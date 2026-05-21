Barcelona terus mengupayakan kesepakatan untuk mempertahankan Rashford setelah adanya permintaan langsung dari Flick. Menurut Sport, pelatih asal Jerman itu memandang pemain internasional Inggris tersebut sebagai opsi penting dalam skema serangannya dan ingin klub memprioritaskan perekrutannya. Juara La Liga itu awalnya menganggap transfer permanen sebagai hal yang sulit karena kendala finansial.

Namun, Flick dilaporkan tidak yakin dengan alternatif penyerang muda yang diidentifikasi oleh klub, sehingga Blaugrana mengalihkan fokus mereka ke Rashford. Penyerang tersebut dilaporkan telah membantu negosiasi dengan menyetujui persyaratan pribadi yang sesuai dengan batasan gaji klub. Rashford dilaporkan telah menerima struktur kontrak yang lebih panjang dan pengurangan gaji total agar transfer ini dapat terwujud.