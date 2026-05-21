Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Barcelona 'telah menyepakati persyaratan pribadi' dengan Marcus Rashford, sementara juara La Liga itu masih berupaya merekrut penyerang Manchester United tersebut
Flick mendesak Barcelona untuk mempertahankan Rashford
Barcelona terus mengupayakan kesepakatan untuk mempertahankan Rashford setelah adanya permintaan langsung dari Flick. Menurut Sport, pelatih asal Jerman itu memandang pemain internasional Inggris tersebut sebagai opsi penting dalam skema serangannya dan ingin klub memprioritaskan perekrutannya. Juara La Liga itu awalnya menganggap transfer permanen sebagai hal yang sulit karena kendala finansial.
Namun, Flick dilaporkan tidak yakin dengan alternatif penyerang muda yang diidentifikasi oleh klub, sehingga Blaugrana mengalihkan fokus mereka ke Rashford. Penyerang tersebut dilaporkan telah membantu negosiasi dengan menyetujui persyaratan pribadi yang sesuai dengan batasan gaji klub. Rashford dilaporkan telah menerima struktur kontrak yang lebih panjang dan pengurangan gaji total agar transfer ini dapat terwujud.
- AFP
Manchester United menolak untuk menurunkan tuntutannya
Posisi Setan Merah dilaporkan tetap tidak berubah selama pembicaraan dengan Barcelona. Klub Liga Premier tersebut dikabarkan tidak bersedia menurunkan nilai opsi pembelian sebesar €30 juta yang telah dibahas antara kedua belah pihak. United juga dilaporkan menentang perpanjangan kesepakatan peminjaman saat ini dan mendesak agar Rashford hengkang secara permanen.
Sementara itu, Barca diyakini percaya bahwa keinginan Rashford untuk tetap di klub pada akhirnya dapat membantu memaksa tercapainya kompromi. Penyerang Inggris tersebut dilaporkan tidak berniat kembali ke Old Trafford dan tidak mempertimbangkan tawaran dari klub lain.
Sikap Rashford memberi Barcelona keunggulan
Posisi Rashford telah memperumit keadaan bagi United meskipun klub tersebut memegang hak kepemilikannya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa sang penyerang bertekad untuk tetap bertahan di Camp Nou dan menolak tawaran lain, sehingga menempatkan klub asal Catalunya itu pada posisi tawar yang lebih kuat.
Barcelona kini sedang menjajaki struktur transfer yang berbeda. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perjanjian pinjaman baru yang mencakup kewajiban untuk membeli pada tahun 2027, dengan kemungkinan biaya yang lebih rendah ketika kontrak Rashford di United tinggal tersisa satu tahun. Formula semacam itu akan memungkinkan Blaugrana menunda pembayaran besar sekaligus membantu klub tetap mematuhi regulasi keuangan Liga.
- Getty Images Sport
Barcelona mencari solusi keuangan
Barcelona tampaknya tidak terburu-buru dalam negosiasi dan dilaporkan merasa waktu berpihak pada mereka. Namun, Rashford dikabarkan ingin kejelasan sebelum pramusim dimulai dan sangat ingin menghindari kembali ke sesi latihan Man Utd. Pembicaraan diperkirakan akan berlanjut karena kedua klub berusaha menemukan skema keuangan yang memuaskan semua pihak. Kompromi yang melibatkan pembayaran ditangguhkan atau revisi kewajiban pembelian mungkin pada akhirnya diperlukan untuk menyelesaikan transfer ini.