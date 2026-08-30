Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Napoli dan pelatih kepala mereka, Massimiliano Allegri. Raksasa Italia itu sepanjang musim panas santer dikaitkan dengan langkah untuk merekrut Jesus saat mereka berupaya memperkuat opsi lini serang. Spekulasi mengenai kepindahan ke Stadio Diego Armando Maradona semakin menguat ketika agen sang pemain, yang juga mewakili Allegri, dilaporkan terlihat di kamp latihan pramusim Napoli. Meski sang agen awalnya mengklaim bahwa ia hanya berada di sana untuk bertemu Allegri, dipahami bahwa Napoli memang sangat serius dalam perburuan mantan pemain Manchester City tersebut.

Dengan Barcelona berhasil membajak kesepakatan itu, Napoli kini harus mencari opsi lain untuk memberi dukungan kepada Rasmus Hojlund. Klub Italia tersebut dilaporkan mengalihkan perhatian mereka ke target-target lain yang bermain di Premier League saat mereka bergegas mencari alternatif di saat-saat akhir. Laporan menyebut penyerang Chelsea Marc Guiu dan Nick Woltemade dari Newcastle United termasuk di antara nama-nama yang sedang dipertimbangkan petinggi Napoli.