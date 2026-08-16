Torres secara resmi telah mengucapkan selamat tinggal kepada Barcelona dan para penggemar, mengakhiri masa baktinya selama empat setengah tahun di klub itu setelah menandatangani kontrak lima tahun dengan PSG yang membuatnya terikat di klub tersebut hingga 2031. Penyerang itu membagikan video perpisahan emosional di Instagram, dengan menengok kembali beberapa momen terbaiknya saat mengenakan seragam Barcelona. Video itu disertai sulih suara, yang dalam isinya Torres merefleksikan perjalanannya di klub tersebut dan dampak masa tinggalnya di Catalunya terhadap dirinya.

Dalam pesan perpisahan yang menyentuh hati, mantan pemain Manchester City itu mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas waktunya dalam balutan warna Blaugrana. Ia mengatakan: "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua untuk segalanya. Merupakan sebuah kehormatan bisa mengenakan warna ini. Apa yang saya alami di Barca selama empat setengah tahun ini telah membuat saya menjadi pesepakbola yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik."







