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Barcelona tengah berlomba melawan waktu untuk mengaktifkan klausul pelepasan bek muda tersebut sebelum harganya MENINGKAT DUA KALI LIPAT
Klub-klub Catalan memburu bakat muda di lini pertahanan
Setelah merekrut Anthony Gordon pada awal musim panas, raksasa Catalan tersebut kini mengalihkan perhatiannya untuk mengamankan rekrutan kedua di bawah asuhan manajer Hansi Flick. Sebuah laporan dari media Spanyol, Sport, mengungkapkan bahwa petinggi Camp Nou memimpin perburuan untuk mendapatkan bek remaja Salinas setelah penampilannya yang gemilang di kompetisi promosi. Klub tersebut berhasil menangkis minat yang sangat kuat dari berbagai klub Liga Premier dan Spanyol berkat keinginan sang pemain untuk bergabung dengan Blaugrana.
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Mendes memimpin negosiasi yang krusial
Agen ternama Jorge Mendes baru-baru ini mengunjungi Santander untuk memfasilitasi pembicaraan, sekaligus memberi tahu jajaran direksi klub Catalan bahwa bek sayap kiri tersebut saat ini memiliki klausul pelepasan sebesar €8 juta yang terjangkau. Agen terkemuka itu memanfaatkan hubungannya yang erat dengan petinggi Camp Nou untuk mempercepat proses negosiasi dan mencapai kesepakatan lisan. Para pengambil keputusan di klub memandang pemain serba bisa berusia 19 tahun ini sebagai peluang pasar yang luar biasa dan sedang bergerak cepat untuk merumuskan kesepakatan akhir sebelum harganya melonjak.
Bintang muda serba bisa memicu perombakan besar-besaran
Remaja tersebut mencatatkan musim debut yang gemilang di divisi kedua, dengan mencetak tujuh assist dalam 33 penampilan sambil dengan lancar berganti-ganti posisi antara bek kiri dan bek tengah. Kedatangannya yang akan segera terjadi bertepatan dengan perombakan lini pertahanan yang lebih luas di bawah asuhan Flick, yang berencana memasukkan pemain timnas Spanyol U-19 tersebut langsung ke skuad tim utama untuk latihan pramusim. Upaya perekrutan ini berlangsung bersamaan dengan negosiasi untuk mempertahankan bek sayap asal Portugal, Joao Cancelo, secara permanen setelah masa peminjamannya dari Al-Hilal berakhir.
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Batas waktu musim panas yang semakin dekat semakin mendekat
Pihak Camp Nou harus menyelesaikan transaksi ini sebelum 30 Juni karena klausul pelepasan sang pemain akan naik dua kali lipat menjadi €16 juta pada 1 Juli. Untuk menekan biaya tersebut, direktur olahraga Deco berencana menyertakan seorang pemain cadangan yang dipinjamkan ke klub asal Cantabria tersebut. Dengan mengamankan penandatanganan kontrak ini lebih awal, departemen perekrutan dapat mengalihkan fokus utamanya untuk mendatangkan seorang penyerang tengah kelas atas menyusul hengkangnya Robert Lewandowski setelah kontraknya berakhir.