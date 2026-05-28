Barcelona terus melakukan pembicaraan terkait transfer Bernardo Silva, dengan bintang Manchester City tersebut bersedia menerima pemotongan gaji
Status sebagai pemain bebas kontrak memudahkan kepindahan yang telah lama dinantikan
Nama Silva telah berulang kali muncul dalam radar perekrutan Barcelona selama beberapa tahun terakhir. Presiden Joan Laporta dan jajaran petinggi olahraga klub telah lama mengagumi kemampuan teknis gelandang tersebut, bahkan pernah menjajaki kemungkinan transfer saat Xavi masih memimpin tim. Namun, pemain berusia 31 tahun itu akhirnya memperpanjang kontraknya di Etihad Stadium pada saat itu.
Menurut Sport, situasinya telah berubah drastis tiga tahun kemudian. Kini sebagai seorang petualang yang mencari tantangan besar terakhir di Eropa, Silva menjadi pemain bebas transfer yang menarik. Didorong oleh keinginan pribadi untuk tinggal di Catalunya, tempat sebagian keluarganya sudah menetap, pemain asal Portugal ini telah menugaskan perwakilannya, Jorge Mendes, untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Blaugrana.
Flick terkesan dengan fleksibilitas taktis Silva
Meskipun Hansi Flick awalnya mengutarakan kekhawatiran terkait usia sang pemain dan kepadatan skuad lini serang Barcelona, keraguan tersebut tampaknya telah sirna. Pelatih asal Jerman itu menyadari pentingnya kehadiran pemain dengan pengalaman unik seperti Silva, terutama mengingat masalah cedera yang berulang di lini depan klub.
Flick kini memandang Silva sebagai pemain cadangan yang sangat penting yang dapat memberikan kepemimpinan kelas atas di ruang ganti. Yang terpenting, kemampuannya untuk bermain dalam berbagai peran - baik di lini tengah tiga orang maupun sebagai sayap terbalik di sisi kanan - akan memungkinkan klub untuk mengatur beban kerja pemain muda sensasional Lamine Yamal.
Pengorbanan gaji merupakan kunci untuk mencapai kesepakatan
Kendala keuangan memang selama ini menghambat aktivitas transfer Barcelona, namun Silva siap membuat transfer ini terwujud. Meskipun gajinya di Manchester City cukup besar, tidak adanya biaya transfer membuat kesepakatan ini dapat diatasi oleh Laporta. Sport melaporkan bahwa Silva begitu bertekad untuk bermain di La Liga sehingga ia bersedia menerima pemotongan gaji agar sesuai dengan struktur gaji klub.
Pembicaraan antara direktur olahraga Deco dan Mendes telah meningkat pesat minggu ini. Meskipun Atletico Madrid juga menunjukkan minat - menambah persaingan karena kedua klub juga sedang bernegosiasi mengenai Julian Alvarez - preferensi Silva tetap jelas pada Blaugrana. Kepindahan ini dipandang sebagai kesempatan "sekarang atau tidak sama sekali" bagi seorang pemain yang telah memenangkan segalanya di Inggris.
Perombakan skuad berdampak pada Rashford dan Gordon
Dampak dari kemungkinan kedatangan Silva sudah mulai terasa dalam perencanaan skuad untuk musim depan. Dengan kepindahan Anthony Gordon ke Barcelona yang hampir dipastikan, kedatangan penyerang kelas atas lainnya secara efektif akan mengakhiri masa bakti Marcus Rashford di klub tersebut. Rashford menghabiskan musim ini dengan status pinjaman dari Manchester United, namun klub tidak akan mempertimbangkan untuk menjadikan status tersebut permanen jika mereka berhasil mendatangkan Gordon dan Silva.