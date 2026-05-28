Nama Silva telah berulang kali muncul dalam radar perekrutan Barcelona selama beberapa tahun terakhir. Presiden Joan Laporta dan jajaran petinggi olahraga klub telah lama mengagumi kemampuan teknis gelandang tersebut, bahkan pernah menjajaki kemungkinan transfer saat Xavi masih memimpin tim. Namun, pemain berusia 31 tahun itu akhirnya memperpanjang kontraknya di Etihad Stadium pada saat itu.

Menurut Sport, situasinya telah berubah drastis tiga tahun kemudian. Kini sebagai seorang petualang yang mencari tantangan besar terakhir di Eropa, Silva menjadi pemain bebas transfer yang menarik. Didorong oleh keinginan pribadi untuk tinggal di Catalunya, tempat sebagian keluarganya sudah menetap, pemain asal Portugal ini telah menugaskan perwakilannya, Jorge Mendes, untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Blaugrana.