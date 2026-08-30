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Barcelona sepakati kesepakatan mengejutkan senilai £8,6 juta untuk Gabriel Jesus milik Arsenal saat Napoli dibuat geram
Barcelona amankan kesepakatan murah untuk Jesus
Dalam salah satu perkembangan paling mengejutkan pada bursa transfer musim panas, Barcelona telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Arsenal untuk merekrut Jesus. Menurut Sky Sports, kesepakatan untuk penyerang berusia 29 tahun itu bernilai sekitar £8,6 juta (€10 juta), angka yang mencerminkan status kontraknya saat ini di London Utara. Dengan sang striker memasuki tahun terakhir kontraknya di Emirates, tim asuhan Mikel Arteta memilih untuk mencairkan nilainya ketimbang berisiko kehilangannya tanpa biaya pada musim panas mendatang. Kedua klub kini sedang merampungkan dokumen akhir untuk memastikan transfer ini selesai sebelum tenggat waktu. Kesepakatan ini menjadi pencapaian penting bagi tim asuhan Hansi Flick, yang sedang mencari tambahan kekuatan lini serang yang serbabisa.
- Getty Images Sport
Napoli frustrasi saat Barcelona mencetak gol
Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Napoli dan pelatih kepala mereka, Massimiliano Allegri. Raksasa Italia itu sepanjang musim panas santer dikaitkan dengan langkah untuk merekrut Jesus saat mereka berupaya memperkuat opsi lini serang. Spekulasi mengenai kepindahan ke Stadio Diego Armando Maradona semakin menguat ketika agen sang pemain, yang juga mewakili Allegri, dilaporkan terlihat di kamp latihan pramusim Napoli. Meski sang agen awalnya mengklaim bahwa ia hanya berada di sana untuk bertemu Allegri, dipahami bahwa Napoli memang sangat serius dalam perburuan mantan pemain Manchester City tersebut.
Dengan Barcelona berhasil membajak kesepakatan itu, Napoli kini harus mencari opsi lain untuk memberi dukungan kepada Rasmus Hojlund. Klub Italia tersebut dilaporkan mengalihkan perhatian mereka ke target-target lain yang bermain di Premier League saat mereka bergegas mencari alternatif di saat-saat akhir. Laporan menyebut penyerang Chelsea Marc Guiu dan Nick Woltemade dari Newcastle United termasuk di antara nama-nama yang sedang dipertimbangkan petinggi Napoli.
Cuci gudang Arsenal berlanjut dengan kepergian Fabio Vieira
Kepergian Jesus bukan satu-satunya urusan yang sedang dituntaskan di Stadion Emirates saat jendela transfer mendekati penutupan. Arsenal juga telah mencapai kesepakatan untuk menjual gelandang Portugal Fabio Vieira ke klub Bundesliga, Hamburg. Mantan pemain Porto itu kesulitan mengamankan tempat reguler di starting XI di bawah asuhan Arteta dan kini siap memulai lembaran baru di Jerman. Nilai transfer pemain berusia 26 tahun itu berkisar £7,7 juta, yang menandai satu lagi kepergian signifikan dari skuad tim utama Arsenal saat mereka berupaya menyeimbangkan neraca dan menyempurnakan opsi yang dimiliki. Vieira sudah dalam perjalanan ke Jerman untuk merampungkan kepindahannya ke Hamburg, dengan Arsenal puas bisa mendapatkan kembali sebagian dari biaya yang mereka bayarkan untuknya pada 2022.
- Getty Images
Rencana serangan Barcelona tetap ambisius
Kemampuan Jesus untuk bermain di seluruh posisi lini depan dipandang sebagai aset vital bagi Flick, yang menghargai fleksibilitas taktis. Meski perekrutan Jesus menjadi dorongan besar bagi Barcelona, dipahami bahwa kedatangannya tidak menandai berakhirnya belanja mereka pada musim panas ini. Terlepas dari kendala finansial mereka yang terdokumentasi dengan baik, klub Catalan itu masih memburu target-target papan atas lainnya untuk melengkapi skuad mereka. Secara khusus, sumber Sky Sports telah mengklarifikasi bahwa kesepakatan untuk Jesus sepenuhnya terpisah dari upaya mereka yang sedang berlangsung untuk mendatangkan Julian Alvarez.
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