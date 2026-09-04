Barcelona tembus angka €1 miliar saat dewan mengumumkan hasil keuangan pemecah rekor untuk musim 2025-26

Sorotan utama yang tak terbantahkan dari tinjauan keuangan Barca 2025-26 adalah lonjakan pendapatan klub yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang mereka, raksasa Catalan itu berhasil melampaui angka pemasukan €1 miliar dalam satu musim.

Perputaran uang yang memecahkan rekor ini memastikan bahwa Barcelona akan membukukan hasil biasa yang positif untuk tahun ketiga secara beruntun. Dalam pernyataan resminya, klub menegaskan bahwa tonggak ini mencapai target lama mereka berupa "stabilitas keuangan", sekaligus menjadi keberhasilan operasional yang monumental di tengah periode transisi yang sangat kompleks bagi institusi tersebut.

"Pertemuan hari ini bertujuan untuk mempresentasikan laporan tahunan untuk musim 25/26, yang menunjukkan hasil biasa yang positif untuk musim ketiga secara beruntun, sehingga memenuhi target stabilitas keuangan dalam musim yang ditandai oleh pertimbangan operasional dan kapasitas yang signifikan," bunyi pernyataan resmi klub.