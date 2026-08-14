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Barcelona tetapkan tenggat 48 jam untuk menuntaskan transfer Rodri senilai €80 juta dari Manchester City
Barcelona tetapkan tenggat waktu 48 jam untuk Rodri
Barcelona menetapkan tenggat tegas 48 jam untuk menuntaskan perekrutan gelandang Manchester City Rodri, menurut Fichajes. Klub Catalan itu terus mendorong tercapainya kesepakatan akhir agar pemain internasional Spanyol tersebut bisa diperkenalkan pada laga Joan Gamper Trophy mendatang.
Negosiasi antara dua raksasa Eropa ini memasuki tahap krusial saat mereka berupaya menjembatani perbedaan valuasi. Manchester City bertahan pada paket senilai mendekati €80 juta (£69 juta) untuk menyetujui kepergian sang gelandang.
Tawaran resmi terbaru Barcelona senilai €60 juta ditambah €10 juta dalam bonus ditolak Manchester City. Proposal yang telah disesuaikan dengan nilai hingga €75 juta juga gagal membuka jalan bagi transfer ini, sehingga memicu pembicaraan lanjutan yang lebih terstruktur pada akhir pekan.
- Getty
Rodri mendorong kepindahan ke Camp Nou
Kendala utama dalam pembicaraan tetap berada pada struktur ekonomi transfer secara persis. Manchester City ingin porsi biaya yang dijamin dimaksimalkan, sementara Barcelona berupaya membatasi pengeluaran terjamin mereka.
Kedua klub sedang mengevaluasi dua formula kompromi utama untuk mencapai valuasi yang dibutuhkan. Salah satu struktur yang diusulkan mencakup €70 juta dalam pembayaran tetap dengan tambahan bonus yang lebih kecil, sementara yang lain berisi €65 juta tetap ditambah €15 juta dalam bonus terkait performa.
Yang krusial, Rodri sudah menyampaikan keinginan teguhnya untuk meninggalkan Inggris dan memprioritaskan kepindahan ke Barcelona. Dengan minat alternatif dari Real Madrid kini sepenuhnya sudah dikesampingkan, sikap jelas sang gelandang telah memberi Barcelona kepercayaan diri yang sangat besar dalam negosiasi.
Laporta turun tangan untuk merampungkan detail akhir
Rodri baru-baru ini kembali ke Inggris untuk melapor menjalani latihan pramusim bersama Manchester City setelah meminta penundaan singkat guna menyelesaikan masa depannya. Ia berniat membangun kebugaran pertandingan bersama City, meski masa tinggalnya di Manchester bisa berlangsung singkat.
Barcelona menilai banderol City agak terlalu tinggi mengingat gelandang itu hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya. Namun, petinggi klub Catalan itu menerima bahwa mereka harus memenuhi tuntutan finansial klub Inggris tersebut untuk segera mengamankan tanda tangannya.
Presiden Joan Laporta kini dijadwalkan turun tangan langsung pada tahap akhir negosiasi. Barcelona berharap keterlibatan langsung Laporta akan menuntaskan kesepakatan pada akhir pekan atau paling lambat pada Senin.
- (C)Getty images
Mengungkap rencana dan dampak transfer yang lebih luas
Jika Barcelona berhasil memenuhi tenggat waktu yang mereka tetapkan sendiri, Rodri akan bepergian ke Catalonia tak lama setelah kesepakatan tercapai. Klub berencana agar ia mengikuti sesi latihan pertamanya pada Selasa sebelum tampil dalam presentasi Trofi Joan Gamper.
Mengamankan gelandang bintang itu akan sangat memengaruhi perencanaan keuangan Barcelona dan sisa batas gaji mereka di bawah regulasi Liga. Setelah biaya akhir transfer Rodri dihitung, tim manajemen olahraga akan beralih ke prioritas transfer mereka yang tersisa.
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