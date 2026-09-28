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Barcelona siaga penuh saat Estevao makin frustrasi dengan perannya di Chelsea di bawah Xabi Alonso
Kesulitan di Stamford Bridge
Estevao dikabarkan semakin frustrasi dengan minimnya waktu bermainnya di Chelsea musim ini. Pemain internasional Brasil itu telah menjadi sosok pinggiran di bawah manajer Alonso, dengan total hanya 23 menit dalam lima pertandingan pertama Premier League.
Satu-satunya starter yang ia catatkan musim ini terjadi di EFL Cup, membuat pemain 19 tahun itu merasa diabaikan dan marah. Setelah musim debut beradaptasi dengan sepakbola Inggris, penyerang itu mengharapkan peran yang lebih besar dan kontinuitas yang lebih baik, tetapi kini memandang masa depannya dalam waktu dekat dengan pesimisme.
- Getty Images Sport
Ketegangan taktis muncul
SPORTmengklaim bahwa sebuah 'perang dingin' dilaporkan telah meletus antara penyerang lincah itu dan Alonso, yang dipicu oleh perbedaan taktik. Estevao meyakini evolusi alaminya adalah bergerak ke tengah dari sayap kanan, tetapi ruang itu saat ini ditempati oleh Cole Palmer.
Selain itu, remaja tersebut enggan melanjutkan penambahan massa otot, sebuah proses yang ia mulai selama tahun pertamanya di Inggris. Ia khawatir penambahan massa lebih jauh akan menghilangkan kelincahan dan kecepatan eksplosifnya, yang tetap menjadi senjata menyerang paling ampuhnya. Terlepas dari ketegangan ini, sang pemain saat ini tidak mendorong untuk pindah dari Stamford Bridge, dan perwakilannya juga tidak secara aktif mengupayakan jalan keluar.
Tetap menjaga fokus profesional
Saat menjalani tugas internasional bersama Brasil di Australia, Estevao meremehkan laporan soal gesekan dengan Alonso. Ia memilih pendekatan diplomatis ketika ditanya soal menit bermainnya yang terbatas, dengan menolak memicu konfrontasi terbuka dengan pelatih asal Spanyol itu.
"Setiap pelatih punya cara bermainnya sendiri dan, tentu saja, saya bekerja setiap hari dan memberikan yang terbaik," ujarnya kepada para wartawan. "Kami punya banyak pemain dengan kualitas luar biasa di Chelsea. Saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Saat mendapat kesempatan, saya berusaha memberikan yang terbaik."
Alonso juga secara terbuka mendukung pemain muda itu, baru-baru ini menegaskan ada "peluang 100 persen" baginya untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan karena potensinya yang luar biasa besar.
- Getty Images Sport
Barcelona menunggu di balik layar
Meski kepindahan dalam waktu dekat tidak masuk dalam rencana, Estevao tetap berada dalam radar Barcelona. Blaugrana memantau dengan saksama perkembangannya saat masih di Palmeiras, tetapi direktur olahraga Deco pada akhirnya memprioritaskan Lamine Yamal, sehingga Chelsea bisa mengamankan kesepakatan senilai €61,5 juta.
Namun, Deco tetap memiliki informasi langsung mengenai situasi sulit kompatriotnya tersebut di London saat ini. Menurut laporan yang sama, para petinggi Barca menaruh perhatian besar pada perkembangan di Stamford Bridge untuk melihat bagaimana situasi ini akan berjalan.
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