Barcelona telah menyepakati kesepakatan senilai £65 juta untuk merekrut Rodri dari Manchester City. Menurut BBC Sport, transfer ini akan membuat Rodri menandatangani kontrak empat tahun dengan juara Spanyol tersebut, dan kepindahan itu diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan.

Rodri meninggalkan Manchester City setelah tujuh musim yang luar biasa, setelah awalnya bergabung dari Atletico Madrid pada 2019 dengan nilai £62,8 juta. Selama waktunya di Manchester City, Rodri memenangkan 12 trofi utama, termasuk empat gelar Premier League, dua Piala FA, tiga Piala Liga, dan Liga Champions. Meski absen dalam sebagian besar musim lalu karena cedera lutut serius, Rodri bangkit dengan brilian pada musim panas ini untuk membawa Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia.