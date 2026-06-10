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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Barcelona tidak memperpanjang kontrak Rashford, Manchester United melepas Sancho: peluang bagi Serie A

Manchester United
M. Rashford
J. Sancho
Transfers
Barcelona
AC Milan
Juventus
Roma
SSC Napoli

Dari Manchester, ada dua peluang potensial bagi klub-klub di liga utama Italia: Sancho dan Rashford, kedua pemain Inggris tersebut sebelumnya sudah dikaitkan dengan Serie A.

Satu di antaranya diburu oleh separuh Eropa dan kini mendapati dirinya tanpa klub, sementara yang lain tampaknya telah menemukan rumah baru di Spanyol sebelum akhirnya semuanya sirna: Jadon Sancho dan Marcus Rashford, situasi yang berbeda namun sangat mirip.


Kedua pemain Inggris ini menjadi sorotan media dan berpeluang menjadi nama-nama penting di bursa transfer musim panas mendatang. Termasuk dalam konteks Serie A, karena keduanya pernah dikaitkan dengan klub-klub papan atas liga tersebut dan kini, berdasarkan kabar terbaru, mereka bisa kembali menjadi incaran.


Tentu saja dengan kondisi yang berbeda dan dengan variabel yang dapat memengaruhi setidaknya bagi Rashford: Piala Dunia mendatang.

  • BARCELONA TIDAK MEMBELI RASHFORD SECARA PERMANEN

    Mari kita mulai dari Marcus Rashford, yang akan kembali ke "rumah" namun belum tentu untuk menetap.


    Barcelona memutuskan untuk tidak menebus penyerang kelahiran 1997ini meskipun ia menjalani musim yang menandai kebangkitannya, dengan 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan secara keseluruhan.


    Menurut Blaugrana, 30 juta euro yang disepakati dengan ManchesterUnited untuk opsi pembelian kembali terlalu mahal, sehingga pemain Inggris ini kembali ke barisan Red Devils, di mana ia memiliki kontrak hingga 30 Juni 2028.

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  • SIAPA YANG BISA MENDATANGKAN RASHFORD

    Namun, apakah Rashford bisa tetap bertahan di Manchester United? Opsi tersebut memang ada, karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi pergantian pelatih dan kini di bangku cadangan Setan Merah duduk seorang pengagum berat pemain berusia 28 tahun itu, yaitu Michael Carrick. Namun, memang benar pula bahwa lini serang tim ini sedang sangat padat, dan hal ini bisa meyakinkan sang pemain serta klub untuk mempertimbangkan kemungkinan transfer baru.


    Barcelona, secara ironis, masih mengintai, siap melakukan pendekatan baru jika United membuka pintu dengan syarat yang lebih menguntungkan dan menarik. Dalam konteks ini, bagaimanapun, klub lain bisa menemukan celah untuk ikut serta, dan di Italia pun tak sedikit klub yang mencari tambahan kekuatan di lini serang: sulit bagi Milan dan Juventus, yang tersingkir dari Liga Champions, namun ini bisa menjadi peluang bagi Roma: Giallorossi bermimpi mendapatkan pemain hebat di lini depan dan kini bekerja keras untuk Mason Greenwood, namun tanpa kesepakatan, mereka harus kembali terjun ke bursa transfer dan pemain kelahiran 1997 ini akan menjadi peluang yang menggiurkan. Begitu pula dengan Napoli jika Lukaku dan Lucca hengkang dan membutuhkan tambahan pemain di lini depan.


    Ada dua kendala utama: Piala Dunia adalah ajang yang bisa menarik minat klub lain, gajinya cukup besar (lebih dari 15 juta euro bruto per musim), tetapi untuk memfasilitasi kepindahannya ke Barcelona, Rashford telah setuju untuk menerima pemotongan gaji sebesar 15%, menunjukkan bahwa ia bersedia mengambil risiko.

  • MANCHESTER UNITED MENGUCAPKAN SELAMAT TINGGAL KEPADA SANCHO

    Wajah lain di sampul majalah ini adalah Jadon Sancho. Setahun yang lalu, hampir seluruh klub di Eropa menginginkannya; Juventus dan Roma pun sempat menjajaki kemungkinan merekrutnya, dengan Roma bahkan menunggu hingga detik-detik terakhir sebelum akhirnya beralih ke Leon Bailey. Kini, ia secara resmi tidak terikat dengan klub mana pun.


    Setahun masa pinjamannya di Aston Villa tidak membangkitkan kembali performanya, dengan 39 penampilan dan hanya satu gol di Liga Europa, yang menjadi penentu kemenangan melawan Fenerbahce. Terlalu sedikit untuk menjamin masa depannya, sehingga ia kembali ke Manchester United, hanya untuk perpisahan terakhir: Setan Merah telah mengonfirmasi melalui pernyataan singkat bahwa kisah mereka dengan pemain kelahiran tahun 2000 ini telah berakhir dan dengan demikian, saat kontraknya berakhir pada 30 Juni mendatang, jalan mereka akan berpisah.




  • SIAPA YANG BISA MENDAPATKAN SANCHO

    Di usia 26 tahun, Sancho ingin mencoba bangkit kembali dan mencari tantangan baru, tapi di mana? Borussia Dortmund tertarik dengan kemungkinan membawanya kembali ke Jerman, sementara beberapa klub Liga Premier memantau situasinya.


    Lalu ada Serie A, liga yang pernah ia dekati tanpa pernah benar-benar mencapainya. Keikutsertaan di Liga Champions mendatang bukanlah syarat mutlak, dan hal ini membuka pintu tidak hanya bagi Roma tetapi juga Juventus dan Milan. Namun, perlu dipahami apakah profilnya cocok dengan proyek teknis baru: di Milan, segalanya masih belum pasti karena manajemen sedang berupaya mengumumkan pelatih dan jajaran direksi baru; di Juventus, arahnya lebih jelas dengan Luciano Spalletti, tetapi prioritas saat ini adalah mengisi posisi lain.


    Di latar belakang, Turki dan Arab Saudi, yang dapat menawarkan angka-angka besar terkait gaji.