Barcelona tidak memperpanjang kontrak Rashford, Manchester United melepas Sancho: peluang bagi Serie A

Namun, apakah Rashford bisa tetap bertahan di Manchester United? Opsi tersebut memang ada, karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi pergantian pelatih dan kini di bangku cadangan Setan Merah duduk seorang pengagum berat pemain berusia 28 tahun itu, yaitu Michael Carrick. Namun, memang benar pula bahwa lini serang tim ini sedang sangat padat, dan hal ini bisa meyakinkan sang pemain serta klub untuk mempertimbangkan kemungkinan transfer baru.





Barcelona, secara ironis, masih mengintai, siap melakukan pendekatan baru jika United membuka pintu dengan syarat yang lebih menguntungkan dan menarik. Dalam konteks ini, bagaimanapun, klub lain bisa menemukan celah untuk ikut serta, dan di Italia pun tak sedikit klub yang mencari tambahan kekuatan di lini serang: sulit bagi Milan dan Juventus, yang tersingkir dari Liga Champions, namun ini bisa menjadi peluang bagi Roma: Giallorossi bermimpi mendapatkan pemain hebat di lini depan dan kini bekerja keras untuk Mason Greenwood, namun tanpa kesepakatan, mereka harus kembali terjun ke bursa transfer dan pemain kelahiran 1997 ini akan menjadi peluang yang menggiurkan. Begitu pula dengan Napoli jika Lukaku dan Lucca hengkang dan membutuhkan tambahan pemain di lini depan.





Ada dua kendala utama: Piala Dunia adalah ajang yang bisa menarik minat klub lain, gajinya cukup besar (lebih dari 15 juta euro bruto per musim), tetapi untuk memfasilitasi kepindahannya ke Barcelona, Rashford telah setuju untuk menerima pemotongan gaji sebesar 15%, menunjukkan bahwa ia bersedia mengambil risiko.