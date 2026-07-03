Namun, pemegang Ballon d'Or saat ini, Ousmane Dembele, hanya tertinggal dua gol dari Mbappe dan Lionel Messi dari Argentina dalam perebutan Sepatu Emas, terutama berkat hat-trick gemilangnya dalam kemenangan 4-1 atas Norwegia yang memastikan posisi teratas di Grup I.

Sementara itu, Michael Olise belum mencetak gol (tendangan salto indahnya saat melawan Swedia membentur tiang kanan gawang), namun bintang Bayern Munich ini telah menyumbangkan lima assist bagi timnas Prancis.

Namun, bisa dengan mudah dikatakan bahwa kehebatan lini depan Prancis paling baik tercermin dari fakta bahwa pelatih Didier Deschamps mampu melakukan rotasi antara Bradley Barcola dan Desire Doue, yang secara bersama-sama telah mencetak tiga gol. Jadi, jika serangan luar biasa Prancis ini terus berlanjut hingga akhir turnamen, di mana kira-kira mereka akan berada di antara lini depan terbaik dalam sejarah Piala Dunia?

GOAL menyajikan enam besarnya di bawah ini...