David Gold, Brady telah menjadi tokoh kunci dalam sejarah modern klub, terutama saat memimpin transisi kompleks dari Boleyn Ground ke London Stadium pada 2016.

"Merupakan suatu kehormatan dapat bekerja bersama Dewan Direksi, manajemen, para pemain, staf, dan pendukung di West Ham United," katanya di situswebresmi klub. "Bersama-sama kami telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa, tetapi momen terbaik bagi saya akan selalu adalah mengangkat trofi UEFA Europa Conference League - momen yang akan selalu saya ingat selamanya. Saya sangat berterima kasih atas hubungan, tantangan, dan peluang yang telah membentuk masa saya di Klub ini."