Getty Images Sport
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Barcelona sepakat mencapai kesepakatan mengejutkan senilai £65 juta untuk merekrut gelandang Manchester City Rodri
Rodri resmikan kepindahan ke Barcelona
Barcelona telah menyepakati kesepakatan senilai £65 juta untuk merekrut Rodri dari Manchester City. Menurut BBC Sport, transfer ini akan membuat Rodri menandatangani kontrak empat tahun dengan juara Spanyol tersebut, dan kepindahan itu diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan.
Rodri meninggalkan Manchester City setelah tujuh musim yang luar biasa, setelah awalnya bergabung dari Atletico Madrid pada 2019 dengan nilai £62,8 juta. Selama waktunya di Manchester City, Rodri memenangkan 12 trofi utama, termasuk empat gelar Premier League, dua Piala FA, tiga Piala Liga, dan Liga Champions. Meski absen dalam sebagian besar musim lalu karena cedera lutut serius, Rodri bangkit dengan brilian pada musim panas ini untuk membawa Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Manchester City incar Fernandez
Dengan kepergian Rodri, Manchester City ingin merekrut Enzo Fernandez sebagai pengganti. Chelsea meminta £120 juta yang mencengangkan untuk Fernandez dan memberi tahu pihak-pihak yang berminat bahwa mereka memiliki waktu hingga Jumat untuk mengajukan tawaran resmi. Chelsea tidak menerima tawaran apa pun sebelum tenggat waktu berlalu, yang berarti Xabi Alonso dan staf pelatihnya berharap bisa mempertahankan wakil kapten mereka.
Namun, Manchester City tidak yakin perburuan ini benar-benar sudah berakhir, karena mereka masih merasa Chelsea terbuka untuk menegosiasikan transfer. Jika Manchester City memutuskan untuk menyamai harga permintaan £120 juta itu, transfer tersebut akan menjadi transfer terbesar keempat dalam sejarah sepak bola. Petinggi Manchester City sedang mempertimbangkan opsi mereka dengan cermat saat berupaya membangun kembali lini tengah mereka.
Maresca menyiapkan perubahan taktik
Manajer Manchester City Enzo Maresca tetap menjadi pengagum besar Fernandez, setelah sebelumnya menanganinya di Stamford Bridge. Selama masa baktinya di Chelsea, Maresca menunjuk Fernandez sebagai kapten ketika Reece James mengalami cedera, dan ia memilih Fernandez dalam 79 dari 92 pertandingan yang dijalaninya sebagai pelatih.
Meski Fernandez beroperasi terutama sebagai gelandang bertahan, Maresca mendorongnya bermain lebih ke depan dalam banyak kesempatan musim lalu untuk menutupi absennya Cole Palmer yang cedera. Penyesuaian taktik ini membuat Fernandez mencetak 15 gol, yang menjadi catatan terbaik sepanjang kariernya. Dengan Elliot Anderson juga bergabung dengan Manchester City dari Nottingham Forest pada musim panas ini, Maresca akan memiliki fleksibilitas taktik yang luar biasa, karena Anderson dan Fernandez bisa dengan mudah tampil bersama dalam susunan starter yang sama.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk klub-klub itu?
Barcelona akan fokus untuk secara resmi memperkenalkan Rodri dalam beberapa hari ke depan saat mereka bersiap menyambut musim baru. Sementara itu, Manchester City harus segera memutuskan apakah akan mengajukan tawaran resmi untuk Fernandez atau menjajaki opsi gelandang alternatif. Masih harus dilihat apakah Chelsea akan tetap pada valuasi £120 juta mereka atau pada akhirnya berkompromi untuk merampungkan transfer tersebut.
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