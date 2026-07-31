Baresi tiada, Gerry Cardinale: "Selalu di sisi Milan, dia mengingatkan kami dalam diam apa artinya mewakili klub ini"

Ada juga pesan dari Gerry Cardinale, pemilik Milan, yang mengenang Franco Baresi seperti ini: "Hari ini keluarga Milan berduka atas kepergian Franco Baresi yang agung. Selama beberapa generasi, Franco mewujudkan nilai-nilai, karakter, dan keunggulan yang mendefinisikan klub ini. Bahkan dalam setahun terakhir, saat menghadapi tantangan terbesarnya, dia selalu berada di sisi Milan, mengingatkan kami dalam diam apa artinya mewakili klub ini. Warisan Franco begitu mendalam dan akan abadi selamanya. Pikiran kami tertuju kepada keluarganya dan kepada semua orang yang hidupnya telah ia tinggalkan jejak”



