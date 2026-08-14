Barcelona menetapkan tenggat tegas 48 jam untuk menuntaskan perekrutan gelandang Manchester City Rodri, menurut Fichajes. Klub Catalan itu terus mendorong tercapainya kesepakatan akhir agar pemain internasional Spanyol tersebut bisa diperkenalkan pada laga Joan Gamper Trophy mendatang.

Negosiasi antara dua raksasa Eropa ini memasuki tahap krusial saat mereka berupaya menjembatani perbedaan valuasi. Manchester City bertahan pada paket senilai mendekati €80 juta (£69 juta) untuk menyetujui kepergian sang gelandang.

Tawaran resmi terbaru Barcelona senilai €60 juta ditambah €10 juta dalam bonus ditolak Manchester City. Proposal yang telah disesuaikan dengan nilai hingga €75 juta juga gagal membuka jalan bagi transfer ini, sehingga memicu pembicaraan lanjutan yang lebih terstruktur pada akhir pekan.