Barcelona dengan mudah mengalahkan Alavés untuk bangkit dari kekalahan melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Tim asuhan Flick melumat tim asal Basque itu 6-1 setelah memastikan kemenangan sejak babak pertama. Raphinha membuka keunggulan pada menit ke-8 berkat umpan Fermín López. Pada menit ke-23, Fermín mencetak gol kedua lewat umpan Lamine Yamal. Raphinha mencetak gol keduanya pada menit ke-41, lagi-lagi menerima umpan dari Fermín, sebelum Lamine Yamal menjadikan skor 4-0 pada masa tambahan waktu babak pertama berkat umpan Cancelo. Pada babak kedua, talenta Spanyol itu kembali mencetak gol pada menit ke-64 untuk mengubah skor menjadi 5-0 lewat umpan Gabriel Jesus. Gordon kemudian mencetak gol keenam pada menit ke-81 berkat umpan Rodri. Alavés mencetak gol hiburan melalui Díaz pada menit ke-84
Getty Images Sport
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Barcelona tampil spektakuler: menang 6-1 atas Alaves dan memuncaki klasemen. Tim Flick mencetak 46 gol dalam 11 pertandingan
Pertandingan berikutnya
REKOR GOL
Barcelona pun kembali ke puncak klasemen La Liga dengan keunggulan dua poin atas Atletico Madrid dan enam poin atas Real Madrid. Jumlah gol yang dicetak pun mengesankan: 46 gol dalam 11 pertandingan, benar-benar mesin gol.
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