Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Barcelona sudah menjadi rumah saya' - Ferran Torres kirim pesan perpisahan emosional kepada suporter setelah transfer €50 juta ke PSG
Torres mengucapkan salam perpisahan yang emosional kepada para penggemar Barcelona
Torres secara resmi telah mengucapkan selamat tinggal kepada Barcelona dan para penggemar, mengakhiri masa baktinya selama empat setengah tahun di klub itu setelah menandatangani kontrak lima tahun dengan PSG yang membuatnya terikat di klub tersebut hingga 2031. Penyerang itu membagikan video perpisahan emosional di Instagram, dengan menengok kembali beberapa momen terbaiknya saat mengenakan seragam Barcelona. Video itu disertai sulih suara, yang dalam isinya Torres merefleksikan perjalanannya di klub tersebut dan dampak masa tinggalnya di Catalunya terhadap dirinya.
Dalam pesan perpisahan yang menyentuh hati, mantan pemain Manchester City itu mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas waktunya dalam balutan warna Blaugrana. Ia mengatakan: "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua untuk segalanya. Merupakan sebuah kehormatan bisa mengenakan warna ini. Apa yang saya alami di Barca selama empat setengah tahun ini telah membuat saya menjadi pesepakbola yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik."
- Getty Images Sport
Perjalanan penuh perkembangan dan trofi di Catalunya
Dalam pesannya, Torres menegaskan bahwa Barcelona menjadi jauh lebih dari sekadar klub lain selama kariernya. Penyerang itu berbicara tentang ikatan yang ia bangun dengan klub serta komitmennya untuk memberikan segalanya bagi seragam tim sejak ia tiba pada jendela transfer musim dingin 2022. Selama waktunya di klub, ia memenangkan tiga gelar La Liga, tiga Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey.
"Selama waktu ini, Barcelona telah menjadi rumah saya. Saya datang dengan janji untuk memberikan segalanya, dan itulah yang selalu saya upayakan, dengan tujuan untuk membantu tim dan membawa Barca ke tempat yang semestinya: di puncak tertinggi," jelas Torres.
Kata-kata terakhir untuk rekan setim dan teman-teman
Torres menutup salam perpisahannya dengan berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi bagian dari perjalanannya, baik di dalam ruang ganti maupun di luar lapangan. Pesannya memancarkan nuansa penutupan dan apresiasi terhadap lingkungan yang diberikan klub selama proses perkembangannya. Ia pergi bukan hanya sebagai atlet yang sukses, tetapi juga sebagai figur yang dihormati di antara rekan-rekannya di ruang ganti.
Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya meninggalkan klub ini dengan teman-teman baik di dalam maupun di luar ruang ganti, dan banyak orang yang telah membuat kami semua menjadi lebih baik. Bersama-sama kami telah menjadi juara bersama Barca, dan banyak dari kami juga telah menjadi juara bersama tim nasional. Terima kasih, dan Forca Barca."
- AFP
Barcelona meraih pemasukan finansial signifikan
Meski detail transfernya belum dipublikasikan, kepergiannya dipastikan akan membawa dampak finansial yang signifikan bagi Barcelona. Raksasa Catalan itu akan menerima €50 juta untuk pemain internasional Spanyol tersebut, jumlah yang besar mengingat situasi kontraknya. Suntikan dana ini diharapkan memberi Barcelona fleksibilitas yang sangat dibutuhkan di bursa transfer saat mereka berupaya membentuk ulang skuad untuk musim mendatang.
Bagi PSG, perekrutan Torres menghadirkan sosok pemenang yang sudah terbukti dan tampil gemilang baik di La Liga maupun di level internasional. Juara Prancis itu mengamankan seorang pemain yang sedang memasuki masa puncak kariernya, setelah sudah merasakan kesuksesan di dua dari lima liga top Eropa. Bagi Torres, kepindahan ke Parc des Princes menawarkan awal yang baru dan kesempatan untuk bersaing memperebutkan Liga Champions dalam proyek baru.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami