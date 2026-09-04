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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Barcelona tak mau ambil risiko apa pun! Raksasa Catalan membuka pembicaraan untuk memperbaiki kontrak Abdelkarim, Espart, dan Farinas setelah terobosan mengejutkan

Barcelona
LaLiga
H. Abdelkarim
X. Espart
B. Farinas

Barcelona bergerak untuk melindungi gelombang terbaru lulusan akademinya setelah serangkaian terobosan sensasional ke skuad tim utama. Raksasa Catalan itu telah memulai negosiasi untuk secara signifikan meningkatkan syarat kontrak Hamza Abdelkarim, Xavi Espart, dan Brian Farinas guna menangkal calon peminat.

  • Melindungi generasi berikutnya di Camp Nou

    Setelah aktivitas hiruk-pikuk bursa transfer musim panas kini menjadi kenangan, direktur olahraga Barcelona Deco dan tim teknisnya tidak membuang waktu untuk mengalihkan fokus mereka ke urusan internal. Tujuannya jelas: klub harus memperbarui kontrak para pemain muda paling menjanjikan yang telah bertransisi dari level akademi ke skuad senior asuhan Hansi Flick. Kesepakatan mereka saat ini dianggap sudah usang, karena awalnya ditandatangani saat mereka masih berada di tim muda atau tim cadangan.

    Menurut SPORT, petinggi di Ciutat Esportiva Joan Gamper bertekad menghindari kemungkinan kehilangan talenta-talenta terbaik mereka akibat klausul rilis yang masih bisa dijangkau. Negosiasi dengan perwakilan Abdelkarim, Espart, dan Farinas dimulai sekitar dua pekan lalu, dan ada optimisme bersama bahwa solusi cepat bisa tercapai.

    Barcelona berharap seluruh dokumen sudah ditandatangani dan dirampungkan pada akhir bulan ini, memastikan ketiganya tetap menjadi bagian integral dari proyek jangka panjang klub sekaligus menghalau para rival Eropa yang mulai mendekat.

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