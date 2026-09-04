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Barcelona tembus angka €1 miliar saat dewan mengumumkan hasil keuangan pemecah rekor untuk musim 2025-26
Barcelona mengumumkan Majelis Umum bersejarah
Dewan Direksi Barcelona telah secara resmi menjadwalkan Rapat Umum Biasa bagi para anggota yang akan digelar pada Sabtu, 19 September. Pertemuan virtual tersebut, yang akan disiarkan dari Auditori 1899 di dalam fasilitas Spotify Camp Nou, akan memaparkan hasil keuangan klub dan pencapaian institusional utama sepanjang tahun fiskal 2025-26.
Dewan merampungkan pengaturan ini dalam rapat biasa yang digelar pada 3 September. Pemberitahuan resmi yang memuat agenda lengkap akan segera didistribusikan, dan klub berkomitmen untuk menyediakan data keuangan yang komprehensif kepada para anggota dalam beberapa hari ke depan guna memastikan transparansi penuh.
- AFP
Menembus ambang €1 miliar
Sorotan utama yang tak terbantahkan dari tinjauan keuangan Barca 2025-26 adalah lonjakan pendapatan klub yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang mereka, raksasa Catalan itu berhasil melampaui angka pemasukan €1 miliar dalam satu musim.
Perputaran uang yang memecahkan rekor ini memastikan bahwa Barcelona akan membukukan hasil biasa yang positif untuk tahun ketiga secara beruntun. Dalam pernyataan resminya, klub menegaskan bahwa tonggak ini mencapai target lama mereka berupa "stabilitas keuangan", sekaligus menjadi keberhasilan operasional yang monumental di tengah periode transisi yang sangat kompleks bagi institusi tersebut.
"Pertemuan hari ini bertujuan untuk mempresentasikan laporan tahunan untuk musim 25/26, yang menunjukkan hasil biasa yang positif untuk musim ketiga secara beruntun, sehingga memenuhi target stabilitas keuangan dalam musim yang ditandai oleh pertimbangan operasional dan kapasitas yang signifikan," bunyi pernyataan resmi klub.
Menentang pembatasan ketat kapasitas stadion
Secara luar biasa, Barcelona mencapai level finansial yang menjulang ini saat menghadapi kendala operasional yang serius terkait jumlah penonton pada hari pertandingan. Pada semester pertama, tim utama terpaksa membagi laga kandang antara Estadi Johan Cruyff dan Estadi Olímpic untuk mengakomodasi pekerjaan konstruksi yang masih berlangsung.
Bahkan setelah kembali ke Camp Nou, jumlah penonton dibatasi ketat pada kapasitas terbatas 42.000 penonton. Namun, klub dengan bangga mengonfirmasi bahwa anggaran tahunan mereka tetap nyaris tercapai, meski proyeksi awal sangat bergantung pada stadion berkapasitas 60.000 sejak awal kampanye.
- Getty Images Sport
Masa depan yang menguntungkan menanti di Camp Nou
Hasil keuangan yang solid ini dengan tegas menyoroti potensi pendapatan luar biasa Camp Nou ketika fasilitas tersebut beroperasi sepenuhnya. Saat pembangunan rampung, stadion itu diperkirakan akan menjadi pendorong finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang makin menjauhkan klub dari kesulitan ekonomi mereka belakangan ini.
Di luar pemasukan hari pertandingan, angka-angka pemecah rekor Barca juga sangat terdongkrak oleh peningkatan berkelanjutan dalam kesepakatan sponsor yang menguntungkan. Selain itu, klub melaporkan pendapatan rekor dari penjualan merchandise resmi melalui perusahaan anak mereka, BLM, sehingga dewan Blaugrana menyongsong rapat pada 19 September dalam posisi yang sangat kuat.
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