Barcelona dengan mudah mengalahkan Alavés untuk bangkit dari kekalahan melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Tim asuhan Flick melumat tim asal Basque itu 6-1 setelah memastikan kemenangan sejak babak pertama. Raphinha membuka keunggulan pada menit ke-8 berkat umpan Fermín López. Pada menit ke-23, Fermín mencetak gol kedua lewat umpan Lamine Yamal. Raphinha mencetak gol keduanya pada menit ke-41, lagi-lagi menerima umpan dari Fermín, sebelum Lamine Yamal menjadikan skor 4-0 pada masa tambahan waktu babak pertama berkat umpan Cancelo. Pada babak kedua, talenta Spanyol itu kembali mencetak gol pada menit ke-64 untuk mengubah skor menjadi 5-0 lewat umpan Gabriel Jesus. Gordon kemudian mencetak gol keenam pada menit ke-81 berkat umpan Rodri. Alavés mencetak gol hiburan melalui Díaz pada menit ke-84