Barcelona siaga penuh saat Estevao makin frustrasi dengan perannya di Chelsea di bawah Xabi Alonso

Saat menjalani tugas internasional bersama Brasil di Australia, Estevao meremehkan laporan soal gesekan dengan Alonso. Ia memilih pendekatan diplomatis ketika ditanya soal menit bermainnya yang terbatas, dengan menolak memicu konfrontasi terbuka dengan pelatih asal Spanyol itu.

"Setiap pelatih punya cara bermainnya sendiri dan, tentu saja, saya bekerja setiap hari dan memberikan yang terbaik," ujarnya kepada para wartawan. "Kami punya banyak pemain dengan kualitas luar biasa di Chelsea. Saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Saat mendapat kesempatan, saya berusaha memberikan yang terbaik."

Alonso juga secara terbuka mendukung pemain muda itu, baru-baru ini menegaskan ada "peluang 100 persen" baginya untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan karena potensinya yang luar biasa besar.