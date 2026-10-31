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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Barcelona tampil spektakuler: menang 6-1 atas Alaves dan memuncaki klasemen. Tim Flick mencetak 46 gol dalam 11 pertandingan

Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
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ANF

ANF

Copa del Rey

03 Nov 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Champions League

03 Nov 2026

AVL

AVL

Barcelona dengan mudah mengalahkan Alavés untuk bangkit dari kekalahan melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Tim asuhan Flick melumat tim asal Basque itu 6-1 setelah memastikan kemenangan sejak babak pertama. Raphinha membuka keunggulan pada menit ke-8 berkat umpan Fermín López. Pada menit ke-23, Fermín mencetak gol kedua lewat umpan Lamine Yamal. Raphinha mencetak gol keduanya pada menit ke-41, lagi-lagi menerima umpan dari Fermín, sebelum Lamine Yamal menjadikan skor 4-0 pada masa tambahan waktu babak pertama berkat umpan Cancelo. Pada babak kedua, talenta Spanyol itu kembali mencetak gol pada menit ke-64 untuk mengubah skor menjadi 5-0 lewat umpan Gabriel Jesus. Gordon kemudian mencetak gol keenam pada menit ke-81 berkat umpan Rodri. Alavés mencetak gol hiburan melalui Díaz pada menit ke-84

  • REKOR GOL

    Barcelona pun kembali ke puncak klasemen La Liga dengan keunggulan dua poin atas Atletico Madrid dan enam poin atas Real Madrid. Jumlah gol yang dicetak pun mengesankan: 46 gol dalam 11 pertandingan, benar-benar mesin gol.

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ANF

ANF

Copa del Rey

03 Nov 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Champions League

03 Nov 2026

AVL

AVL