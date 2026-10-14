Meski timnya mencatatkan rentetan hasil luar biasa, Flick berupaya menjaga para pemainnya tetap membumi. "Sepakbola bisa berubah dengan sangat cepat," ujar Flick dalam konferensi pers seusai pertandingan. "Kami bangga dengan situasi ini. Kami senang dan kami bukan hanya percaya diri, tetapi juga yakin pada gaya bermain kami, pada cara kami ingin bermain.

"Namun, ambisi kami lebih besar; kami ingin meraih gelar. Saat ini, kami belum bisa memenangkan apa pun. Gelar-gelar besar baru diraih pada Mei dan Juni. Kami bekerja setiap hari untuk itu."

Pelatih asal Jerman itu juga menegaskan bahwa ia tidak terkejut dengan produktivitas timnya, meski kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres pada musim panas membuat mereka tidak memiliki penyerang utama yang sudah mapan. "Ketika melihat kualitas dalam latihan, dan itulah yang terpenting, saya tidak terkejut," tambahnya. "Saya mengenal tim ini. Saya 100 persen yakin pada tim saya dan cara mereka bisa bermain.

"Luar biasa melihat bagaimana kami mengendalikan pertandingan. Ini Liga Champions dan kami tampil sangat baik.

"Saya juga sangat mengapresiasi apa yang saya lihat pada babak pertama. Pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan dan transisi kami belum maksimal, tetapi kami tahu [Galatasaray] sangat bagus, terutama dalam atmosfer seperti ini.

"Kami melakukan sedikit penyesuaian saat turun minum dan babak kedua berjalan sangat baik. Penampilan kami luar biasa."



