AFP
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Barcelona tak terbendung? Hansi Flick peringatkan 'bisa tak memenangi apa pun' saat Lamine Yamal dkk. pertahankan rekor sempurna dalam sepuluh laga lewat kebangkitan melawan Galatasaray
Kebangkitan memastikan nilai sempurna 10
Raksasa Katalan itu bertandang ke Rams Park dan sempat berada dalam tekanan ketika Aleksey Batrakov secara mengejutkan membawa tuan rumah unggul. Namun, Joao Cancelo menyamakan kedudukan tepat sebelum turun minum, membuka jalan bagi penampilan dominan Barcelona pada babak kedua di Turki.
Selepas jeda, gol-gol dari Fermin Lopez, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini menjaga awal sempurna Barcelona musim ini, sekaligus menandai kemenangan kesepuluh beruntun mereka di semua kompetisi dan menambah jumlah gol mereka musim ini menjadi 43.
- AFP
Flick meredam ekspektasi meraih trofi
Meski timnya mencatatkan rentetan hasil luar biasa, Flick berupaya menjaga para pemainnya tetap membumi. "Sepakbola bisa berubah dengan sangat cepat," ujar Flick dalam konferensi pers seusai pertandingan. "Kami bangga dengan situasi ini. Kami senang dan kami bukan hanya percaya diri, tetapi juga yakin pada gaya bermain kami, pada cara kami ingin bermain.
"Namun, ambisi kami lebih besar; kami ingin meraih gelar. Saat ini, kami belum bisa memenangkan apa pun. Gelar-gelar besar baru diraih pada Mei dan Juni. Kami bekerja setiap hari untuk itu."
Pelatih asal Jerman itu juga menegaskan bahwa ia tidak terkejut dengan produktivitas timnya, meski kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres pada musim panas membuat mereka tidak memiliki penyerang utama yang sudah mapan. "Ketika melihat kualitas dalam latihan, dan itulah yang terpenting, saya tidak terkejut," tambahnya. "Saya mengenal tim ini. Saya 100 persen yakin pada tim saya dan cara mereka bisa bermain.
"Luar biasa melihat bagaimana kami mengendalikan pertandingan. Ini Liga Champions dan kami tampil sangat baik.
"Saya juga sangat mengapresiasi apa yang saya lihat pada babak pertama. Pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan dan transisi kami belum maksimal, tetapi kami tahu [Galatasaray] sangat bagus, terutama dalam atmosfer seperti ini.
"Kami melakukan sedikit penyesuaian saat turun minum dan babak kedua berjalan sangat baik. Penampilan kami luar biasa."
Yamal mengendalikan permainan
Meski tujuh pemain berbeda sudah mencetak lebih dari satu gol musim ini, sosok yang menjadi penggerak utama di Istanbul adalah Lamine Yamal. Pemain remaja itu dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan meski tidak mencetak gol. Ia mengirim umpan silang brilian untuk Fermin dan memamerkan keterampilan gemilang untuk menyiapkan gol Gordon. Ia berperan dalam keempat gol tersebut, sementara catatannya musim ini mencapai delapan gol dan sembilan assist hanya dalam 10 penampilan.
Flick memuji pengaruh penyerang muda itu. "Lamine tampil fantastis pada babak kedua," kata pelatih Barcelona tersebut. "Luar biasa memiliki pemain sepertinya di level ini. Dia mengubah jalannya pertandingan bagi kami dan itu sangat bagus.
"Ketika Anda melihat Lamine di setiap sesi latihan dan melihat beberapa situasi yang tercipta di sana, hal yang sama terjadi di sini. Ini luar biasa.
"Saya senang memiliki pemain sepertinya di tim saya. Pada babak kedua dia tampil fantastis, caranya mendominasi pertandingan, umpan terakhirnya... apa yang dia lakukan sungguh sulit dipercaya."
Kehebatan Yamal bahkan menuai pujian besar dari kubu lawan. Bintang Galatasaray Rafael Leao menjagokan pemain muda itu meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola. "Saya berharap Lamine Yamal memenangi Ballon d’Or dan gelar-gelar besar bersama Barcelona. Dia termasuk salah satu pemain terbaik di dunia. Saya sangat menghormatinya."
- AFP
Pekan penentu menanti
Rekor tak terkalahkan Barcelona akan menghadapi ujian berat dalam jadwal mendatang yang menantang. Mereka kembali berlaga di La Liga pada Sabtu dengan bertandang ke markas Real Betis yang menempati posisi ketiga.
Setelah laga domestik itu, Barcelona langsung menghadapi Paris Saint-Germain di Prancis dalam pertandingan Liga Champions Selasa depan. Tim Catalan itu kemudian kembali ke Spanyol untuk menjamu rival sengitnya, Real Madrid, dalam El Clasico pertama musim ini. Rangkaian tiga pertandingan berat tersebut akan menjadi tolok ukur sesungguhnya bagi skuad Flick yang sedang tampil gemilang.
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