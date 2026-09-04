Setelah aktivitas panik pada bursa transfer musim panas kini menjadi kenangan, direktur olahraga Barcelona Deco dan tim teknisnya tidak membuang waktu untuk mengalihkan fokus mereka ke urusan internal. Tujuannya jelas: klub harus memperbarui kontrak para pemain muda paling menjanjikan yang telah bertransisi dari level akademi ke skuad senior asuhan Hansi Flick. Kesepakatan saat ini untuk para pemain tersebut dianggap sudah usang, karena awalnya ditandatangani saat mereka masih berada di tim muda atau tim cadangan.

Menurut SPORT, jajaran di Ciutat Esportiva Joan Gamper bertekad menghindari segala kemungkinan kehilangan talenta terbaik mereka akibat klausul pelepasan yang masih terjangkau. Negosiasi dengan perwakilan Abdelkarim, Espart, dan Farinas dimulai sekitar dua pekan lalu, dan ada optimisme bersama bahwa solusi cepat bisa tercapai.

Barcelona berharap semua dokumen sudah ditandatangani dan dirampungkan pada akhir bulan ini, memastikan ketiganya tetap menjadi bagian integral dari proyek jangka panjang klub sekaligus menghalau rival-rival Eropa yang mulai mendekat.