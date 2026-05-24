"Barcelona tidak punya uang!" - Harry Kane menyebut rekrutan Bayern Munich sebagai "yang terbaik sepanjang masa", sementara Uli Hoeness menanggapi dengan santai kabar transfer dari La Liga
Hoeness memuji Kane sebagai rekrutan yang memecahkan rekor
Dampak Kane di Allianz Arena benar-benar luar biasa, dan Hoeness tidak segan-segan menyatakan secara tegas di mana kapten timnas Inggris itu berada dalam sejarah gemilang klub. Setelah kemenangan Bayern 3-0 di final DFB-Pokal, di mana Kane mencetak hat-trick yang memukau untuk mengakhiri penantian klub selama enam tahun akan trofi tersebut, presiden kehormatan itu memberikan pujian tertinggi.
Berbicara kepada Das Erste selama perayaan pasca-pertandingan, Hoeness membuat pernyataan tegas mengenai warisan sang striker di Munich. "Harry Kane adalah transfer terbaik yang pernah kami lakukan," katanya.
Tanggapan keras terhadap minat Barcelona
Terlepas dari kesuksesannya di Bundesliga, wajar jika beredar rumor mengenai ketertarikan dari klub-klub raksasa Eropa lainnya, termasuk Barcelona. Namun, Hoeness dengan cepat membantah spekulasi bahwa Blaugrana bisa membujuk bintang andalannya itu untuk hengkang dari Bavaria, dengan secara langsung menyinggung kesulitan finansial yang sudah diketahui umum di klub asal Catalan tersebut.
Ketika topik ketertarikan Barcelona diangkat, Hoeness tidak segan-segan, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek daya beli klub Spanyol tersebut. Ketika ditanya untuk mengonfirmasi apakah Kane akan tetap bertahan di klub dalam jangka panjang, ia menjawab: "Ya, dan Barcelona tidak punya uang juga."
Sikap tegas Bayern soal penjualan para bintang
Eksekutif berpengalaman tersebut lebih lanjut menjelaskan posisi Bayern dalam rantai keuangan global, sekaligus menegaskan bahwa mereka tidak perlu menjual aset terbaiknya demi menyeimbangkan neraca keuangan. Sementara Barcelona tengah berjuang menghadapi batasan gaji dan kendala keuangan di La Liga, Bayern tetap menjadi salah satu entitas paling stabil dan sejahtera di dunia sepak bola.
Hoeness memanfaatkan wawancara tersebut untuk mengingatkan dunia sepak bola mengenai filosofi dasar klub terkait kepergian pemain. Sikap ini menegaskan bahwa terlepas dari minat dari luar negeri, jajaran pimpinan tidak berniat mempertimbangkan tawaran untuk pemain yang telah menjadi poros serangan mereka. Ia menyatakan: "FC Bayern adalah klub yang membeli, bukan klub yang menjual."
Masa depan Kane tetap di Munich
Sementara itu, Kane tampak benar-benar betah di Bavaria, setelah akhirnya berhasil meraih trofi yang selama ini sulit diraihnya di London Utara. Penyerang ini sering berbicara tentang kebahagiaannya menjalani hidup di Jerman, dan klub dilaporkan sudah mengupayakan perpanjangan kontrak untuk memastikan ia tetap bertahan setelah kontraknya saat ini berakhir pada 2027. Dengan dukungan dari dewan direksi dan rekor mencetak gol yang menyaingi yang terbaik dalam sejarah klub, prospek kapten Inggris ini pindah dari Allianz Arena ke Camp Nou tetap berada dalam ranah fantasi belaka.