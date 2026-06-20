Remaja tersebut mencatatkan musim debut yang gemilang di divisi kedua, dengan mencetak tujuh assist dalam 33 penampilan sambil dengan lancar berganti-ganti posisi antara bek kiri dan bek tengah. Kedatangannya yang akan segera terjadi bertepatan dengan perombakan lini pertahanan yang lebih luas di bawah asuhan Flick, yang berencana memasukkan pemain timnas Spanyol U-19 tersebut langsung ke skuad tim utama untuk latihan pramusim. Upaya perekrutan ini berlangsung bersamaan dengan negosiasi untuk mempertahankan bek sayap asal Portugal, Joao Cancelo, secara permanen setelah masa peminjamannya dari Al-Hilal berakhir.