Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
France forwards GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Barisan penyerang terbaik dalam sejarah Piala Dunia: Di peringkat mana Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, dan Bradley Barcola dari Prancis akan berada setelah memukau turnamen 2026?

Opinion
World Cup
France
K. Mbappe
M. Olise
O. Dembele
B. Barcola
Paraguay vs France
FEATURES

Tak berlebihan jika dikatakan bahwa barisan penyerang Prancis telah menggebrak Piala Dunia 2026. Setelah memenangkan ketiga pertandingan fase grup, Les Bleus mengalahkan Swedia 3-0 di babak 32 besar dan menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak di turnamen ini pada saat artikel ini ditulis, dengan 13 gol. Tidak mengherankan, Kylian Mbappé menjadi penyumbang sebagian besar gol tersebut, dengan bintang Real Madrid itu mencetak enam gol dalam empat penampilannya sejauh ini.

Namun, pemegang Ballon d'Or saat ini, Ousmane Dembele, hanya tertinggal dua gol dari Mbappe dan Lionel Messi dari Argentina dalam perebutan Sepatu Emas, terutama berkat hat-trick gemilangnya dalam kemenangan 4-1 atas Norwegia yang memastikan posisi teratas di Grup I.

Sementara itu, Michael Olise belum mencetak gol (tendangan salto indahnya saat melawan Swedia membentur tiang kanan gawang), namun bintang Bayern Munich ini telah menyumbangkan lima assist bagi timnas Prancis.

Namun, bisa dengan mudah dikatakan bahwa kehebatan lini depan Prancis paling baik tercermin dari fakta bahwa pelatih Didier Deschamps mampu melakukan rotasi antara Bradley Barcola dan Desire Doue, yang secara bersama-sama telah mencetak tiga gol. Jadi, jika serangan luar biasa Prancis ini terus berlanjut hingga akhir turnamen, di mana kira-kira mereka akan berada di antara lini depan terbaik dalam sejarah Piala Dunia?

GOAL menyajikan enam besarnya di bawah ini...

  • Max MorlockHulton Archive

    6Jerman Barat 1954

    Jerman Barat mungkin menjadi juara yang mengejutkan di Piala Dunia 1954, tetapi mereka sama sekali bukan pemenang yang tidak layak. Tim asuhan Sepp Herberger memang dihajar habis-habisan oleh Hongaria di babak penyisihan grup, namun mereka menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan tim yang sama di final.

    Kunci kesuksesan Jerman tak diragukan lagi terletak pada lini serang mereka, yang dipimpin oleh kapten kesayangan Fritz Walter, pemegang rekor assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia (sembilan). Sementara itu, Max Morlock mencetak enam gol pada tahun '54, termasuk gol yang memperkecil ketertinggalan di final, setelah Jerman Barat kebobolan dua kali dalam 10 menit pertama.

    Namun, Helmut Rahn lah yang menjadi pahlawan pada hari itu, saat ia mencetak gol penyama kedudukan di Bern sebelum mencetak gol penentu kemenangan enam menit menjelang akhir pertandingan. Perlu dicatat pula bahwa, sama seperti Rahn, Hans Schafer dan Ottmar Walter juga masing-masing mencetak empat gol di Swiss, sehingga Jerman Barat mengakhiri turnamen dengan total 25 gol – jumlah gol terbanyak kedua dalam sejarah Piala Dunia.

    • Iklan
  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    5Prancis 1958

    Just Fontaine pernah mengatakan, saat ia menyaksikan Pelé bermain di Piala Dunia 1958, hal itu membuatnya ingin pensiun. Bintang muda Brasil itu memang luar biasa, tetapi Fontaine justru merendahkan kemampuannya sendiri. Pemain asal Prancis itu sendiri adalah talenta luar biasa, seorang penuntas peluang yang mematikan yang menjadi top skor di turnamen yang sama di mana Pelé bersinar dengan mencetak 13 gol hanya dalam enam penampilan di Swedia.

    Namun, Fontaine juga yang pertama mengakui bahwa ia sebenarnya bisa berharap mendapatkan umpan yang lebih baik, mengingat ia didampingi oleh penyerang sayap Roger Piantoni dan Raymond Kopa. Piantoni dan Kopa, yang kemudian memenangkan Ballon d’Or tahun itu, masing-masing mencetak tiga gol saat Prancis finis di posisi ketiga pada putaran final 1958, sementara Kopa juga mencetak rekor assist terbanyak dalam satu turnamen (sembilan) yang hingga kini belum terpecahkan.

  • WORLD CUP-1974-CRUYFF-ARGENTINA VS HOLLANDAFP

    4Belanda 1974

    Piala Dunia 1974 seharusnya menjadi puncak karier Johan Cruyff. Setelah berhasil menaklukkan Eropa bersama Ajax dan gaya permainan revolusioner mereka yang dikenal sebagai 'Total Football', ikon Belanda ini secara luas diharapkan mampu mengantarkan Belanda meraih kejayaan di Jerman. Dan, untuk waktu yang lama, sepertinya tak ada tim yang mampu menandingi tim asuhan Rinus Michels.

    Didampingi oleh dua pemain sayap hebat, Johnny Rep dan Rob Rensenbrink, serta dukungan tak ternilai dari gelandang serang Johan Neeskans, Cruyff memukau dunia dengan keanggunan dan inovasinya saat membawa negaranya ke final, sekaligus menyumbang tiga gol dan tiga assist. Bek Swedia Jan Olsson bahkan menggambarkan pengalamannya menjadi korban tak sengaja dari 'Cruyff turn' yang ikonik itu sebagai "momen paling membanggakan" dalam kariernya.

    Sayangnya bagi Belanda, dan para penonton netral di mana pun, tim Oranje membuang keunggulan satu gol di final melawan Jerman Barat.

    Namun, Cruyff tetap dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tersebut, dan rekan-rekan setimnya yang luar biasa—Rep, Rensenbrink, dan Neeskens—yang secara bersama-sama mencetak 10 gol, tak diragukan lagi membantunya meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Piala Dunia, dan bahkan dalam dunia sepak bola secara umum.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • WORLD CUP-1954-HUNGARY-TEAMAFP

    3Hongaria 1954

    Tim terhebat yang tak pernah menjuarai Piala Dunia adalah gelar yang tak diinginkan namun tak dapat disangkal romantis, yang dimiliki oleh tim Hungaria yang luar biasa yang finis sebagai runner-up pada tahun 1954.

    'The Mighty Magyars' tiba di Swiss dengan rekor tak terkalahkan yang telah berlangsung sejak tahun 1950 dan dianggap sebagai kekuatan yang tak terbendung berkat kekuatan serangan yang menakjubkan, yang diperkuat oleh Ferenc Puskas yang legendaris, ikon penyerang Sanco Kocsis, pelopor false-nine Nandor Hidegkuti, serta ahli sayap Zoltan Czibor.

    Dari 27 gol yang dicetak tim Hongaria di putaran final, kuartet menakutkan tersebut menyumbang semua gol kecuali lima di antaranya, dengan Kocsis yang mematikan mencetak 11 gol sendirian—hal ini berperan besar dalam membantu tim asuhan Gusztav Sebes mencapai final, meskipun Puskas mengalami cedera yang membuat ‘The Galloping Major’ absen dalam kemenangan fase gugur melawan Brasil dan juara bertahan Uruguay.

    Namun, meskipun menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia (sebuah rekor yang masih mereka pegang hingga kini), Hongaria gagal membawa pulang trofi setelah dikalahkan secara mengejutkan oleh Jerman Barat—lawan yang sebelumnya mereka hancurkan dengan skor 8-3 di babak penyisihan grup—dalam pertandingan yang kemudian dikenal sebagai ‘Keajaiban Bern’.

  • Ronaldinho Ronaldo Brazil 2002Getty Images

    2Brasil 2002

    Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan benar-benar menjadi ajang penebusan bagi Ronaldo. Empat tahun setelah mengalami kejang-kejang menjelang kekalahan Brasil di final melawan Prancis—yang wajar saja membuatnya tampak seperti bayangan dari dirinya yang gemilang di Stade de France—penyerang paling cemerlang dalam sejarah sepak bola ini mengantarkan negaranya meraih gelar kelima dengan mencetak delapan gol dalam hanya tujuh penampilan, termasuk dua gol penentu dalam kemenangan 2-0 atas Jerman di final.

    Namun, seperti yang ditunjukkan dengan indah oleh umpan palsu Rivaldo untuk gol kedua Ronaldo di Yokohama, ia tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Ia didukung dengan sangat baik oleh dua pemain paling berbakat yang pernah bermain dalam olahraga ini.

    Memang, hanya Ronaldo yang mencetak lebih banyak gol di putaran final daripada Rivaldo, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan saat melawan Belgia dan Inggris, masing-masing di babak 16 besar dan perempat final.

    Adapun Ronaldinho, meskipun ia diusir dari lapangan saat melawan “Three Lions” hanya beberapa menit setelah mengalahkan David Seaman dengan tendangan bebas yang luar biasa, ia tetap menjadi tontonan yang memukau sepanjang turnamen dan menunjukkan mengapa ia nantinya akan mengikuti jejak Rivaldo dan Ronaldo dengan memenangkan Ballon d’Or.

  • WORLD CUP-1970-BRAZIL-PELEAFP

    1Brasil 1970

    Tim Brasil juara Piala Dunia 1970 secara luas dianggap sebagai tim nasional terbaik dalam sejarah sepak bola — dan barisan penyerang mereka yang luar biasa merupakan salah satu alasan utamanya.

    Rivellino memiliki salah satu tendangan kaki kiri paling ditakuti dalam permainan, Tostao adalah penyerang yang rajin dan cerdas yang mampu menciptakan serta mencetak gol, sementara pemain sayap kanan yang sangat cepat, Jairzinho, mencatatkan sejarah dengan mencetak gol dalam keenam pertandingan Selecao di Meksiko.

    Namun, Pelé adalah bintang tak terbantahkan dari ‘Pertunjukan Terbesar di Dunia’, ‘Sang Raja’ yang merebut kembali mahkotanya setelah secara harfiah ‘dikeluarkan’ dari Piala Dunia 1966 di Inggris. Pelé mencetak empat gol secara total, dan mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya—sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya—saat Brasil memukau jutaan penggemar di seluruh dunia dengan ‘Jogo bonito’ mereka.


World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
France crest
France
FRA